Parlamentul European este pregătit să voteze acordul comercial UE–SUA până în martie

Noile tarife s-au adăugat celor existente înainte ca Trump să revină la putere în 2025. sursa foto: Getty

Grupurile politice din Parlamentul European se află în faza finală a negocierilor privind acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, care ar putea fi aprobat până la sfârșitul lunii martie, așa cum a solicitat Comisia Europeană, scrie Euronews.

După o serie lungă de progrese și blocaje, controversatul acord comercial UE–SUA ar putea primi în curând undă verde din partea Parlamentului European.

Negociatorii grupurilor politice din Parlament s-au întâlnit marți cu comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, pentru a discuta ultimele evoluții. Potrivit unor surse, aceștia ar urma să ajungă la un acord la următoarea reuniune programată pentru 17 martie.

Dacă se va întâmpla acest lucru, acordul ar urma să fie votat două zile mai târziu în Comisia pentru Comerț Internațional, iar aprobarea finală ar putea veni în plenul Parlamentului European pe 26 martie.

Comisarul Sefcovic i-a îndemnat marți pe eurodeputați să continue procesul chiar și după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat noi tarife vamale care au pus sub semnul întrebării întregul acord.

Taxele de 10% aplicate importurilor provenite din țări aliate ale Statelor Unite, inclusiv din Uniunea Europeană, anunțate de Trump în februarie, au blocat procesul de aprobare, care fusese deja suspendat o dată din cauza declarațiilor lui Trump privind Groenlanda.

Noile tarife s-au adăugat celor existente înainte ca Trump să revină la putere în 2025, care aveau în medie un nivel de 4,8%.

Ca urmare, aproximativ 7% dintre produsele europene se confruntă cu tarife de peste plafonul de 15% convenit vara trecută de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și Donald Trump, unele produse – precum brânza – fiind taxate chiar și cu până la 30%.

Cu toate acestea, Parlamentul European a decis să reia negocierile, încurajat de comisarul pentru comerț, însă continuă să ceară clarificări din partea administrației americane pe această temă.

După mai multe reuniuni, negociatorii grupurilor politice par pregătiți să ajungă la un acord asupra unui text care urmează să fie supus votului. Documentul include o „clauză de expirare”, potrivit căreia facilitățile tarifare acordate de UE ar urma să expire la sfârșitul lunii martie 2028, dacă nu sunt reînnoite explicit, precum și o „clauză de suspendare”, care ar putea fi activată în cazul în care Statele Unite încalcă regulile acordului.

Ultimele detalii urmează încă să fie stabilite, inclusiv o „clauză de intrare în vigoare” propusă de negociatorul Partidului Popular European, Jorgen Warborn.

„Această clauză se asigură că acordul nu intră în vigoare înainte să fie confirmat că toate elementele acordului sunt respectate”, a declarat el pentru Euronews, adăugând că instabilitatea provocată de războiul din Orientul Mijlociu face ca acest acord și alte acorduri comerciale să devină și mai urgente.