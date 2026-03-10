Iranul vrea să ceară ”taxă de securitate” petrolierelor și navelor din țări aliate SUA: ”Niciun litru de petrol nu va ieși din regiune”

Strâmtoarea Ormuz este noul punct fierbinte de pe hartă. Sute de nave sunt blocate și plutesc în derivă. FOTO: Getty Images

Autoritățile iraniene vor să impună o „taxă de securitate” petrolierelor și navelor comerciale aparținând țărilor aliate cu SUA, care traversează Golful Persic, a declarat o sursă iraniană pentru CNN.

Sursa a menționat, de asemenea, că Strâmtoarea Ormuz, prin care intră pe piața globală aproximativ 20% din rezervele mondiale de petrol și până la 30% din gazul natural lichefiat (GNL), este „închisă” de Teheran, în ciuda afirmațiilor contrare ale președintelui american Donald Trump.

„Deținem pârghia prețurilor globale ale petrolului, iar SUA vor trebui să aștepte mult timp înainte de a lua măsuri pentru a reglementa prețurile. Piețele energetice au devenit volatile și vom continua să luptăm până când Trump își va recunoaște înfrângerea”, a declarat sursa pentru CNN.

Între timp, purtătorul de cuvânt al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), Sardar Naini, a declarat că armata iraniană nu va permite partenerilor americani să exporte „niciun litru de petrol” din regiune atâta timp cât agresiunea americano-israeliană împotriva Republicii Islamice continuă.

În același timp, IRGC a propus ca țările arabe și europene să obțină drepturi de tranzit pentru navele care trec prin Strâmtoarea Hormuz. Pentru a face acest lucru, ar trebui să-și expulzeze ambasadorii americani și israelieni, potrivit acestora.

În acest context, Trump a amenințat că va lovi Teheranul „de 20 de ori” mai puternic dacă Iranul oprește aprovizionarea cu petrol prin strâmtoare. „Moartea, focul și furia vor veni asupra lor. Dar sper și mă rog să nu se întâmple asta”, a scris Trump pe contul său de socializare, Truth Social.

El a numit avertismentul său către Teheran „un cadou din partea Statelor Unite pentru China și toate țările care folosesc în mod activ Strâmtoarea Ormuz”. În urma acestui fapt, țițeiul Brent, care se tranzacționa peste 100 de dolari pe baril, a scăzut la 88 de dolari pe baril, în timp ce țițeiul WTI a scăzut la 85 de dolari.

O sursă a agenției de știri iraniene Fars a afirmat anterior că Teheranul continuă să controleze pe deplin Strâmtoarea Ormuz, care este închisă navelor din SUA, Israel și aliații acestora, dar deschisă Chinei și țărilor prietene Iranului. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că Teheranul nu a închis strâmtoarea și că petrolierele se „tem” să treacă prin ea.