Boala care face cele mai multe victime în România poate fi prevenită. Ce analize trebuie să faci

1 minut de citit Publicat la 13:04 04 Mai 2026 Modificat la 13:04 04 Mai 2026

Electrocardiograf. foto: pexels.com

De Ziua Națională a Inimii, specialiștii trag un nou semnal de alarmă cu privire la riscurile afecțiunilor cardiovasculare, principala cauză de mortalitate în România. Cardiologul Silviu Dumitrescu a subliniat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, importanța prevenției și a monitorizării regulate a sănătății inimii.

„În primul rând trebuie să ne cunoaștem inima. Este primul lucru la care trebuie să ne gândim”, a explicat medicul, atrăgând atenția asupra unei statistici îngrijorătoare: „65% din decesele din România sunt generate de boala cardiovasculară”.

Potrivit specialistului, primul pas pentru prevenție este evaluarea riscului cardiovascular, care poate fi făcută cu ajutorul unui instrument simplu: „Această evaluare a riscului cardiovascular poate să fie făcută de fiecare dintre noi printr-un calculator de risc recomandat de Societatea Europeană de Cardiologie”.

Medicul a explicat că acest calculator ia în considerare mai mulți factori esențiali: tensiunea arterială, nivelul colesterolului și al altor indicatori biologici. „Trebuie să ne cunoaștem valoarea tensiunii arteriale. Dacă este peste 140 cu 90, atunci foarte probabil suntem hipertensivi”, a spus acesta.

În plus, analizele de sânge sunt esențiale pentru depistarea riscurilor: „Trebuie să ne determinăm nivelul de colesterol. Cel puțin o dată în viață ar trebui să ne determinăm și valoarea lipoproteinei”, a adăugat cardiologul, menționând că aceasta este un indicator important pentru riscul cardiovascular crescut.

Pe lângă investigațiile medicale, stilul de viață joacă un rol decisiv. „Să nu fumăm este un lucru absolut esențial- Să facem 30-40 de minute de exercițiu fizic zilnic, să reducem stresul, să ne odihnim bine și să avem o dietă sănătoasă, apropiată de dieta mediteraneană”, a recomandat medicul.

Un mesaj important transmis de specialist este că bolile cardiovasculare pot fi prevenite și chiar reversibile în anumite cazuri: „Ateroscleroza este un drum care are două sensuri. Există și regresia aterosclerozei, dovedită clinic, dacă avem un control foarte bun al colesterolului pe termen lung”.