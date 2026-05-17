11 mașini de lux și 6 motociclete scumpe, printre care Porsche, Ducati și Harley Davidson, confiscate din garajul unei asistente

2 minute de citit Publicat la 08:00 17 Mai 2026 Modificat la 08:00 17 Mai 2026

Anchetatorii i-au reținut și pe mama acesteia, partenerul ei și o colaboratoare. Foto: Profimedia Images

O asistentă medicală din Belgia, acuzată de fraude de milioane de euro, a devenit virală pe TikTok după ce s-a filmat purtând o brățară electronică la gleznă. Femeia, Stefanie Sander, în vârstă de 42 de ani, este cercetată într-un dosar amplu privind fraude sociale în sistemul de îngrijire medicală la domiciliu, scrie focus-wtv.be.

Anchetatorii au descins în noiembrie la mai multe adrese din zona localității Houthulst, în cadrul unei operațiuni coordonate de autoritățile judiciare din Bruges și de poliția federală judiciară din Flandra de Vest, împreună cu inspectorii serviciului belgian de asigurări de sănătate.

În urma perchezițiilor, poliția a confiscat 11 mașini de lux, șase motociclete scumpe, bunuri de valoare, proprietăți imobiliare și sume importante de bani cash.

Printre vehiculele expuse s-au numărat un Porsche 911 Turbo negru cu jante aurii, un Porsche Boxster Cabrio alb cu plafon și interior roșu, un Mini Cooper JCW Cabrio, o motocicletă Ducati Streetfighter V și un Harley-Davidson Night Rod.

Pe lângă Stefanie Sander, anchetatorii i-au reținut și pe mama acesteia, partenerul ei și o colaboratoare.

Acuzată că trata fictiv până la 90 de pacienți pe zi

Potrivit procurorilor, asistenta medicală ar fi declarat în mod fals servicii medicale pentru un număr uriaș de pacienți, încasând astfel ilegal milioane de euro.

Anchetatorii susțin că femeia raporta chiar și 90 de pacienți tratați într-o singură zi. Pentru neregulile descoperite în ultimii ani, ea ar avea deja de returnat 1,7 milioane de euro către sistemul belgian de asigurări de sănătate.

După audieri, Stefanie Sander și partenerul ei au fost duși în fața unui judecător. Femeia a fost arestată preventiv pentru suspiciuni de fraudă socială, în timp ce soțul ei a fost eliberat.

Eliberată din închisoare, cu brățară electronică

La finalul anului trecut, un tribunal din Bruges a decis că asistenta medicală poate părăsi închisoarea și poate fi plasată în arest la domiciliu cu brățară electronică. Procurorii au contestat însă decizia, astfel că femeia a rămas temporar în detenție.

Ulterior, Camera de Punere sub Acuzare din Gent a menținut hotărârea inițială și a aprobat supravegherea electronică.

Clipul de pe TikTok a stârnit un val de reacții

La scurt timp după ce a ajuns acasă, Stefanie Sander a publicat pe TikTok un videoclip în care își ridică șoseta pentru a arăta brățara electronică de la gleznă. Imaginile au adunat rapid peste 20.000 de vizualizări și numeroase comentarii negative.

După reacțiile apărute online, femeia a revenit cu un nou mesaj în care a explicat că a postat clipul pentru a demonstra că nu este internată în spital, ci se află acasă, sub supraveghere electronică.