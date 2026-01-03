Reacția UE după ce SUA l-au capturat pe Maduro: Facem apel la reţinere

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat sâmbătă că a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio despre situația de Venezuela și a reiterat că UE a afirmat mereu că Nicolas Maduro nu are legitimitate.
Totodată, într-un mesaj pe X, ea UE a făcut apel la reținere.
"Am discutat cu secretarul de stat Marco Rubio și cu ambasadorul nostru de la Caracas. UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela.
UE a afirmat în repetate rânduri că Nicolas Maduro nu are legitimitate și a susținut o tranziție pașnică. În orice circumstanțe, principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate. Facem apel la reținere.
Siguranța cetățenilor UE din țară reprezintă cea mai mare prioritate pentru noi", a transmis șefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas.
I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our Ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela.— Kaja Kallas (@kajakallas) January 3, 2026
The EU has repeatedly stated that Mr Maduro lacks legitimacy and has defended a peaceful transition. Under all circumstances, the principles…