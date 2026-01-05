Maduro a fost dus în faţa instanţei. Fostul lider al Venezuelei, păzit de militari americani înarmaţi în drum spre tribunal

Nicolás Maduro şi soţia lui a fost duşi mai devreme la tribunalul federal din Manhattan. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Fostul preşedinte al Venezuelei, Nicolás Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, a fost scoşi luni la tribunalul din Manhattan, New York, cu câteva ore mai devreme decât ora stabilită. În imaginile apărute în presa din SUA apare fostul lider din Caracas în timp ce este transportat cu o maşină blindată spre elicopterul cu care a fost dus la tribunalul federal. Îmbrăcat într-o uniformă de deţinut şi cu cătuşe la mâini, Nicolás Maduro a fost păzit de mai mulţi militari americani înarmaţi.

Nicolás Maduro şi soţia sa riscă să fie condamnaţi la cel puţin 30 de ani de închisoare

Este de aşteptat ca audierea de astăzi să nu dureze foarte mult, întrucât doar li se vor prezenta capetele de acuzare lui Nicolás Maduro şi soţiei sale, Cilia Flores. Ei vor fi întrebaţi dacă pledează vinovaţi sau nevinovaţi într-o sală de la Tribunalul Daniel Patrick Moynihan al Statelor Unite, o clădire impunătoare de 27 de etaje din granit, marmură și stejar, potrivit The New York Times. Măsurile de securitate de acolo au fost înăsprite.

Procesul istorc al fostului lider venezuelean va fi prezidat de judecătorul Alvin Hellerstein, unul dintre cei mai longevivi judecători federali activi din Statele Unite. El este cunoscut întrucât a gestionat cazuri de mare profil, inclusiv cauze legate de atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001.

Instanţa în faţa cărora vor fi aduşi cei doi soţi face parte din districtul sudic al New York-ului, unde au avut loc procese ale unor persoane acuzate de terorism, ai unor membri ai mafiei şi chiar politicieni corupţi. Maduro este acuzat în SUA de trafic de droguri încă din 2020.

Judecătorul federal Alvin Hellerstein le va explica lui Nicolás Maduro şi soţiei acestuia, Cilia Flores, drepturile pe care le au şi îi va întreba dacă se declară vinovaţi sau nevinovaţi pentru acuzaţiile care li se aduc. În rechizitoriu, fostul lider din Caracas este acuzat de conspiraţie pentru narcoterorism şi conspiraţie pentru importul de cocaină, printre alte capete de acuzare.

Soţia fostului preşedinte al Venezuelei, Cilia Flores, este acuzată doar în dosarul privind conspiraţia pentru cocaină. Acuzaţiile prevăd pedepse severe în cazul în care cei doi inculpaţi sunt găsiţi vinovaţi – vorbim despre cel puţin 30 de ani de închisoare.

În cazul audierii care urmează să aibă loc în scurt timp un procuror rezumă, de obicei, probele, precum: înregistrări, documente şi alte materiale care au fost confiscate în urma percheziţiilor. Publicaţiile internaţionale au scris că instanța le va aduce la cunoștință acuzațiile începând cu ora locală 12:00 (n.r.: ora 19:00, în România).

Radu Tudor: Sper ca Nicolás Maduro să nu fie singurul dictator care are această soartă

"Sunt imaginile începutului de ani şi, cu siguranţă, lumea se schimbă, pentru că un astfel de dictator, care a generat atât de mult rău propriului său popor, care a falsificat alegerile, care a amplificat traficul de droguri, având ca destinaţie finală teritoriul Statelor Unite, ei bine, astăzi primeşte o lecţie.

Cei care se cred imbatabili, cei care se cred conducători fără sfârşit, cei care au impresia că punând mâna pe banii unei ţări pot să îşi păstreze privilegiile la nesfârşit şi să îşi întărească dictatura, astăzi să se uite bine la aceste imagini. Eu sper ca Nicolás Maduro să nu fie singurul dictator care are această soartă. Toţi cei care batjocoresc, ameninţă şi generează numai probleme pe plan regional sau mondial să aibă parte de aceeaşi soartă. Şi anume: aducerea în faţa justiţiei.

Ceea ce vedem acum este punerea în aplicare a unui mandat de pe teritoriul Statelor Unite, acest individ a fost extras din ţara sa şi, după cum am văzut, nu a existat o opoziţie fermă la această operaţiune, semn că mulţi dintre ai lui, inclusiv din cercul de putere, se săturaseră de dictatura continuă după Hugo Chávez, Nicolás Maduro", a declarat Radu Tudor, prezentator Antena 3 CNN, în cadrul intervenţiei telefonice la jurnalul de ştiri, moderat de Lorena Burlacu.

Fostul lider de la Caracas și soția lui, Cilia Flores, au fost scoși din Centrul de Detenție din Brooklyn, supranumit "Iadul pe Pământ", și duși mai devreme la tribunalul din Manhattan. Cei doi au fost escortați de mai mulţi militari americani, care erau înarmaţi.

Autorităţile au decis ca ei să fie transportaţi cu o maşină blindată din centrul de detenție până într-o zonă unde se afla un elicopter care i-a dus la tribunalul federal.

Nicolás Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi sâmbătă

Nicolás Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost încarceraţi în urmă cu două zile la Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, după ce au fost capturaţi sâmbătă.

La scurt timp după ce s-a aflat despre înlăturarea de la putere a fostului lider de la Caracas au urmat numeroase reacţii în UE.

Operațiunea "Capturarea lui Maduro" a fost pusă în scenă de Donald Trump după scenariul din Panama – arestarea lui Manuel Noriega a avut loc tot într-o zi de 3 ianuarie.