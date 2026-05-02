Prima companie aeriană care anulează începând de astăzi toate zborurile, din cauza prețului la kerosen

3 minute de citit Publicat la 08:25 02 Mai 2026 Modificat la 08:39 02 Mai 2026

Spirit Airlines anulează începând de sâmbătă toate zborurile. Foto: Getty Images

Spirit Airlines urmează să anunțe în orele următoare că își va înceta operațiunile începând de sâmbătă, potrivit a două surse apropiate situației. Aceasta ar fi prima companie aeriană majoră din SUA care își oprește activitatea în ultimii aproape 25 de ani, scrie CNN.

Închiderea vine pe fondul prețurilor uriașe la combustibil, care au dat peste cap planurile companiei de a ieși din al doilea faliment. Eforturile de a ajunge la o înțelegere cu administrația Trump pentru un pachet de salvare de ultim moment, care să fie acceptat și de grupul principal de creditori, au eșuat vineri.

Decizia va lăsa milioane de pasageri care dețin bilete Spirit pentru lunile următoare în situația de a căuta de urgență alte variante de călătorie și va lăsa fără loc de muncă 17.000 de angajați. Eliminarea zborurilor acestei companii va duce, cel mai probabil, la o creștere a tarifelor în întreaga industrie aviatică americană.

Săptămâna trecută, Trump semnalase că ar aproba o înțelegere, iar un avocat al Spirit declarase în fața unei instanțe de faliment că linia aeriană se afla în „discuții foarte avansate” cu administrația. Totuși, CNN a raportat la începutul săptămânii că un grup de creditori s-a opus termenilor acordului, deoarece aceștia ar fi rămas cu mai puțini bani în urma procedurilor de faliment.

Alte companii aeriene au anunțat că vor interveni pentru a ajuta pasagerii sau angajații Spirit care ar putea rămâne blocați.

Totuși, retragerea zborurilor Spirit va duce aproape sigur la scumpirea biletelor în SUA, pe măsură ce călătorii se vor lupta pentru mai puține locuri disponibile.

Toți operatorii aerieni s-au confruntat cu costuri mari la combustibil, care aproape s-au dublat de la începutul războiului din Iran. Combustibilul reprezintă a doua cea mai mare cheltuială pentru companiile aeriene, după costurile cu forța de muncă.

Pentru a compensa, companiile au mărit tarifele și taxele secundare, cum ar fi cele pentru bagajele de cală. Însă concurența acerbă i-a împiedicat pe operatori să transfere toate aceste costuri către clienți. Companiile low-cost, precum Spirit, au o misiune și mai grea în a scumpi biletele, deoarece depind de clienții care vânează exclusiv prețuri mici.

Spirit are programate aproximativ 9.000 de zboruri de pe 2 mai până la sfârșitul lunii, conform firmei de analize aviatice Cirium. Aceasta înseamnă o medie de 300 de zboruri și 60.000 de pasageri pe zi care ar putea fi afectați în luna următoare, dacă linia aeriană se închide.

Vineri, peste 40 de zboruri Spirit au fost deja anulate la nivel național, potrivit FlightAware.

Ce se întâmplă cu pasagerii?

Dacă Spirit își încetează activitatea, pasagerii care au bilete pentru zboruri viitoare ar trebui să depună cereri de rambursare la banca emitentă a cardului de credit sau debit utilizat pentru achiziție.

Cei care au plătit numerar vor trebui să aștepte restituirea banilor odată cu ceilalți creditori ai companiei. Pasagerii aflați deja în călătorie (la destinație) vor fi nevoiți să își cumpere bilete de la alte companii, probabil la prețuri mult mai mari.

În 2025, Spirit a fost a opta cea mai mare companie aeriană din SUA după numărul de locuri oferite. Compania este un pionier al tarifelor „ultra-low-cost”, oferind prețuri de bază foarte mici și taxând separat servicii precum bagajul de mână. Acest model a forțat scăderea prețurilor în piață și a determinat marile companii să introducă bilete de tip „basic economy”.

Prețurile biletelor au crescut oricum anul acesta din cauza scumpirii combustibilului. Eliminarea celor aproximativ 2% din totalul zborurilor interne (cota deținută de Spirit în această vară) va pune o presiune și mai mare pe tarife.

Spirit nu a mai înregistrat profit de când volumul călătoriilor s-a prăbușit la începutul pandemiei de Covid, intrând în faliment de două ori, cel mai recent în august 2025.

În februarie, compania anunțase că a ajuns la un acord cu creditorii pentru a ieși din faliment cu datorii mai mici și cu posibilitatea de a continua zborurile. Însă, trei zile mai târziu, a început războiul din Iran, care a dus la explozia prețurilor la combustibil.

Falimentele sunt frecvente în industria aviatică, o afacere care necesită investiții masive de capital. Chiar și în perioadele bune, companiile pot funcționa cu margini de profit foarte mici. În ultimii 25 de ani, opt mari companii americane au intrat în faliment.

În multe cazuri, companiile aflate în faliment sunt cumpărate de rivali mai stabili financiar, ceea ce a dus la o consolidare majoră a pieței. Patru mari operatori - United, American, Delta și Southwest - controlează acum aproximativ 80% din zborurile disponibile.

Totuși, dispariția Spirit ar marca prima închidere definitivă a unei companii aeriene americane semnificative de la Midway Airlines, care și-a încetat activitatea imediat după atacurile de la 11 septembrie.