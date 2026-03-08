Piața petrolului se pregătește pentru pragul de 100 de dolari pe baril, după ce producătorii din Orientul Mijlociu reduc producția

sursa foto: Getty

Prețul petrolului se apropie de pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată în aproape patru ani, în condițiile în care cei mai mari producători din Orientul Mijlociu încep să reducă producția, după ce livrările lor au rămas blocate în Golf din cauza războiului dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, scrie Financial Times.

Traderii avertizează că sectorul petrolier se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări din istorie, în contextul în care atacurile Iranului asupra petrolierelor din Strâmtoarea Hormuz afectează producția unor state responsabile pentru aproximativ un sfert din oferta globală de țiței.

Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kuweit și Iran fie reduc producția, fie închid complet unele câmpuri petroliere, deoarece riscă să își umple rapid depozitele, în condițiile în care țițeiul se acumulează în Golf.

Noile atacuri asupra câmpurilor petroliere și infrastructurii energetice din weekend reprezintă o amenințare suplimentară care ar putea duce la o explozie a prețurilor, la doar patru ani după ce invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a declanșat ultima criză energetică.

Săptămâna trecută, referința americană West Texas Intermediate a înregistrat cea mai mare creștere săptămânală din istorie, urcând cu 36% până la 90,90 dolari pe baril, în timp ce referința internațională Brent a ajuns la 92,69 dolari. La începutul lunii ianuarie, atât Brent, cât și WTI se tranzacționau în jurul valorii de 60 de dolari pe baril.

Creșterea s-a accelerat spre finalul săptămânii, Brent urcând cu 8,5% doar vineri, în timp ce tot mai mulți traderi pariază pe o blocare prelungită a Strâmtorii Hormuz – un punct strategic prin care trece, în mod normal, cel puțin o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate.

„Dacă situația nu se îmbunătățește rapid, mă aștept ca prețul Brent să ajungă la trei cifre încă de la începutul săptămânii viitoare”, a declarat Richard Bronze, director pentru geopolitică la compania de consultanță Energy Aspects.

„Nu există semne reale ale unei soluții diplomatice, în timp ce tot mai mulți producători din Golf anunță reduceri de producție, majoritatea petrolierelor încă evită Strâmtoarea Hormuz, iar infrastructura energetică continuă să fie atacată”, a adăugat el.

Goldman Sachs, una dintre cele mai influente bănci pe piețele de mărfuri, a avertizat vineri seară că petrolul și produsele rafinate precum benzina și motorina ar putea atinge maxime istorice „dacă fluxurile prin Strâmtoarea Hormuz rămân reduse pe tot parcursul lunii martie”.

Prețul petrolului Brent a atins 147,50 dolari pe baril înaintea crizei financiare din 2008, ceea ce, ajustat la inflație, ar echivala astăzi cu aproximativ 218 dolari.

Prețurile combustibililor rafinați au crescut deja puternic în ultima săptămână, în condițiile în care statele din Golf au devenit în ultimii ani furnizori importanți de motorină și combustibil pentru avioane pentru Europa, înlocuind adesea livrările din Rusia.

Instalațiile petroliere ale Arabiei Saudite au fost atacate pentru prima dată în actualul conflict sâmbătă, când autoritățile saudite au anunțat că au interceptat 21 de drone care vizau câmpul petrolier Shaybah, cu o capacitate de un milion de barili pe zi. De asemenea, câmpul petrolier Berri a fost atacat.

Compania Kayrros, care monitorizează infrastructura petrolieră cu ajutorul sateliților, a declarat că imaginile recente sugerează că Arabia Saudită a redus deja producția pentru a întârzia momentul în care își va epuiza capacitățile de stocare. Compania petrolieră de stat Saudi Aramco, cel mai mare exportator de petrol din lume, încearcă rapid să redirecționeze transporturile de țiței din Golf către Marea Roșie prin conducta alternativă East-West.

În teorie, aproximativ 7 milioane de barili pe zi pot fi pompați prin această conductă, aproximativ echivalentul exporturilor obișnuite ale Arabiei Saudite. Cu toate acestea, regatul nu dispune încă de suficiente capacități de încărcare și nici de suficiente petroliere poziționate în portul Yanbu de la Marea Roșie pentru a expedia aceste volume.

Sâmbătă, Kuwait Petroleum Corporation a declarat forță majoră pentru exporturile de petrol și a anunțat reducerea producției de țiței, în timp ce Abu Dhabi National Oil Company a indicat, la rândul său, că reduce producția la câmpurile offshore.

Irakul a oprit deja mai mult de jumătate din producția sa, iar Qatarul a declarat la începutul săptămânii forță majoră pentru exporturile sale de gaze naturale lichefiate. Toate livrările de hidrocarburi din Golf sunt blocate de mai bine de o săptămână, punând la încercare limitele capacităților de stocare din regiune.

De cealaltă parte a Golfului, Israelul a atacat în cursul nopții un important depozit de combustibil în apropiere de Teheran, provocând explozii și niveluri periculoase de poluare a aerului. Președintele parlamentului iranian a avertizat că războiul ar putea opri producția și exporturile de petrol ale țării.

Dacă Statele Unite sau Israelul ar viza insula Kharg, cel mai important hub petrolier al Iranului, acest lucru ar avea un impact devastator asupra capacității Teheranului de a continua exporturile de petrol. Publicația Axios a relatat că SUA analizează posibilitatea de a prelua controlul asupra insulei aflate pe coasta de vest a Iranului, o mișcare care ar reprezenta o escaladare majoră a conflictului.

Ali Shihabi, un comentator saudit apropiat de curtea regală, a declarat că prințul moștenitor Mohammed bin Salman a transmis Iranului înainte de izbucnirea războiului că, dacă instalațiile petroliere ale regatului vor fi atacate masiv, Riadul va lovi insula Kharg.