Specii complet necunoscute au fost descoperite la peste 4.000 de metri adâncime în ocean

Echipa a observat un declin clar al biodiversității, bogăția de specii scăzând cu aproximativ o treime de-a lungul urmelor lăsate de vehiculele miniere. Foto: Getty Images

Un număr mare de specii complet necunosctute până în acest moment au fost descoperite la aproximativ 4.000 de metri adâncime, într-una dintre cele mai puțin explorate zone ale Pacificului. Anunțul a fost făcut de o echipă internațională de cercetători care studiază fundul oceanic, scrie Interesting Engineering.

Descoperirile lor indică faptul că impactul ecologic general al activității miniere a fost mai blând decât se credea. Chiar și așa, echipa a observat un declin clar al biodiversității, bogăția de specii scăzând cu aproximativ o treime de-a lungul urmelor lăsate de vehiculul minier.

Studiul face parte dintr-un amplu proiect internațional care încearcă să inventarieze viața de pe fundul oceanelor.

Biodiversitate surprinzătoare într-un mediu aproape lipsit de hrană

Analiza fundului oceanic de la 4.000 de metri adâncime, acolo unde nu pătrunde lumina solară și resursele nutritive sunt extrem de limitate, arată o lume rară, dar surprinzător de variată. Dacă o probă de pe fundul Mării Nordului poate conține aproximativ 20.000 de animale, o probă de la această adâncime are același număr de specii, însă doar aproximativ 200 de indivizi.

În total, cercetătorii au colectat 4.350 de organisme mai mari de 0,3 mm și au identificat 788 de specii, majoritatea viermi policheți, crustacee și moluște precum melci și scoici. După mai bine de un deceniu de studii în regiune, echipa a devenit un reper în identificarea speciilor de viermi policheți, iar analizele ADN au fost esențiale pentru înțelegerea biodiversității locale.

Acum, cercetătorii se concentrează pe evaluarea riscului real pe care îl reprezintă exploatarea minieră asupra ecosistemelor abisale. Aproximativ 30% din Zona Clarion-Clipperton este în prezent protejată, însă se cunosc foarte puține detalii despre speciile care trăiesc acolo. Înțelegerea acestor ecosisteme va fi esențială pentru a stabili limite, reguli și măsuri de protecție înainte ca exploatarea la scară largă să devină o realitate.