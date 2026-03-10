Cum un mesaj pe X a scăzut prețul petrolului la 82 de dolari. Câteva minute mai târziu a fost șters

Nu există încă escorte navale prin Strâmtoarea Ormuz. Foto: Getty Images

Costul unui baril de țiței Brent a scăzut brusc în ultima oră, după ce secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a postat pe X că SUA au escortat cu succes un petrolier prin strâmtoarea Ormuz, potrivit BBC.

Mai exact prețul petrolului a scăzut de la un maxim de 94 de dolari pe baril marți, ajungând apoi la 82 de dolari pe baril la ora 17:30 GMT.

Postarea lui Wright pe X a dispărut însă după scurt timp fără nicio explicație. În mesaj se preciza: “Președintele Trump menține stabilitatea energiei globale în timpul operațiunilor militare împotriva Iranului.

Marina SUA a escortat cu succes un petrolier prin Strâmtoarea Ormuz pentru a se asigura că petrolul continuă să circule către piețele globale.”

Nu există încă escorte navale prin Strâmtoarea Ormuz, a declarat o sursă pentru CNN, după ce secretarul pentru energie a declarat că a avut loc o astfel de operațiune. De altfel, postarea a fost ștearsă câteva minute mai târziu.

„Marina SUA a escortat cu succes un petrolier prin Strâmtoarea Hormuz pentru a se asigura că petrolul continuă să circule către piețele globale”, a scris Wright pe X fără a oferi detalii suplimentare.

Amintim că unele informații indică faptul că autoritățile iraniene vor să impună o „taxă de securitate” petrolierelor și navelor comerciale aparținând țărilor aliate cu SUA, care traversează Golful Persic, a declarat o sursă iraniană pentru CNN.

Trump a amenințat că va lovi Teheranul „de 20 de ori” mai puternic dacă Iranul oprește aprovizionarea cu petrol prin strâmtoare. „Moartea, focul și furia vor veni asupra lor. Dar sper și mă rog să nu se întâmple asta”, a scris Trump pe contul său de socializare, Truth Social.