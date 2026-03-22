Cafeaua a devenit un indicator al costului vieții în România. Cât ajunge să plătească lunar un român dacă bea două cafele pe zi

Scumpirile din ultima perioadă se resimt inclusiv în ceașca de cafea. Foto: Agerpres

Cafeaua a devenit un indicator clar al costului vieții în România, iar scumpirile se simte zilnic în bugetul consumatorilor. Un român care bea două cafele pe zi ajunge să cheltuie sute de lei pe lună pentru acest obicei. Creșterea prețurilor este influențată și de factor global, precum conflictul din Orientul Mijlociu, care ridică costurile de transport și energie și se reflectă direct în prețul final.

„Orice conflict afectează lanțul producției și transporturilor, zona de Africa. Pentru țările din Etiopia și Kenia, lanțul este afectat deoarece durează mult mai mult acum să ajungă containerele de cafea din Africa în țările europene. TVA-ul este 21% la cafea în cafenele și lucrul ăsta este un lucru care a crescut cu peste 40% prețul într-o cafenea”, a declarat Mihai Pamfil, fondator târg de cafea.

„Resimțim și noi. În general, inflația afectează creșterea prețurilor. Cred că vom vedea o creștere în următorii 2 ani de zile de cel puțin 20-22% pe aceste produse finite, pentru că sunt prețuri în creștere pe tot ce înseamnă lanțul de furnizor, pe taxe. De asemenea, pe salarii”, a declarat Bogdan Ciucian, fondator lanț de cafea.

Cristina consumă aproximativ cinci cafele pe zi, atât în oraș, cât și acasă, iar creșterile de prețuri se resimt tot mai mult în bugetul ei, determinând-o să caute o alternativă mai puțin costisitoare.

„Rar mai reușești să găsești o cafea bună, de specialitate la prețul de 55 de lei. Majoritatea le vezi pe la 60-65. Un pic se resimte așa, dar mi-e prea dragă ca să o las, dar dacă ar fi să ajungă la 70 lei, cu siguranță n-aș mai consuma atât sau aș căuta alte alternative, dar n-aș mai comanda”, spune tânăra.

O soluție pentru a economisi bani este investiția într-un aparat de cafea, care poate reduce semnificativ cheltuielile pe termen lung.

„Da, au mai crescut prețurile și mai ales în coffee shop pentru o cafea printr-un espresso, de exemplu, iar cei iubitori de cafea, chiar de specialitate, chiar s-au gândit să investească într-un echipament în care să aibă exact set-ul perfect de espresso acasă, să-și savureze cafeaua exact ca la coffee shop în confortul casei lor. Este o investiție pe termen lung și chiar merită”, a declarat Camelia, specialist marketing cafenea.

Cafeaua a fost una dintre mărfurile cu cele mai mari scumpiri din ultimul an, a înregistrat o creștere de preț cu până la 26% din cauza instabilității prețurilor internaționale la cafea și cacao.

Peste 54.000 de tone de cafea au fost raportate ca fiind consumate în România în ultimul an, Bucureștiul fiind principalul pol de consum.