China, România și petrolul. De ce riscă țara noastră o criză energetică. Economist: „Noi aducem petrol în special din Kazahstan”

România importă petrol în special din Kazahstan şi Azerbaidjan. Foto: Getty Images

Analistul economic Adrian Negrescu a avertizat, miercuri, în direct, la Antena 3 CNN, că rutele României de aprovizionare, mai ales cu petrol, sunt sub semnul întrebării, în perspectiva următoarelor luni, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. "Noi aducem petrol în special din Kazahstan, Azerbaidjan, unde există o presiune puternică din partea Chinei, pentru a reorienta aceste exporturi către această economie mare asiatică", a afirmat Negrescu.

"Este foarte normal să se discute în CSAT (n.r. - despre măsuri în criza carburanţilor) în condiţiile în care rutele noastre de aprovizionare, mai ales cu petrol, sunt sub semnul întrebării, în perspectiva următoarelor luni.

Noi trebuie să ne facem bine temele, să ne gândim la rute alternative pentru petrol şi, mai ales, pentru gaze.

Gazul natural lichefiat trebuie să intre din nou în atenţia autorităţilor de la Bucureşti, pentru că altfel riscăm, dacă războiul se menţine, să existe penurie în pieţele internaţionale şi să nu mai avem de unde să aducem aceste resurse.

Da, avem nişte rezerve, dar acestea nu ţin mai mult de 2-3 luni de zile.

Nu ştiu dacă avem de unde să tăiem din taxe, având în vedere situaţia bugetară, dar să ne uităm la costurile de producţie. Hidroelectrica tocmai a crescut, anul trecut, costurile de producţie cu 60%. Anul ăsta nu mai e secetă, poate reuşim să producem energie mai ieftină", a afirmat Adrian Negrescu.

Negrescu: „Un tsunami economic mondial”

Majorarea preţului petrolului şi creşterea cotaţiilor la gaze va genera scumpiri la raft în România, în următoarele zile, pe fondul costurilor mai mari de transport şi aprovizionare, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu.

"Asistăm la un adevărat tsunami economic la nivel mondial, fără precedent în ultimii 20 de ani, generat de problemele din zona petrolului şi mai ales a gazelor naturale. Creşterea petrolului la 110 dolari pe baril creează deja premisele unor probleme majore pe lanţurile de aprovizionare şi ale unui val semnificativ de inflaţie care se va contura la nivel mondial, susţinut inclusiv de cotaţia gazelor, care în ultima lună a crescut cu 83% pe bursa de la Amsterdam, ajungând astăzi la 62 de dolari.

O creştere de peste 20% într-o singură zi este o situaţie demnă de acest apelativ, de tsunami financiar, iar efectele, din păcate, le vom vedea în toată economia mondială, inclusiv în cea românească”, a declarat luni, pentru Agerpres, consultantul economic Adrian Negrescu.