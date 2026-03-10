Doi români au fost arestaţi în Italia pentru că transportau droguri. Șoferul nu a avut niciodată carnet de conducere

Având în vedere comportamentul vizibil nervos și agitat al șoferului și al pasagerilor, carabinierii au decis să efectueze o percheziție personală a acestora, inclusiv a vehiculului Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Doi români din Italia, în vârstă de 26 şi 42 de ani, au fost arestaţi după ce au fost prinşi de carabinieri că transportau droguri, iar unul dintre ei conducea fără să aibă permis auto.

În timp ce patrulau pe autostrada Trasimeno Ovest din regiunea Umbria, carabinierii au observat un vehicul suspect cu trei persoane la bord și au decis să efectueze o percheziție mai amănunțită, relatează presa italiană. În timpul procesului inițial de identificare, șoferul le-a spus poliţiştulor că nu are un act de identitate la el, furnizând informații personale care, în urma unor investigații ulterioare, s-au dovedit a fi incompatibile cu adevărata sa identitate. În plus, tânărul de 26 de ani a fost găsit fără permis de conducere, neobținând niciodată unul.

Având în vedere comportamentul vizibil nervos și agitat al șoferului și al pasagerilor, carabinierii au decis să efectueze o percheziție personală a acestora, inclusiv a vehiculului, care au dus la descoperirea mai multor infracşiuni. În portofelul bărbatului de 42 de ani, ofițerii au găsit un ambalaj de celofan care conținea o substanță solidă de culoare maro. Investigațiile ulterioare ale Departamentului de Poliție Criminalistică Provincială au relevat că este vorba de un drog de tip hașiș, cu o greutate de aproximativ 7,7 grame.

Din aceste motive, la finalizarea anchetei, șoferul a fost denunțat Autorităților Judiciare pentru conducerea fără permis și furnizarea de informații false de identitate unui funcționar public.

Pasagerul găsit în posesia substanței stupefiante a fost acuzat de deținere de stupefiante în scopul traficului. Pe lângă confiscarea substanţelor interzise, carabinierii au procedat și la un sechestru administrativ, în vederea confiscării vehiculului.