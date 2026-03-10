Profesorul Dan Voiculescu avertizează: „Panica și specula ar putea destabiliza România”

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu a avertizat, într-o postare pe blogul său, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, că „panica și specula ar putea destabiliza România”. Acesta atrage atenția asupra altor țări din Uniunea Europeană care au luat măsuri pentru a limita, temporar, prețul carburanților și cere Guvernului României să vină cu o poziție oficială privind această explozie a prețurilor benzinei și motorinei cât mai rapid.

„Volatilitatea prețurilor la carburanți creează o presiune uriașă pe economie și societate.

Agenții economici au nevoie de predictibilitate pentru a calcula costurile operaționale. Persoanele fizice au nevoie de repere clare pentru a se încadra în veniturile lunare. Fără acești indicatori, pot apărea două fenomene foarte periculoase: panica și specula!

Panica se produce în rândul consumatorilor și al agenților economici de bună credință! Efectele sunt deja vizibile, există tot mai multe situații în care se încearcă stocarea carburanților la preturile actuale.

Specula este realizată de cei care vor încerca să profite de vidul de reglementare și să crească prețurile nejustificat. Avem exemple recente, în contextul evoluțiilor de pe frontul din Ucraina.

Mai multe guverne, inclusiv din Uniunea Europeană, au stabilit limite clare pentru prețul carburanților. Acționând astfel, au eliminat cele două pericole menționate anterior. Evident, au asumat și anumite costuri, dar, calculând rațional, acestea sunt mult mai mici decât cele produse de panică și speculă.

În actualele condiții, consider că este esențial să existe o poziție oficială a Guvernului referitoare la prețul carburanților pentru următoarea perioadă.

Zvonurile și informațiile pe surse sunt nocive pentru economie și pentru societate!”, a scris profesorul Dan Voiculescu pe blogul său.