Alimentul consumat de mulți români care poate declanșa migrenele. Care sunt factorii care înrăutățesc durerile

Publicat la 07:00 17 Mai 2026 Modificat la 07:00 17 Mai 2026

Un stil de viață echilibrat poate face diferența în controlul migrenelor. Foto: Profimedia Images

Migrenele pot afecta serios calitatea vieții, însă anumite obiceiuri zilnice pot ajuta la reducerea episoadelor de durere de cap. Medicul neurolog Ovidiu Tudor a explicat, la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, care sunt principalii factori care pot declanșa migrenele și ce pot face pacienții pentru a le ține sub control.

„Putem să ținem sub control pornind de la câțiva pași simpli, cum ar fi prin stilul de viață. Trebuie să înțelegem puțin mecanismele din spatele migrenei și trebuie să înțelegem că aici există o predispoziție genetică. Sunt cunoscute la ora actuală peste 200 de mutații genetice care ne predispun la acest tip de durere de cap. Asta nu o face mai gravă sau mai puțin gravă, o face să fie acolo și să ne strice calitatea vieții.”

Ce putem face

Neurologul spune că un stil de viață echilibrat poate face diferența în controlul migrenelor.

„Dintre lucrurile pe care le putem face: o hidratare corespunzătoare, un program regulat al orelor de masă, un somn între 7 și 9 ore. Nici mai mult, nici mai puțin, pentru că se va declanșa migrena.”

Specialistul atrage atenția că persoanele care suferă de migrene au nevoie de un program cât mai predictibil.

„Creierul persoanelor cu migrenă are nevoie de predictibilitate și în fiecare zi, că este săptămână, că este weekend, ar trebui cumva să păstreze același program al somnului, al meselor, al hidratării, al băutului cafelei, spre exemplu.”

În același timp, există și alimente sau obiceiuri care pot favoriza apariția durerilor de cap. Printre acestea, brânzeturile reprezintă un puternic declanșator.

„Sunt și lucruri care pot, teoretic, să crească incidența episoadelor de durere de cap, cum ar fi consumul exagerat de cafea, consumul de alcool și, în anumite cazuri, o veste foarte proastă pentru mulți, brânzeturile. Acestea conțin o substanță numită tiramină, care poate activa acest lanț vicios de declanșare al durerilor de cap.

Totuși, printre primii trei factori de risc rămân deshidratarea, nemâncatul la timp, practic variațiile glicemice care pot să apară, și să nu uităm stresul. Modul în care reușim să ne raportăm la stres este decisiv și decizional în modul în care se va prezenta migrena în viața noastră și pe parcursul zilelor.”

Neurologul recomandă consult de specialitate atunci când durerile de cap sunt frecvente, persistente sau apar de mai mult de trei ori pe săptămână.