Un cip AI, construit în Australia, funcţionează cu viteza luminii şi ar putea ajuta la reducerea consumului de energie

Un cip AI, construit în Australia, funcţionează cu viteza luminii. Foto: Getty Images

O echipă de oameni de ştiinţă din Australia a construit un cip de inteligenţă artificială (AI) ultra-compact, care este capabil să efectueze calcule folosind puterea luminii la viteza luminii. Astfel, există posibilitatea de a se reduce amprenta energetică a calculelor AI, notează Agerpres.

Prototipul, dezvoltat la Sydney Nano Hub de la Universitatea din Sydney, utilizează fotoni în locul electronilor folosiţi în cipurile de computer tradiţionale, care se bazează pe electricitate, a declarat marţi universitatea într-un comunicat.

Studiul, publicat în jurnalul ştiinţific Nature Communications, a demonstrat că acest prototip ar putea contribui la dezvoltarea de hardware AI mai eficient din punct de vedere energetic, în contextul în care cererea pentru AI continuă să crească la nivel global.

Cipul nano fotonic utilizează lumina, care se propagă fără rezistenţă electrică, iar prototipul efectuează calcule la o scară de timp de picosecunde - sau a trilioana parte dintr-o secundă - timpul necesar luminii pentru a traversa nanostructura, se precizează în cercetare.

Cercetătorii au afirmat că nanostructurile contribuie împreună la formarea unei reţele neuronale - neuroni artificiali care imită creierul uman pentru a recunoaşte şi a efectua calcule.