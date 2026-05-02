Prima cafenea gestionată de AI s-a deschis la Stockholm. „Mona” elaborează meniul, discută cu clienții și face angajări

1 minut de citit Publicat la 08:00 02 Mai 2026 Modificat la 08:00 02 Mai 2026

Cafeneaua atrage între 50 şi 80 de clienţi pe zi și este deschisă de numai o săptămână / sursă foto: Getty Images

Prima cafenea operată de Inteligenţa Artificială (AI) a fost deschisă în Stockholm, Suedia. Clienții pot interacționa direct cu „Mona”, agenta AI care funcţionează datorită Google Gemini.

Conceptul este unul inedit: întregul proces de administrare a cafenelei este lăsat în grija inteligenței artificiale.

Contractul de închiriere și datele financiare sunt introduse în sistemul Gemini, care primește sarcina de a gestiona afacerea astfel încât să fie profitabilă, pornind de la un capital inițial, scrie France24.

„Mona” se apucă apoi de treabă, solicită autorizaţiile necesare, elaborează meniul, găseşte furnizorii şi asigură aprovizionarea zilnică.

Pentru a comanda, clienții se folosesc de un telefon prin care pot să discute direct cu AI.

De asemenea, se poate comanda şi direct la angajatul uman.

Cafeneaua atrage între 50 şi 80 de clienţi pe zi și este deschisă de numai o săptămână.

O cercetătoare în vârstă de 27 de ani specializată în AI şi dezvoltare durabilă, Urja Risal, a mers special la cafenea pentru a vedea cum decurge întregul proces.

„Se vorbeşte atât de mult despre faptul că AI este pe cale să ne ia locurile de muncă, dar cum arată acest lucru în practică?”, s-a întrebat ea.

„Sper ca mai multe persoane să interacţioneze cu 'Mona' şi să reflecteze asupra riscurilor reale de a avea un manager AI, precum şi asupra modului de a face faţă acestora (...) De exemplu, dacă cineva se răneşte, cum ar reacţiona ea?”, a mai spus aceasta.

„Mona” nu face doar cafea, ci este responsabilă chiar și pentru angajări.

„A publicat anunţuri de angajare pe Indeed şi LinkedIn, a condus interviuri telefonice, apoi a luat deciziile de angajare”, a declarat unul dintre angajații cafenelei.