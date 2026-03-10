"Ne autodistrugem”. UE se opune planului lui Trump de a ridica sancțiunile asupra petrolului rusesc

Publicat la 17:29 10 Mar 2026

Trump nu a numit țările care vor beneficia de scutire, dar cuvintele sale au sugerat o abordare generalizată. FOTO: Hepta

Ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei ar fi “autodistructivă”, a declarat comisarul Valdis Dombrovskis după anunțul făcut de Donald Trump, privind această opțiune, în timp ce războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca prețurile petrolului să crească vertiginos, potrivit Euronews.

Președintele Donald Trump, al cărui scop final în Iran nu este clar pentru aliații occidentali, a sugerat suspendarea sancțiunilor SUA asupra petrolului străin, în încercarea de a reduce prețurile globale, de a liniști investitorii panicați și de a limita consecințele războiului pe care l-a lansat.

„Avem sancțiuni asupra unor țări. Vom renunța la aceste sancțiuni până când lucrurile se vor rezolva”, a spus Trump luni.

Trump nu a numit țările care vor beneficia de scutire, dar cuvintele sale au sugerat o abordare generalizată. SUA sancționează în prezent comerțul cu petrol cu Iranul, Venezuela, Siria, Coreea de Nord și – cel mai important pentru europeni – cu Rusia.

La Bruxelles, oficialii insistă că UE va menține actualele sancțiuni. În privat, ei privesc schimbările de direcție ale Casei Albe cu o neliniște crescândă.

„Din punctul de vedere al Uniunii Europene, situația este foarte clară: trebuie să continuăm să exercităm presiune maximă asupra Rusiei și, într-adevăr, creșterea actuală a prețurilor petrolului și gazelor ar putea oferi venituri neașteptate pentru Rusia”, a declarat marți Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, după o reuniune ministerială.

„Pentru că opusul ar fi autodistructiv. Ar consolida capacitatea Rusiei de a purta război, subminând Ucraina, subminând sprijinul nostru pentru Ucraina și, de asemenea, subminând obiectivele pe care SUA și Israelul încearcă să le atingă în Iran.”

Întrebat dacă decizia lui Trump ar putea încălca plafonul G7 pentru prețul petrolului rusesc, în vigoare din 2022, Dombrovskis a subliniat că măsura „trebuie aplicată eficient”. Plafonul, a adăugat el, „nu poate contribui de fapt la exercitarea unei presiuni în scădere asupra prețurilor petrolului”.

Rusia a încheiat anul 2025 cu o scădere de 18% față de anul precedent a veniturilor din vânzările de țiței, potrivit Centrului pentru Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat (CREA).

Bruxelle a văzut apoi o fereastră de oportunitate. La începutul lunii februarie, Comisia Europeană a dezvăluit un nou pachet de sancțiuni cu o interdicție totală a serviciilor maritime, cum ar fi asigurările, serviciile bancare și transportul maritim, pentru petrolierele rusești producătoare de țiței.

Ce se întâmplă cu plafonarea prețului petrolului rusesc

Interdicția este concepută pentru a înlocui plafonul de preț al G7, recent ajustat la 44,10 dolari pe baril, și pentru a crește semnificativ costurile materialelor pentru navele care transportă țiței Ural.

Grecia și Malta, două state membre ale UE cu industrii navale puternice, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la măsură, dar în cele din urmă au cedat cu condiția ca și celelalte state G7 să urmeze exemplul. Însă acei membri G7 și-au păstrat tăcerea în privința pozițiilor lor.

„Opinia noastră este că trebuie să continuăm să aplicăm plafonarea prețurilor G7 și trebuie să ne îndreptăm spre o interdicție totală a serviciilor maritime”, a declarat Dombrosvkis.

În stadiul actual, planul este în incertitudine: Ungaria și Slovacia au respins cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni din cauza unei dispute fără legătură cu Ucraina privind conducta Drujba.

Luni, prim-ministrul ungar Viktor Orbán a mers mai departe și a cerut Comisiei să inițieze „revizuirea și suspendarea sancțiunilor privind energia rusească”.

În aceeași zi, Vladimir Putin a declarat că Rusia este „gata” să reia exporturile de combustibili fosili către Europa, „libere de presiuni politice”.

Reacția lui Putin nu a fost surprinzătoare, având în vedere oportunitatea comercială prezentată de creșterea bruscă a prețurilor petrolului, care ar putea injecta bani noi în bugetul său de război.

Isaac Levi, analist senior la CREA, a spus că cu cât criza menține prețurile de referință ridicate mai mult timp, cu atât este mai probabil ca veniturile din petrolul rusesc să crească, “exact ceea ce anticipează deja unii oficiali ruși”.

„Este esențial să se ia în considerare dacă și reducerea prețurilor la Brent și Ural se va reduce. Dacă se acordă scutiri de la sancțiuni, acest lucru va tăia reducerea de preț și va crește veniturile Rusiei din exportul de petrol.”