Tronsonul 4 al Autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea fi dat în circulație cu 6 luni mai repede

Pe şantier sunt mobilizaţi 300 de oameni cu 100 de utilaje. Foto: captură Cristian Pistol via Facebook

Tronsonul 4 al Autostrăzii Sibiu-Pitești, între Tigveni şi Curtea de Argeş, ar putea fi deschis circulației cu șase luni mai devreme, în toamna acestui an. Șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că stadiul fizic al lucrărilor pe acest lot se apropie de 90%.

Şeful CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat, marţi, că pe şantier sunt mobilizaţi 300 de oameni cu 100 de utilaje.

„Stadiul fizic al lucrărilor pe secţiunea 4 (Tigveni-Curtea de Argeş) a autostrăzii Sibiu – Piteşti se apropie de 90%!

La tunelul Momaia (1.350 m) se montează instalaţiile electrice şi mecanice iar la 10 din cele 12 poduri s-au montat deja parapetele. Constructorul austriac (PORR) este mobilizat acum pe cei 9,86 km ai şantierului cu 300 de oameni şi peste 100 de utilaje”, a transmis Cristian Pistol, pe Facebook.

Șeful CNAIR a precizat că, având în vedere ritmul în care avansează lucrările, circulaţia rutieră pe acest tronson ar putea fi deschisă mai devreme de termenul anunțat.

„În acest ritm, anul acesta se deschide circulaţia inclusiv pe această secţiune, cu aproximativ 6 luni mai devreme faţă de termenul contractual (februarie 2027) şi se va circula pe aproape 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1)”, a scris Pistol.

Șeful CNAIR a adăugat că, în paralel, continuă lucrările pe şantierele secţiunilor montane dintre Cornetu şi Boiţa, în lungime totală de peste 68 de kilometri, care trebuie finalizate până în anul 2029.