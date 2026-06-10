Roci cât merele de mari, descoperite la 4 km sub ocean, conțin mai mult cobalt și mangan decât toate zăcămintele terestre la un loc

Noduli polimetalici colectați din Oceanul Pacific. Imagine din 2025. Sursa foto: Profimedia images

Rocile de mărimea unui măr aflate la patru kilometri sub Oceanul Pacific central conțin mai mult cobalt și mangan decât toate zăcămintele terestre cunoscute la un loc, iar companiile miniere se grăbesc acum să le extragă din unul dintre cele mai puțin explorate ecosisteme de pe Pământ, unde peste 90% dintre speciile locale nu au fost încă descrise științific, potrivit Space Daily.

Omenirea se află în fața unei alegeri fără precedent: să exploateze unul dintre cele mai mari zăcăminte minerale din lume pentru a accelera tranziția energetică sau să protejeze unul dintre cele mai puțin înțelese ecosisteme ale planetei, fără să știe încă pe deplin care vor fi consecințele fiecărei opțiuni.

Ce sunt nodulii polimetalici din Zona Clarion-Clipperton

Regiunea în cauză se numește Zona Clarion-Clipperton. Aceasta acoperă aproximativ șase milioane de kilometri pătrați de câmpie abisală, întinzându-se între Mexic și Hawaii, având aproximativ lățimea Statelor Unite continentale și o adâncime medie de circa 5.000 de metri.

Fundul oceanic din această regiune este, pe alocuri, dens acoperit cu noduli polimetalici: roci întunecate, rotunjite și bogate în minerale, de aproximativ dimensiunea unui măr sau a unui cartof mic. Ele se află pe suprafața sedimentelor asemenea unor ouă împrăștiate pe o vastă câmpie noroioasă. Ultima lumină venită de la suprafață nu le-a atins de cel puțin patru miliarde de ani.

Nodulii au avut nevoie de milioane de ani pentru a se forma.

Fiecare dintre ei a început ca un fragment de cochilie, os sau sediment întărit aflat pe fundul abisal. În jurul acelui nucleu, metalele dizolvate în apa oceanică și în apa din porii sedimentelor s-au depus și cristalizat lent, strat după strat. Rata de creștere este de aproximativ câțiva milimetri la fiecare milion de ani.

Nodulii care se află astăzi pe fundul Pacificului sunt, în unele cazuri, mai vechi decât specia umană care îi privește. Unii sunt mai vechi chiar decât specia de primate din care descind oamenii. Conform celor mai solide estimări actuale privind vârsta lor, fiecare nodul are între 2 și 10 milioane de ani, cel puțin.

Ce sunt, de fapt, aceste roci

Conținutul mineral variază în funcție de regiune, însă nodulii din Zona Clarion-Clipperton sunt deosebit de bogați în patru metale de care depinde tranziția energetică globală. Fiecare nodul conține aproximativ 25–30% mangan, 1–2% nichel, 1–2% cupru și 0,2–0,3% cobalt din greutate. Proporțiile exacte diferă, însă aceleași patru metale domină fiecare probă analizată de la primele studii sistematice realizate în anii 1970.

Serviciul Geologic al Statelor Unite estimează, în cea mai recentă evaluare publicată, că volumul total de metale conținute numai în câmpul de noduli din Zona Clarion-Clipperton depășește cantitatea combinată de cobalt și mangan din toate rezervele terestre cunoscute de pe Pământ.

Aceste metale sunt importante deoarece fiecare baterie din fiecare vehicul electric produs în prezent utilizează unul sau mai multe dintre ele. Cobaltul este esențial pentru chimia actuală a bateriilor litiu-ion. Nichelul se află în catodul celor mai dense energetic celule moderne de baterii. Manganul este utilizat atât în baterii, cât și în aliajele de oțel. Cuprul este conductorul fundamental pentru aproape întreaga infrastructură electrică. Turbinele eoliene, invertoarele solare, liniile de transport al energiei, sistemele de stocare în baterii și vehiculele electrice de care depinde tranziția energetică globală necesită toate aceste patru metale în cantități semnificative.

Unde sunt cele mai multe zăcăminte de cobalt și nichel din lume

Lanțurile actuale de aprovizionare terestre pentru aceste metale sunt concentrate într-un număr redus de țări.

Aproximativ 70% din cobaltul mondial provine din Republica Democrată Congo, unde situația drepturilor omului în sectorul mineritului artizanal reprezintă una dintre cele mai bine documentate probleme industriale ale secolului XXI.

Aproximativ 60% din nichelul mondial provine din Indonezia, unde defrișările pentru exploatările de nichel s-au accelerat puternic după 2020. Aproximativ 90% din capacitatea mondială de rafinare a cobaltului și nichelului se află în China.

Nodulii din Zona Clarion-Clipperton reprezintă o sursă alternativă de aprovizionare care, potrivit calculelor companiilor care doresc să îi exploateze, ar reduce această concentrare geografică și ar diminua costurile umane asociate actualului lanț de aprovizionare.

Problema este că această sursă alternativă se află într-un ecosistem pe care știința abia a început să îl înțeleagă.

Ce trăiește acolo jos

O analiză din 2023 publicată de Muzeul de Istorie Naturală din Londra, bazată pe cel mai amplu studiu biologic realizat până acum în regiune, a identificat aproximativ 5.578 de specii de animale înregistrate din probe colectate în Zona Clarion-Clipperton.

Dintre acestea, doar 436 fuseseră denumite și descrise oficial de știință. Restul de 5.142 de specii erau complet noi pentru taxonomie, iar autorii studiului au estimat că această cifră reprezintă doar o fracțiune din biodiversitatea reală prezentă în regiune.

Proporția de 90% specii nedescrise reprezintă, de fapt, interpretarea conservatoare a datelor.

O analiză evaluată de specialiști și publicată în revista Scientific Reports în mai 2025 a raportat descoperirea a două specii complet noi de stele de mare, recuperate de pe o singură bucată de lemn scufundat găsită în zonă. Ambele aparțineau unui grup de organisme studiat de decenii, dar niciodată catalogat corespunzător.

O a doua analiză, publicată în ZooKeys în martie 2026, a identificat 24 de noi specii de crustacee de mare adâncime în această regiune, inclusiv o superfamilie complet nouă numită Mirabestiidae, un nivel de noutate taxonomică extrem de rar în biologia modernă.

Descoperirea unei noi superfamilii înseamnă că o întreagă ramură a arborelui evolutiv, distinctă de toate formele de viață cunoscute anterior, a fost documentată pentru prima dată.

Unele specii trăiesc chiar pe suprafața nodulilor

Printre organismele care trăiesc în aceste adâncimi se numără bureți de mare adâncă ce cresc direct pe suprafața nodulilor și nu pot supraviețui fără ei.

Există anemone de mare alb-fantomă care plutesc în curenții de pe fundul oceanului. Castraveți de mare translucizi, care ar putea reprezenta cea mai abundentă macrofaună din zonele abisale. Viermi, ofiure (stele fragile), amfipode, izopode și o gamă enormă de microorganisme despre care oamenii de știință suspectează acum că joacă roluri importante în ciclurile carbonului din oceanul profund.

Multe dintre aceste specii au evoluat de-a lungul unor intervale geologice de timp în condițiile fizice specifice câmpiei abisale, inclusiv în prezența nodulilor înșiși, care oferă singurul substrat dur într-un mediu altfel alcătuit din sedimente moi.

Cu alte cuvinte, nodulii nu reprezintă doar resursa pe care industria minieră dorește să o extragă. Ei constituie și fundamentul fizic de care depinde o parte semnificativă a ecosistemului.

SUA și China se întrec în cursa pentru exploatarea resurselor din Zona Clarion-Clipperton

Autoritatea Internațională pentru Fundul Mărilor (International Seabed Authority – ISA), înființată prin Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării în 1994, și-a petrecut ultimii treizeci de ani dezvoltând cadrul de reglementare care guvernează exploatarea mineralelor din apele internaționale.

Autoritatea a acordat 31 de contracte de explorare către 22 de contractori din 21 de țări pentru activități de prospectare și cartografiere în Zona Clarion-Clipperton. Până la jumătatea anului 2025 nu fusese acordată nicio licență de exploatare comercială. Codul de reglementare care ar permite extracția comercială este încă în curs de negociere.

În iunie 2021, statul insular Nauru din Pacific, care sponsorizează compania canadiană The Metals Company, a notificat oficial Autoritatea Internațională pentru Fundul Mărilor că intenționează să solicite un permis de exploatare comercială. Această notificare a activat o clauză din tratatul privind dreptul mării care acorda autorității doi ani pentru finalizarea codului minier. Termenul a expirat în 2023 fără ca un cod să fie adoptat.

La 24 aprilie 2025, președintele SUA, Donald Trump, a emis un ordin executiv prin care autorizau agențiile federale să înceapă acordarea de licențe pentru exploatarea mineralelor de mare adâncime atât în Zona Economică Exclusivă a SUA, cât și în apele internaționale, inclusiv în Zona Clarion-Clipperton, ocolind explicit procesul de reglementare al ISA.

La doar câteva săptămâni după aceea, The Metals Company a depus o cerere în cadrul sistemului american. Autoritatea Internațională pentru Fundul Mărilor s-a opus oficial acestei acțiuni. Statutul juridic al oricărei exploatări desfășurate în baza cadrului american, într-un teritoriu asupra căruia autoritatea internațională pretinde jurisdicție, rămâne în prezent neclar.

China și-a anunțat separat planurile de a efectua teste de colectare a nodulilor în propriile zone de explorare din Clarion-Clipperton în cursul anului 2025. Contractorul afiliat statului chinez, Beijing Pioneer, a programat o colectare experimentală. De asemenea, China Minmetals a primit aprobarea ISA în mai 2025 pentru a-și desfășura propriul test minier. Mai mulți alți contractori se află în faze avansate de testare.

„Primul test de colectare comercială la scară mare a mineralelor de mare adâncime din istorie”

Testele efectuate până acum au ridicat deja mii de tone de noduli de pe fundul oceanului. În 2022, filiala Nauru Ocean Resources a companiei The Metals Company a colectat peste 3.000 de tone de noduli din zona de test NORI-D, în ceea ce compania a descris drept primul test de colectare comercială la scară mare a mineralelor de mare adâncime din istorie.

Nodulii colectați au fost procesați la o instalație Pacific Metals din Hachinohe, Japonia, într-un material numit calcine, din care nichelul, cuprul, cobaltul, manganul și fierul pot fi ulterior rafinate.

Ce au arătat experimentele anterioare de perturbare: după 26 de ani, megafauna din zona afectată încă nu se refăcuse

În 1989, o echipă germană de cercetare a realizat un experiment controlat de perturbare numit DISCOL, în Bazinul Peru, la aproximativ 1.000 km sud de Zona Clarion-Clipperton.

În cadrul experimentului, o grapă de arat lată de 8 metri a fost tractată de 78 de ori printr-o zonă de 11 kilometri pătrați de fund oceanic abisal, la o adâncime de aproximativ 4.150 de metri.

Experimentul a fost conceput pentru a simula, la scară redusă, tipul de perturbare fizică pe care l-ar produce exploatarea comercială a nodulilor. Zona a fost apoi monitorizată periodic timp de decenii.

Cel mai recent studiu amplu asupra sitului DISCOL, publicat de Daniel Jones și colaboratorii săi în Scientific Reports în 2019, a constatat că, după 26 de ani de la perturbarea experimentală, megafauna din zona afectată nu se refăcuse încă.

Animalele care se hrănesc prin filtrarea particulelor din apă și care depind de suprafața nodulilor pentru a se fixa rămâneau semnificativ reduse în zonele arate. Speciile mobile și necrofage reveniseră parțial. Urmele lăsate de grapă erau încă vizibile pe fundul oceanului, practic neschimbate după 26 de ani de redistribuire naturală a sedimentelor.

Timpul de recuperare al ecosistemelor de mare adâncime nu se măsoară în ani, ci în decenii

Un studiu complementar publicat în Science Advances în 2020 a examinat comunitățile microbiene din același sit DISCOL și a constatat că, chiar și după 26 de ani, populațiile microbiene din zonele afectate se recuperaseră doar parțial. Potrivit estimărilor cercetătorilor, recuperarea completă ar putea necesita aproximativ 50 de ani de la momentul perturbării inițiale.

În prezent, situl DISCOL reprezintă cea mai cuprinzătoare observație pe termen lung privind modul în care ecosistemele abisale răspund la perturbările fizice.

Rezultatele sugerează că timpul de recuperare al ecosistemelor de mare adâncime nu se măsoară în ani, ci în decenii.

Ce face comunitatea internațională

Așa cum a arătat o analiză publicată în 2023 de Carnegie Endowment for International Peace, opoziția politică față de exploatarea comercială a resurselor de mare adâncime a fost condusă în principal de statele insulare din Pacific, ale căror Zone Economice Exclusive și economii dependente de ocean se află cel mai aproape de zonele propuse pentru exploatare.

Până în 2025, cel puțin 32 de țări au solicitat un moratoriu sau o pauză preventivă asupra exploatării comerciale de mare adâncime până când înțelegerea științifică a ecosistemelor afectate va deveni mai completă.

Printre statele care susțin în prezent o astfel de pauză se numără Franța, Germania, Brazilia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Fiji, Statele Federate ale Microneziei, Palau, Samoa, Vanuatu și Tuvalu. Alte țări au cerut amânarea procesului.

Poziția susținătorilor moratoriului poate fi rezumată astfel: cunoștințele științifice despre ecosistemele de mare adâncime vizate de exploatare sunt încă prea incomplete pentru a permite o evaluare rațională a raportului dintre beneficii și riscuri.

Poziția industriei poate fi rezumată astfel: metalele conținute în noduli sunt esențiale pentru tranziția energetică globală; extracția acelorași metale pe uscat provoacă efecte negative documentate asupra oamenilor și mediului, pe care exploatarea submarină le-ar putea evita; iar întârzierile de reglementare generează cel mai nefavorabil rezultat posibil, deoarece permit continuarea testelor de colectare într-un cadru insuficient reglementat, în timp ce cadrul legal oficial este încă dezbătut.

Consiliul Autorității Internaționale pentru Fundul Mărilor s-a reunit la Kingston, Jamaica, în iulie 2025 pentru a continua elaborarea codului minier. Sesiunea s-a încheiat fără un acord final.

Ce este în joc

Zona Clarion-Clipperton este unul dintre cele mai mari sisteme biologice de pe Pământ care au rămas aproape complet nestudiate.

În același timp, este una dintre cele mai mari resurse minerale de pe Pământ care au rămas aproape complet neexploatate.

Intersecția dintre aceste două realități reprezintă întrebarea la care următorul deceniu va trebui să răspundă.

Nodulii au avut nevoie de milioane de ani pentru a se forma. Speciile care depind de ei au evoluat pe parcursul unor intervale de timp similare. Infrastructura necesară pentru extragerea lor a fost dezvoltată în ultimii cincisprezece ani. Cadrul de reglementare necesar pentru gestionarea exploatării nu a fost încă stabilit.

Colectările experimentale care continuă în prezent, pe fundul unui ecosistem unde fiecare expediție științifică descoperă încă forme de viață complet noi, testează efectele perturbării de către oameni a unui sistem pe care aceștia nici măcar nu au terminat să îl documenteze.

Ceea ce va produce această perturbare asupra sistemului care a generat metalele de care depinde tranziția energetică globală rămâne, potrivit celor mai solide interpretări actuale ale dovezilor disponibile, necunoscut.