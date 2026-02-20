Lucrări intense la nodul rutier de la Boiţa, de pe Autostrada Sibiu – Făgăraş. Pistol: Mobilizare cu 300 de muncitori şi 75 de utilaje

Lucrări intense la nodul rutier de la Boiţa, de pe Autostrada Sibiu – Făgăraş. Sursa foto: Cristian Pistol / Facebook

Directorul general al CNAIR, Cristian Pisol, a transmis, vineri, că se lucrează intens la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România, Boiţa, judeţul Sibiu, aflat pe tronsonul 1 de 14,25 km dintre Boiţa şi Avrig, de pe Autostrada Sibiu – Făgăraş. Constructorul turc Makyol a mobilizat în şantier aproximativ 300 de muncitori şi peste 75 de utilaje.

"Se lucrează intens la unul dintre cele mai complexe noduri rutiere din România (Boița, județul Sibiu). Deși vremea este nefavorabilă constructorul turc este mobilizat în șantier cu aproximativ 300 de muncitori și peste 75 de utilaje.

În această perioadă se lucrează la forarea fundațiilor pentru structuri și la excavații. Tronsonul de 14,2 km dintre Boița și Avrig încorporează nodul rutier complex dintre A13 (Sibiu - Făgăraș), A1 (Pitești Sibiu) și DN7, în zona Boița. Proiectul mai prevede construcția a 6 viaducte (cel mai lung în lungime de 911 m) și a 17 poduri.

Valoarea contractului, semnat cu constructorul turc MAKYOL, are o valoare de 1,89 miliarde de lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport.

Lucrările pe acest lot au început în luna noiembrie 2025, însă constructorul a pregătit până la momentul respectiv, terenul, drumurile tehnologice și organizarea de șantier", a comunicat Cristian Pisol, care a detaliat şi care sunt cele 4 tronsoane:

"Autostrada Sibiu – Făgăraș (68,04 km) este formată din 4 tronsoane:

- Tronsonul 1 (14,25 km): Boița (Autostrada Sibiu - Pitești) - Avrig - Mârșa (DJ105G).

- Tronsonul 2 (19,92 km): Avrig - Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1).

- Tronsonul 3 (17,61 km) Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ 105B).

- Tronsonul 4 : Sâmbăta de Sus (DJ 105B) - Municipiul Făgăraș (16,26 km) și drum de legătură cu DN1 (5,6 km)

Lucrările la autostrada Sibiu -Făgăraș (parte a A13) trebuie finalizate până în anul 2028 (conform contractului)".