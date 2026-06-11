Mergi în Sardinia? Regulile de pe plajă pe care trebuie să le știi în 2026 că să eviți amenzi de până la 3.000 de euro

Sardinia continuă să limiteze accesul turiștilor pe unele dintre cele mai cunoscute plaje ale sale, în încercarea de a proteja zonele fragile de pe litoral. FOTO: Getty Images

Sardinia continuă să limiteze accesul turiștilor pe unele dintre cele mai cunoscute plaje ale sale, în încercarea de a proteja zonele fragile de pe litoral. În 2026, mai multe plaje au reguli stricte privind rezervările, numărul maxim de vizitatori și comportamentul pe nisip, iar cei care iau acasă nisip, scoici sau pietricele riscă amenzi de până la 3.000 de euro, scrie Euronews.

Pe insula italiană Sardinia, o zi la plajă cere acum mai multă planificare decât în trecut. Pe unele dintre cele mai populare întinderi de nisip, accesul se face doar cu rezervare, există limite zilnice pentru numărul de vizitatori, iar autoritățile aplică reguli clare pentru protejarea mediului.

Coasta insulei este renumită în întreaga lume și este considerată una dintre cele mai frumoase destinații din Italia pentru vacanțele la mare. Tocmai această popularitate a dus însă la aglomerație, la degradarea unor plaje și la comportamente care afectează ecosistemele fragile.

Autoritățile locale au introdus, în ultimii ani, restricții pe plajele cele mai vulnerabile. Regulile vizează atât accesul controlat, cât și protejarea nisipului, a scoicilor, a pietricelelor și a altor materiale naturale de pe litoral.

Spiaggia Rosa: acces interzis și amenzi pentru cei care încalcă regulile

Spiaggia Rosa, celebra plajă roz de pe insula Budelli, rămâne una dintre cele mai protejate zone din Sardinia. Turiștii pot admira plaja doar de la distanță, fără să pășească pe nisip.

Plaja a fost închisă publicului încă din anii ’90, după ce nisipul său roz a început să dispară, inclusiv din cauza turiștilor care îl luau acasă ca suvenir. În prezent, accesul pe plajă este interzis, iar cei care ignoră regula pot fi sancționați.

În 2025, mai mulți turiști au fost amendați cu câte 300 de euro după ce au fost surprinși mergând pe Spiaggia Rosa. Separat, legislația regională din Sardinia prevede amenzi între 500 și 3.000 de euro pentru cei care iau nisip, pietricele, scoici sau alte materiale de pe plajele insulei.

La Maddalena, Cala Coticcio și Cala Brigantina au acces strict controlat

În arhipelagul La Maddalena, accesul către unele plaje și golfuri este limitat pentru a proteja zonele naturale sensibile. Cala Coticcio și Cala Brigantina se numără printre cele mai restricționate locuri, iar vizitele se fac doar cu ghid autorizat.

Pentru Cala Coticcio, accesul este limitat la un număr redus de persoane pe zi, iar turiștii trebuie să plătească o taxă de acces și să fie însoțiți de un ghid. Măsura are rolul de a reduce presiunea asupra unei zone naturale foarte fragile, devenită extrem de populară în ultimii ani.

Și alte plaje din Sardinia funcționează în 2026 cu limite de acces sau rezervări obligatorii. În nord, Cala Brandinchi și Lu Impostu, din zona San Teodoro, au reguli privind numărul maxim de vizitatori și rezervarea accesului în sezon.

La Cala Mariolu, una dintre cele mai spectaculoase plaje din estul insulei, accesul este, de asemenea, controlat în sezonul de vârf, cu limită de vizitatori și taxe de mediu pentru turiștii care ajung cu barca.

În Villasimius, în sud-estul insulei, unele plaje au taxe de acces sau taxe pentru parcare. Punta Molentis, Porto Sa Ruxi și alte zone din apropiere sunt gestionate cu sisteme de rezervare și controale în sezonul estival.

Personalul este prezent în parcări și la punctele de acces pentru verificarea biletelor și a rezervărilor, mai ales în lunile de vară, când cererea este foarte mare.

La Pelosa: rezervare obligatorie și limită zilnică de vizitatori

Pe coasta de nord-vest, celebra plajă La Pelosa, din Stintino, are și în 2026 reguli stricte de acces. Numărul vizitatorilor este limitat la 1.500 de persoane pe zi, iar intrarea se face pe bază de rezervare.

Pentru sezonul 2026, rezervările sunt necesare în perioada 15 mai - 15 octombrie. Tariful este de 3,50 euro de persoană, iar accesul se face cu un cod QR, verificat la punctele de intrare pe plajă.

Copiii sub 12 ani nu au nevoie de rezervare. În schimb, turiștii adulți trebuie să își asigure locul în avans, pentru că plaja este una dintre cele mai căutate din Sardinia și se poate umple rapid în plin sezon.

Regulile de protecție prevăd și folosirea unor rogojini sau covorașe sub prosop, pentru ca nisipul să nu fie luat de pe plajă. Măsura este menită să reducă eroziunea și pierderea nisipului fin, una dintre principalele probleme ale plajei La Pelosa.

Ogliastra: acces limitat pe unele plaje din estul insulei

În zona Ogliastra, pe coasta de est, mai multe plaje au reguli privind numărul de vizitatori și durata de ședere, în special pentru turiștii care ajung cu barca.

Cala Birìala, Cala dei Gabbiani, Cala Mariolu și alte plaje din zonă sunt vizitate intens în sezon, iar autoritățile folosesc limite de acces și taxe de mediu pentru a reduce presiunea asupra litoralului.

În unele cazuri, turiștii care ajung cu ambarcațiuni pot avea un timp limitat de staționare, pentru ca fluxul de vizitatori să fie controlat și pentru ca plajele să nu fie supraaglomerate.

Amenzi pentru cei care iau nisip, scoici sau pietricele

Una dintre cele mai importante reguli rămâne valabilă pe întreaga insulă. Turiștii nu au voie să ia nisip, pietricele, scoici, corali sau alte materiale naturale de pe plaje.

Potrivit legislației regionale din Sardinia, cei care sunt prinși că iau astfel de materiale fără autorizație riscă amenzi între 500 și 3.000 de euro. Autoritățile atrag atenția că, deși poate părea un gest minor, luarea nisipului sau a scoicilor de către milioane de turiști afectează grav echilibrul plajelor.

Controalele sunt făcute nu doar pe plaje, ci și în porturi și aeroporturi. În fiecare sezon, autoritățile confiscă nisip, pietre sau scoici găsite în bagajele turiștilor care pleacă de pe insulă.

Cum încearcă Italia să limiteze turismul excesiv

Sardinia se alătură altor destinații turistice din Italia care au introdus reguli pentru a combate efectele turismului excesiv.

Veneția aplică un sistem de taxă și rezervare pentru vizitatorii de o zi, iar în alte zone turistice autoritățile au introdus amenzi pentru comportamente care blochează circulația sau afectează localnicii.

În Sardinia, obiectivul principal este protejarea plajelor. Insula rămâne deschisă turiștilor, dar mesajul autorităților este clar: accesul la cele mai fragile locuri vine cu reguli, rezervări și sancțiuni pentru cei care nu respectă mediul.