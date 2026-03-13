Avertismentul Comandantului Suprem al Forțelor NATO ce privește și România

Alexus G. Grynkewich. Foto: Facebook

Aliații SUA din Europa ar trebui să fie suficient de puternici pentru a conduce apărarea continentului până în 2035, a declarat în Congresul SUA Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus Grynkewich. El a avertizat că Rusia ar putea provoca NATO înainte de această dată.

Generalul Grynkewich, care este și Comandantul Comandamentului European al SUA (USEUCOM) a declarat, într-o audiere în fața Comisiei pentru Forțe Armate din Senat, că orice potențial acord de pace între Rusia și Ucraina nu va pune capăt amenințării pe care Kremlinul o reprezintă pentru Europa.

„Dintr-o perspectivă pur militară, atunci când 500.000 de soldați ruși căliți în luptă vor fi repoziționați în alte zone, va trebui să acordăm atenție acestui lucru ca unei potențiale amenințări militare și să fim conștienți de ceea ce ar putea reprezenta pentru Alianță”, a spus Grynkewich.

Întrebările despre cursul viitor al războiului Rusia-Ucraina, aflat acum la al patrulea an, apar în contextul în care Pentagonul își revizuiește, de asemenea, prezența forțelor în Europa, scrie Stars and Stripes.

O nouă strategie a Departamentului Apărării solicită aliaților europeni din NATO să-și dezvolte armate capabile să gestioneze apărarea convențională a Europei.

Publicația Stars and Stripes scrie că nu este clar este cât de repede se așteaptă Pentagonul să se întâmple această tranziție și cât de mari ar putea fi viitoarele niveluri ale forțelor americane în Europa, unde SUA are acum aproximativ 80.000 de militari.

„Mă tem că administrația se concentrează exclusiv pe viteza tranziției și nu pe implicațiile strategice ale unei greșeli pe care o face”, a declarat senatorul Jack Reed, democrat din Rhode Island, în timpul audierii.

Senatorul Roger Wicker, un republican din Mississippi, care prezidează comisia, a reiterat aceste îngrijorări, spunând că "acum nu este momentul pentru reducerea nivelului trupelor americane pe continentul european".

„Cel mai bun mod de a reduce nevoia de apărare în Europa este de a diminua amenințarea reprezentată de armata Rusiei”, a spus Wicker, sugerând că Pentagonul ar trebui să direcționeze mai mult sprijin către Ucraina.

Însă SACEUR a subliniat nevoia creșterea cheltuielilor țărilor membre NATO, care au convenit să își majoreze bugetele de apărare la 5% din Produsul Intern Brut, iar consecința va fi aceea de a juca rolul dominant în apărarea Europei.

Până la sfârșitul deceniului, „nu vor fi ajuns până acolo, dar cu siguranță până în 2035”, a spus gen Grynkewich, când a fost întrebat când Europa va fi poziționată să-și conducă propria apărare convențională.

Generalul Grynkewich a menționat prezența forțelor americane în Europa și Operațiunea Epic Fury, campania în curs de desfășurare împotriva Iranului de către armatele americane și israeliene. „Forțele, bazele și infrastructura noastră profită de geografia strategică a continentului european și permit Statelor Unite să deplaseze rapid forțele, să susțină operațiunile și să ofere președintelui diverse opțiuni militare în mai multe teatre de operațiuni”, a spus Grynkewich, potrivit Stars and Stripes.