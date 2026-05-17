Japonezii cumpără masiv lupi roboți pentru că vor să sperie urșii cu ei. „Monster Wolf” are blană, ochi roșii și urlă

2 minute de citit Publicat la 07:30 17 Mai 2026 Modificat la 07:30 17 Mai 2026

„Monster Wolf” are blană, ochi roșii și urlă FOTO: Profimedia Images

Un producător japonez de lupi animatronici proiectați pentru a speria animalele sălbatice este asaltat de comenzi, în condițiile în care în țară s-au înmulțit atacurile urșilor.

Ohta Seiki, o companie cu sediul în Hokkaido, a primit deja anul acesta aproximativ 50 de comenzi pentru dispozitivul său „Monster Wolf”, mai mult decât volumul obișnuit pentru un an întreg, potrivit The Independent.

„Îi fabricăm manual. Nu reușim să-i producem suficient de repede acum. Le cerem clienților noștri să aștepte între două și trei luni”, a declarat președintele companiei, Yuji Ohta.

Creșterea cererii pentru lupul robotic vine după un număr record de 13 atacuri fatale ale urșilor în perioada 2025–2026, de peste două ori mai mare decât precedentul record. În aceeași perioadă, au fost raportate peste 50.000 de apariții ale urșilor la nivel național, mai mult decât dublul recordului anterior stabilit cu doi ani înainte. Animalele au fost văzute intrând în locuințe, plimbându-se în apropierea școlilor și devastând magazine și stațiuni cu izvoare termale aproape zilnic.

Numărul urșilor capturați și eutanasiați aproape s-a triplat față de anul precedent, ajungând la 14.601, un nou record absolut. Numai în luna aprilie, unele regiuni nordice au raportat de aproape patru ori mai multe apariții decât în tot anul trecut, pe măsură ce urșii au ieșit din hibernare.

Monster Wolf este o sperietoare activată prin mișcare, cu blană artificială montată peste un cadru din țevi, ochi roșii cu LED-uri intermitente, o față amenințătoare cu gura deschisă și o coadă prevăzută cu LED-uri albastre. Dispozitivul redă aproximativ 50 de tipuri de sunete înregistrate, inclusiv voci umane și zgomote electronice care se aud până la un kilometru distanță, și își mișcă capul dintr-o parte în alta pentru a crea impresia unui prădător aflat la pândă.

Modelul de bază costă aproximativ 3.500 de euro și include baterie, panouri solare și senzori.

Ohta a lansat produsul în 2016 pentru a proteja terenurile agricole de cerbi, mistreți și urși, iar inițial a fost considerat doar un artificiu de marketing. Acum, comenzile vin în principal de la fermieri, operatori de terenuri de golf și persoane care lucrează în aer liber în zone rurale, precum muncitorii din construcții.

Compania modernizează dispozitivul pentru a-l monta pe roți, astfel încât să poată urmări animalele sau să patruleze anumite trasee, iar Ohta intenționează să dezvolte și o versiune portabilă pentru drumeți, pescari și elevi.

Compania explorează, de asemenea, utilizarea camerelor cu inteligență artificială pentru modelele viitoare. „Am vrut să folosim experiența noastră în producție pentru a ne aduce contribuția la gestionarea problemei urșilor”, a spus domnul Yuji Ohta.