Lista companiilor aeriene care au anulat zboruri sau au adăugat taxe suplimentare din cauza crizei kerosenului

16 minute de citit Publicat la 22:17 03 Mai 2026 Modificat la 22:17 03 Mai 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Compania aeriană low-cost Spirit Airlines este în pragul falimentului, după ce nu a reușit să obțină sprijin financiar crucial din partea guvernului. Ca multe alte companii aeriene, Spirit se confruntă cu o presiune intensă din cauza creșterii costurilor combustibilului, care s-au dublat aproape de la izbucnirea războiului din Iran. The Independent a făcut o listă cu toate companiile aeriene care au anulat zboruri, au adaugat taxe suplimentare s-au au luat alte decizii până la 3 mai.

Spirit Airlines a purtat negocieri cu administrația Trump pentru un pachet de salvare de 500 de milioane de dolari. Cu toate acestea, aceste eforturi au stagnat, deoarece Spirit nu a reușit să obțină sprijinul necesar din partea deținătorilor de obligațiuni și a altor părți interesate din guvern, au informat vineri surse familiarizate cu situația pentru Wall Street Journal.

Aceasta urmează anunțului directorului general al United, care a anunțat că este posibil ca compania aeriană să fie nevoită să majoreze tarifele cu până la 20%, în timp ce grupul aerian al Lufthansa a anulat 20.000 de zboruri în încercarea de a-și proteja companiile aeriene de creșterea costului petrolului.

Până acum, impactul asupra pasagerilor britanici a fost limitat. Airlines UK, reprezentând principalii transportatori, a declarat că aceasta „continuă să funcționeze normal și nu întâmpină probleme cu aprovizionarea cu combustibil pentru avioane”.

Guvernul a anunțat că Marea Britanie a solicitat rafinăriilor din Regatul Unit să maximizeze aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, în timp ce continuă să planifice o serie de situații neprevăzute pentru a crește flexibilitatea aprovizionării.

Comisia Europeană a propus o serie de măsuri pentru a aborda impactul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul asupra piețelor energetice din regiune. Comisia a declarat că măsurile - anunțate într-un pachet numit „AccelerateEU” - includ optimizarea distribuției de combustibil pentru avioane între țările UE , pentru a evita penuriile.

Lista completă cu deciziile companiilor până la 3 mai 2026

Aegean Airlines

Compania aeriană greacă se așteaptă ca suspendarea zborurilor către Orientul Mijlociu și creșterea prețurilor la combustibil să aibă un „impact notabil” asupra rezultatelor sale din primul trimestru.

AirAsia X

Conducerea companiei aeriene malaeziene a declarat că aceasta a redus cu 10% zborurile din cadrul grupului, cu o suprataxă de aproximativ 20% la combustibil în general.

Air France-KLM

Grupul aerian a declarat că intenționează să majoreze prețurile biletelor de avion pe distanțe lungi pentru a face față creșterii costurilor cu combustibilul, tarifele de cabină urmând să crească cu 50 de euro pe călătorie dus-întors.

Filiala olandeză a grupului, KLM, a anulat peste 150 de zboruri europene din cauza creșterii costului combustibilului pentru avioane. Compania aeriană olandeză nu va opera 80 de zboruri dus-întors de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam în următoarea lună.

„Zborurile nu mai sunt viabile din punct de vedere financiar în prezent din cauza creșterii costurilor la kerosen”, a declarat KLM.

Air Canada

Cea mai mare companie aeriană din Canada intenționează să oprească patru dintre cele 38 de zboruri zilnice către New York din cauza creșterii prețurilor la combustibil. Cele patru zboruri către Aeroportul Internațional JFK vor fi oprite între 1 iunie și 25 octombrie 2026.

Air India

Compania indiană a declarat că își va revizui suprataxa pentru combustibil de la o suprataxă internă fixă ​​la o grilă bazată pe distanță. Air India a precizat că suprataxele pe rutele internaționale nu compensează creșterea exponențială a prețurilor la combustibil.

Airline Operators of Nigeria

Guvernul Nigeriei a luat măsuri pentru a plafona prețurile combustibilului pentru avioane și a permite companiilor aeriene să achiziționeze provizii pe credit, în efortul de a evita perturbările pe scară largă ale zborurilor cauzate de creșterea costurilor combustibilului.

Un document guvernamental, consultat de Reuters, indică faptul că Autoritatea Nigeriană de Reglementare a Petrolului Midstream și Downstream (NMDPRA) a stabilit limite de preț pentru combustibilul pentru aviație.

Companiile aeriene nigeriene au suspendat temporar oprirea planificată a operațiunilor de zbor la nivel național, de pe 20 aprilie, după ce guvernul a intervenit pe fondul exploziei prețurilor la combustibil.

Airline Operators of Nigeria (AON), un organism industrial care reprezintă o duzină de transportatori în principal interni, avertizaseră că vor opri serviciile începând cu 20 aprilie, invocând faptul că creșterea costurilor combustibilului pentru avioane a făcut ca operațiunile să fie nesustenabile.

Air New Zealand

Compania aeriană a anunțat pe 7 aprilie că va reduce drastic zborurile în lunile mai și iunie și va majora tarifele, fiind una dintre primele companii care au anunțat creșteri ample ale prețurilor biletelor la izbucnirea conflictului. De asemenea, și-a suspendat previziunile de profit pe întregul an din cauza volatilității pieței combustibililor.

Air Transat

Compania aeriană canadiană a declarat că va reduce capacitatea planificată cu 6% din mai până în octombrie anul acesta, fiind prevăzute reduceri pe rutele către Europa și Caraibe, iar serviciul către Cuba rămânând suspendat până în octombrie.

Akasa Air

Compania aeriană indiană Akasa Air a anunțat că introduce o suprataxă pentru combustibil cuprinsă între 199 și 1.300 de rupii indiene (2-14 dolari) pentru zborurile interne și internaționale.

Alaska Air

Compania aeriană americană a anunțat că va crește taxele pentru primul bagaj înregistrat cu 5 dolari și cu 10 dolari pentru al doilea pe zborurile sale din America de Nord, precum și pentru divizia sa Hawaiian Airlines. A majorat prețurile pentru un al treilea bagaj înregistrat de la 50 de dolari la 200 de dolari.

Compania și-a retras previziunile de profit pentru întregul an, deoarece creșterea bruscă a prețurilor combustibilului pentru avioane a pus presiune asupra marjelor.

American Airlines

Compania aeriană americană a anunțat că va majora taxele pentru bagajele înregistrate cu 10 dolari pentru primul și al doilea bagaj înregistrat și cu 150 de dolari pentru al treilea bagaj înregistrat pe zborurile interne și internaționale pe distanțe scurte. De asemenea, a redus anumite beneficii pentru pasagerii de la clasa economică.

Anterior, compania anunțase că se așteaptă la o creștere de 400 de milioane de dolari a cheltuielilor în primul trimestru, din cauza prețurilor la combustibili.

Asiana Airlines

Compania aeriană sud-coreeană va reduce drastic 22 de zboruri între aprilie și iulie din cauza creșterii costurilor combustibilului, a relatat Newsis.

Cathay Pacific

Compania aeriană din Hong Kong a anunțat că va reduce unele zboruri de la mijlocul lunii mai până la sfârșitul lunii iunie, anulând aproximativ 2% din zborurile de pasageri programate, în timp ce compania aeriană low-cost HK Express a redus aproximativ 6% din zboruri.

Compania a anunțat anterior că va majora suprataxa pentru combustibil cu 34% pe toate rutele începând cu 1 aprilie și că le va revizui la fiecare două săptămâni.

Compania aeriană a atras 265,58 milioane de dolari din obligațiuni cu rată fixă ​​pe trei ani, cu un randament de 3,78%, potrivit unui raport privind termenii și condițiile consultat de Reuters miercuri.

Cebu Air

Compania aeriană cu sediul în Filipine a declarat că această creștere bruscă a prețurilor la combustibil este o preocupare majoră și că va continua să își revizuiască strategiile de stabilire a prețurilor și de rețea pentru a atenua impactul.

China Eastern Airlines

Compania aeriană a anunțat că va majora suprataxele pentru combustibil pentru zborurile interne începând cu 5 aprilie, zborurile de 800 km și mai puțin urmând să fie afectate de o suprataxă de 60 de yuani (9 dolari) și de o suprataxă de 120 de yuani pentru zborurile de peste 800 km.

Delta Air Lines

Delta a anunțat că va reduce capacitatea cu aproximativ 3,5% față de planul inițial și va majora taxele pentru bagajele înregistrate, în încercarea de a compensa costurile tot mai mari ale combustibilului pentru avioane, cu o creștere de 10 dolari pentru primul și al doilea bagaj înregistrat și o creștere de 50 de dolari pentru al treilea.

Compania aeriană americană a retras toată creșterea planificată a capacității pentru trimestrul curent și a prognozat un profit sub așteptările de pe Wall Street. CEO-ul Delta a declarat că va amâna actualizarea perspectivelor pentru întregul an, având în vedere incertitudinea cu privire la cât timp va dura creșterea prețului combustibilului.

Easyjet

EasyJet Holidays le-a spus clienților că pot fi siguri că vacanțele lor „vor continua conform planului”, fără suprataxe.

Directorul general Garry Wilson a declarat sâmbătă, 25 aprilie: „Știm că turiștii ar putea avea întrebări despre ce ar putea însemna evenimentele globale recente pentru planurile lor de călătorie din această vară, așa că le oferim clienților noștri liniștea sufletească absolută, știind că nu se vor adăuga suprataxe la zborurile sau pachetele lor de vacanță”.

EasyJet avertizase anterior despre o pierdere semestrială înainte de impozitarea mai mare, între 540 și 560 de milioane de lire sterline (731 și 758 de milioane de dolari), inclusiv 25 de milioane de lire sterline reprezentând costuri suplimentare cu combustibilul în martie.

Directorul general Kenton Jarvis a declarat anterior că, spre sfârșitul verii, consumatorii europeni ar trebui să se aștepte la prețuri mai mari la bilete, când se vor încheia restricțiile existente privind combustibilul.

Frontier Airlines

Compania aeriană americană își revizuiește previziunile pentru întregul an, deoarece prețurile combustibililor au crescut semnificativ de la publicarea acestora.

Greater Bay Airlines

Compania cu sediul în Hong Kong a declarat că va majora suprataxele pentru combustibil pe majoritatea rutelor începând cu 1 aprilie, menținându-le în același timp neschimbate pe rutele din China continentală și Japonia.

„Suprataxa pentru zborurile dintre Hong Kong și Filipine se va dubla”, a anunțat compania aeriană.

Hong Kong Airlines

Compania aeriană a declarat că va majora suprataxele pentru combustibil cu până la 35% începând cu 12 martie, cea mai accentuată creștere fiind înregistrată pe zborurile dintre Hong Kong și Maldive, Bangladesh și Nepal, unde taxele vor crește de la 284 de dolari Hong Kong la 384 de dolari Hong Kong (49 de dolari americani).

British Airways

IAG, care deține British Airways, Aer Lingus și Iberia din Spania, vorbește despre „ajustări de prețuri pentru a reflecta aceste costuri mai mari ale combustibilului”.

„Nu observăm întreruperi ale furnizării de combustibil pentru avioane, dar prețurile combustibilului au crescut brusc și, în ciuda strategiei noastre de hedging, care oferă o oarecare atenuare pe termen scurt, nu suntem imuni la impact”, a transmis un purtător de cuvânt.

Indigo

Cea mai mare companie aeriană din India a anunțat că va introduce taxe pe combustibil pentru zborurile interne și internaționale începând cu 14 martie, inclusiv o taxă de 900 de rupii pentru zborurile către Orientul Mijlociu și o taxă de 2.300 de rupii pentru zborurile către Europa. Compania face, de asemenea, lobby pe lângă guvernul indian pentru a reduce taxele pe combustibil, au declarat surse pentru Reuters.

Jet2

Cea mai mare companie de turism din Marea Britanie a promis că nu va percepe suprataxe turiștilor de vară din cauza creșterii costurilor combustibilului pentru avioane.

Vorbind vineri, directorul executiv Steve Heapy a declarat: „Cei care călătoresc în vacanță ar trebui să aibă tot dreptul să-și rezerve vacanța la soare, binemeritată, fără să-și facă griji că vor fi afectați de costuri suplimentare și pot avea această siguranță deplină atunci când rezervă un zbor sau o vacanță cu Jet2 . Clienții care rezervă cu Jet2 știu că își fixează prețul, fără surprize legate de costuri suplimentare ulterioare”.

Jetblue Airways

Compania aeriană low-cost cu sediul în SUA a declarat că majorează taxele pentru servicii opționale, cum ar fi bagajele înregistrate, pe măsură ce se confruntă cu „costuri operaționale în creștere”. Prețurile bagajelor vor crește fie cu 4, fie cu 9 dolari, a precizat aceasta.

Joanna Geraghty, CEO-ul companiei aeriene low-cost cu sediul în SUA, le-a spus angajaților, într-o notă consultată de Reuters, că operatorul nu va lua în considerare falimentul în acest an, chiar dacă creșterea costurilor combustibilului pentru avioane amenință redresarea sa financiară. Compania a încheiat un acord de finanțare prin datorii de 500 de milioane de dolari, conform unui document depus la SEC.

Korean Air

„Compania aeriană sud-coreeană va intra în modul de gestionare a situațiilor de urgență începând cu aprilie, deoarece creșterea prețurilor petrolului afectează costurile”, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată situației.

Compania aeriană intenționează să implementeze măsuri de răspuns etapizate, bazate pe nivelurile prețului petrolului, și să sporească eficiența costurilor la nivelul întregii companii pentru a compensa creșterea costurilor combustibilului.

Lufthansa

Grupul Lufthansa a anunțat marți, 21 aprilie, că va anula 20.000 de zboruri în următoarele șase luni pentru a economisi 40.000 de tone de combustibil pentru avioane, al cărui preț s-a dublat, potrivit sursei citate.

Compania aeriană a anunțat că a eliminat zborurile „neprofitabile” pe distanțe scurte operate de filiala sa regională Lufthansa CityLine, reducând capacitatea întregului grup cu un procent în numărul de locuri-kilometru disponibile în această vară.

Lufthansa CityLine are hub-uri în Frankfurt și München. Primele 120 de anulări zilnice de zboruri au intrat în vigoare luni și vor continua până la sfârșitul lunii mai. Compania aeriană a declarat că pasagerii afectați au fost anunțați.

Grupul a retras, de asemenea, definitiv din operare cele 27 de aeronave Lufthansa CityLine. Unele rute au fost, de asemenea, anulate în întregime, inclusiv de la Frankfurt la Bydgoszcz și Rzeszów în Polonia, precum și Stavanger în Norvegia, ceea ce înseamnă că au fost eliminate temporar din programul de zboruri.

Norse Atlantic

Compania aeriană norvegiană low-cost Norse Atlantic și-a anulat ruta de zbor dintre Londra Gatwick și Los Angeles din cauza creșterii prețurilor la combustibil.

Pakistan International Airlines

Compania aeriană a declarat că va majora tarifele zborurilor interne cu 20 de dolari și cele internaționale cu până la 100 de dolari, invocând suprataxe mai mari pentru combustibil.

Qantas Airways Compania australiană Qantas a anunțat că a amânat o răscumpărare planificată de acțiuni în valoare de 150 de milioane de dolari australieni (106 milioane de dolari) și că își majorează estimarea facturii de combustibil pentru a doua jumătate a anului 2026 la 3,1-3,3 miliarde de dolari australieni, față de o prognoză anterioară de 2,5 miliarde de dolari australieni. Ryanair Directorul executiv al Ryanair, Michael O'Leary, a avertizat că mai multe companii aeriene europene s-ar putea confrunta cu dificultăți financiare semnificative și potențiale falimente dacă prețurile combustibilului pentru avioane rămân ridicate pe tot parcursul sezonului estival. În ciuda pieței volatile, O'Leary a afirmat că Ryanair este „cea mai bine izolată și mai protejată companie aeriană din Europa” și s-a angajat să nu impună creșteri de prețuri sau suprataxe pentru combustibil clienților săi. SAS Compania aeriană scandinavă a anunțat că va anula 1.000 de zboruri în aprilie din cauza prețurilor ridicate la petrol și combustibil pentru avioane, după ce a anulat „câteva sute” de zboruri în martie. SAS, care deja majorase prețurile biletelor de avion, a declarat că, chiar dacă va încerca să absoarbă creșterea costurilor combustibilului, creșterea prețurilor ar fi totuși o lovitură pentru industria aviatică. Spirit Airlines Spirit Airlines se pregătește de închidere după ce eforturile de a salva compania aeriană low-cost în dificultate au eșuat. Wall Street Journal a relatat vineri că această companie spera ca o sursă de ajutor de 500 de milioane de dolari să vină din partea guvernului înainte de a rămâne fără numerar, dar nu a reușit să obțină finanțarea necesară pentru a-și menține activitatea. Compania a anunțat joi că o audiere la tribunalul de faliment nu va avea loc, deoarece compania aeriană a continuat negocierile cu creditorii privind potențialul pachet de salvare al guvernului SUA. Creditorii s-au abținut de la depunerea unei notificări care ar putea iniția lichidarea activelor Spirit în termen de șapte zile lucrătoare, indicând discuțiile în curs și o oprire temporară a procedurilor imediate de lichidare. Consilierul juridic al Spirit a subliniat o nevoie critică de finanțare imediată sau de acces la 240 de milioane de dolari din fondurile sale existente, avertizând că lichidarea ar duce la pierderea a peste 17.000 de locuri de muncă și la daune de miliarde de dolari. Spring Airlines Compania aeriană chineză low-cost a anunțat că va majora suprataxele pentru combustibil la zborurile interne începând cu 5 aprilie, detaliile urmând să fie anunțate ulterior. Southwest Airlines Compania aeriană americană a prognozat un profit sub estimări în al doilea trimestru, deoarece marjele au fost afectate de prețurile ridicate la combustibil. Anterior, a anunțat că va majora taxele pentru bagajele de cală cu 10 dolari pentru primul și al doilea bagaj, crescând costurile la 45 de dolari pentru primul bagaj și 55 de dolari pentru al doilea. TAP Compania aeriană portugheză a declarat că majorările de prețuri vor atenua parțial impactul modificărilor prețului combustibilului asupra veniturilor sale. Thai Airways Compania aeriană cu sediul în Thailanda a declarat că va majora tarifele cu 10% până la 15% pentru a face față creșterii costurilor combustibilului. TUI Cel mai mare tour-operator din Europa, TUI, i-a asigurat pe clienții care și-au rezervat deja vacanțele că prețul este fix „fără adaosuri de combustibil”. Neil Swanson, directorul general al TUI UK & Ireland, a declarat: „Înțelegem că oamenii își doresc atât încredere, cât și claritate atunci când rezervă o vacanță.” „Echipele noastre sunt aici pentru a-i sprijini pe cei care se gândesc să facă o rezervare, iar cei care au rezervat deja prin Tui pot fi siguri că prețul vacanței lor este fix, fără a se adăuga suprataxe pentru combustibil”, a mai spus el. TUI își redusese anterior previziunile privind profitul operațional și își suspendase previziunile privind veniturile, invocând incertitudinea cauzată de războiul din Iran, ceea ce a determinat o scădere a acțiunilor sale cu 2,6%. SunExpress SunExpress, o societate mixtă între Turkish Airlines și Lufthansa, a anunțat că va impune o suprataxă temporară pentru combustibil de 10 euro per pasager, începând cu 1 mai, pe rutele dintre Turcia și Europa. Suprataxa se va aplica rezervărilor efectuate începând cu 1 aprilie și pentru plecări începând cu 1 mai. Turkish Airlines a anunțat pe 10 aprilie că a decis să nu distribuie niciun dividend din profitul net din 2025, optând să rețină câștigurile pentru a conserva numerarul. T'Way Air Compania aeriană low-cost sud-coreeană a declarat că intenționează să concedieze o parte din personalul de cabină în mai și iunie, ca parte a măsurilor de combatere a impactului războiului. United Airlines Directorul general al companiei aeriene americane, Scott Kirby, a declarat că prețurile biletelor ar putea fi nevoite să crească cu 15-20% pentru a compensa creșterea costurilor combustibilului pentru avioane. Compania a introdus deja cinci creșteri de tarife la sfârșitul primului trimestru, împreună cu taxe mai mari pentru bagaje, despre care a spus că au început să compenseze creșterea costurilor combustibilului. Transportatorul a prognozat, de asemenea, profituri pentru al doilea trimestru și pentru întregul an sub estimările de pe Wall Street și a declarat că se așteaptă să recupereze doar 40-50% din creșterea prețurilor la combustibili prin tarife și alte măsuri de venituri în al doilea trimestru, „îmbunătățindu-se la 70-80% în al treilea și până la 85-100% până în al patrulea”. Compania aeriană americană a anunțat anterior că va reduce zborurile neprofitabile în următoarele două trimestre, în contextul în care se pregătește ca prețurile petrolului să rămână peste 100 de dolari până la sfârșitul anului 2027, a declarat directorul general Scott Kirby. De asemenea, compania aeriană majorează taxele pentru primul și al doilea bagaj înregistrat cu 10 dolari pentru clienții care călătoresc în SUA, Mexic, Canada și America Latină, a anunțat compania într-un comunicat transmis Reuters. Vietjet Compania aeriană low-cost vietnameză a declarat că a ajustat frecvența zborurilor pe anumite rute din cauza potențialelor lipsuri de combustibil. Vietnam Airlines Autoritatea aeronautică din Vietnam a anunțat că operatorul aerian intenționează să anuleze 23 de zboruri pe săptămână pe rute interne începând cu aprilie, după ce a solicitat asistență guvernamentală pentru eliminarea unei taxe de mediu pe combustibilul pentru avioane. Virgin Atlantic Compania aeriană adaugă suprataxe pentru combustibil la tarife, dar se va confrunta în continuare cu dificultăți în a reveni la profitabilitate în acest an, a declarat directorul general Corneel Koster, pentru Financial Times. Virgin Australia Virgin Australia a declarat că se așteaptă la o creștere a costului combustibilului pentru avioane de aproximativ 30 de milioane de dolari australieni pentru a doua jumătate a acestui an fiscal și la o reducere de 1% a capacității în trimestrul al patrulea. Compania aeriană a declarat anterior că ajustează tarifele pentru a reflecta presiunile în creștere asupra costurilor. Volotea Compania aeriană low-cost spaniolă a introdus o nouă politică de prețuri care leagă prețurile biletelor de costurile combustibilului, ceea ce ar putea adăuga o suprataxă post-achiziție de până la 14 euro per pasager, per zbor. Westjet Compania aeriană canadiană a redus capacitatea locurilor pentru luna iunie, pe fondul creșterii costurilor, a relatat Globe and Mail. Transportatorul va adăuga o suprataxă de combustibil de 60 de dolari canadieni (43 de dolari) la unele rezervări și va combina zborurile pe măsură ce costurile cresc vertiginos, a relatat anterior Canadian Press.