Podul Prieteniei va fi închis, joi, timp de cinci ore pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii

sursa foto: CNAIR / Facebook

Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse va fi închis temporar pentru trafic joi, 12 martie, timp de cinci ore, pentru efectuarea unor lucrări de reparații la suprafața carosabilului. Circulația va fi oprită între orele 10:00 și 15:00, a anunțat marți Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria, relatează Agerpres.

Potrivit autorităților bulgare, intervențiile vor avea loc pe banda podului unde nu au fost realizate până acum reparații majore. În prezent, partea bulgară a Podului Giurgiu–Ruse, care are o lungime de 1.057 de metri, trece printr-un proces amplu de modernizare desfășurat în mai multe etape, început la 10 iunie 2024.

Lucrările se desfășoară acum pe ultima porțiune a proiectului, un segment de 320 de metri de pe banda de circulație dinspre România către Bulgaria. Autoritățile spun că intervenția a devenit necesară după ce, din cauza traficului intens, pavajul vechi și nereparat s-a degradat.

Reprezentanții Agenției pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria precizează că aceasta ar putea fi ultima reparație de urgență pe această bandă. Conform estimărilor, lucrările vor fi finalizate în prima săptămână a lunii aprilie, moment în care traficul va fi mutat integral pe banda nou reabilitată.

Pe durata restricțiilor de joi, șoferii vor putea utiliza rute alternative pentru a traversa frontiera. Una dintre variante este drumul I-1 Sofia–Vidin, cu trecere peste Podul Vidin–Calafat. O altă rută ocolitoare este pe drumul I-7 Silistra–Șumen, de la intersecția cu autostrada Hemus până la punctul de frontieră Silistra.

Pentru șoferii de camioane sunt disponibile parcări și spații de odihnă în regiunile Ruse, Veliko Târnovo, Iambol și Haskovo.