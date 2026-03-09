Nicușor Dan a discutat cu președintele Consiliului European despre războiul din Iran și bugetul UE: „România să fie corect înțeleasă”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele României, Nicușor Dan, a avut, luni, o discuție cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, despre prioritățile României la următorul Consiliu din 19-20 martie. Cei doi au discutat și despre războiul din Orientul Mijlociu și necesitatea ca Uniunea Europeană să reducă dependențele de importurile de combustibili fosili.

„Am avut astăzi o convorbire cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, în cadrul căreia am abordat prioritățile României și temele majore pentru noi în pregătirea reuniunii liderilor europeni care va avea loc în perioada 19-20 martie, la Bruxelles.

Dialogul s-a concentrat pe teme care vizează competitivitatea și Piața Unică, tranziția către energia verde, bugetul Uniunii Europene și relansarea industriei europene. I-am transmis președintelui Costa că ne dorim o Piață Unică complet integrată, precum și o simplificare semnificativă a birocrației și a poverii administrative.

Din perspectiva României, capitolul energie este unul esențial, mai ales în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, care ne arată cât de important este ca Uniunea Europeană să reducă dependențele de importurile de combustibili fosili. Așa cum am mai spus, ne dorim ca tranziția către energia verde să se desfășoare într-un ritm și cadru care să nu afecteze iremediabil competitivitatea companiilor europene si romanești”, transmite Administrația Prezidențială.

De asemenea, cei doi au discutat și despre viitorul buget european. Președintele României a cerut ca „perspectiva României” să fie „corect înțeleasă.”

„Un alt subiect pe care l-am ridicat în discuția telefonică cu Antonio Costa este și cel privind viitorul cadru bugetar european. Chiar dacă dezbaterile vor mai dura, perspectiva României trebuie să fie corect înțeleasă.

Bugetul UE trebuie să asigure fonduri relevante pentru a asigura creșterea competitivității inclusiv în zona statelor estice, din care face parte și țara noastră, națiuni care au un decalaj istoric față de nivelul de dezvoltare al celorlalte state membre.

De altfel, salut orientarea deciziilor europene către stimularea competitivității și investiții care să asigure un sistem energetic rezilient la șocuri externe”, a mai transmis Administrația Prezidențială.