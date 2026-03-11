Transportatorii rutieri cer Guvernului să reducă acciza la motorină sau să extindă schema de rambursare

În prezent, acciza la motorină în România este de aproximativ 550 euro/1.000 litri. Foto: Getty Images

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) cere Guvernului să adopte de urgență măsuri pentru a limita impatcul creşterii preţului motorinei asupra transportului rutier şi asupra economiei. Aceștia spun că Executivul trebuie fie să reducă acciza la motorină, fie să extindă schema de rambursare, relatează Agerpres.

Motorina reprezintă aproximativ 40% din costul total al transportului rutier, iar o creştere de 25% a preţului carburantului poate majora în mod direct costurile de transport cu minim 10%, potrivit unui comunicat al UNTRR.



Astfel, în lipsa unor măsuri de sprijin sau a unei fiscalităţi competitive, această presiune poate afecta stabilitatea lanţurilor logistice şi competitivitatea transportatorilor români pe piaţa europeană.

Solicitările transportatorilor

În context, UNTRR solicită reducerea accizei la motorină la nivelul minim european sau, alternativ, extinderea după finalul lunii martie 2026 până la finalul anului şi majorarea schemei de rambursare a accizei pentru transportatori de la 65 bani la 1,12 lei/litru.



Conform transportatorilor, preţul motorinei fără taxe era foarte apropiat între statele membre, situându-se la aproximativ 0,80 euro/litru în România, 0,81 euro/litru în Ungaria şi Croaţia, Franţa şi 0,89 euro/litru în Germania, ceea ce arăta că diferenţele de preţ la pompă erau generate în principal de nivelul accizelor şi al TVA.

Ultimele zece zile au avut evoluţii extrem de diferite în statele membre UE, cu creşteri de circa 20% în cele mai multe state precum Austria, Cehia, Franţa, Germania, Olanda şi de până la 48% în Spania, în timp de în Croaţia şi Slovenia creşterile au fost sub 2%, situaţia fiind extrem de volatilă.



În prezent, acciza la motorină în România este de aproximativ 550 euro/1.000 litri, semnificativ peste nivelul minim european de 330 euro/1.000 litri.

Pentru a limita efectele asupra economiei în general, UNTRR propune două măsuri posibile şi una complementară, funcţie de evoluţia preţului carburantului:

reducerea accizei la motorină de la aproximativ 550 euro/1.000 litri la nivelul minim european de 330 euro/1.000 litri, măsură care ar putea reduce preţul carburantului cu aproximativ 1,35 lei/litru (1,12 lei din acciză şi 0,23 lei din TVA);

în lipsa reducerii accizei, extinderea schemei de rambursare a accizei cel puţin până la finalul anului şi majorarea valorii rambursate la 1,12 lei/litru;

complementar, Uniunea propune reluarea mecanismului de compensare a carburantului aplicat în perioada pandemiei, prin subvenţionarea cu 0,5 lei/litru, în funcţie de evoluţia preţului carburanţilor;





„Creşterea preţului la carburant şi la energie, duce la o creştere accelerată a inflaţiei şi o frânare puternică a consumului, cu impact dramatic asupra companiilor de transport care nu îşi vor mai putea acoperi costurile de funcţionare", arată transportatorii.



În aceste condiţii, aceştia consideră că este necesar transferul integral şi imediat al majorărilor cu costul carburantului de la firmele de transport către clienţi, altfel firmele de transport dacă nu îşi vor putea acoperi costurile variabile şi cu atât mai puţin costurile fixe, în condiţiile scăderii volumelor, vor fi condamnate la un faliment rapid, ţinând cont că industria de transport rutier din România operează cu o marjă de sub 5%.

„În România la un consum anual 8,6 miliarde de litri de motorină statul vizează la o acciză pe motorină de 2.804,29 lei/1.000 litri, încasări de 24 miliarde de lei, în timp ce pentru cele două miliarde de litri de benzină, la 3.059,9 lei/1.000 litri, statul vizează încasări de circa şase miliarde de lei. În România, accizele sunt taxele cu cel mai ridicat nivel de colectare. Reamintim densitatea motorinei 0,845 kg/l şi a benzinei de 0,77 kg/l, pentru a evita confuzia faţă de raportarea accizelor de carburant la tonă”, se mai arată în comunicat.



Conform sursei citate, România are o motorină mai scumpă decât în Ungaria cu 22 eurocenţi/litru după deducerea TVA de 27% şi rambursare parţială a accizei din Ungaria - care se realizează cu precizie la termenele aşteptate, oferind o bună predictibilitate transportatorilor.

Ce măsuri au luat alte state

În acelaşi timp, alte state europene adoptă măsuri pentru a limita impactul creşterii rapide a preţurilor la carburant.

De exemplu, menţionează UNTTR, în Portugalia guvernul a decis reducerea temporară a accizei aplicate motorinei, iar în Italia Ministerul Economiei analizează de câteva zile posibilitatea activării mecanismului de „acciză mobilă”, un sistem care permite statului să utilizeze veniturile suplimentare din TVA generate de creşterea preţurilor la combustibili pentru a reduce accizele aplicate benzinei şi motorinei.



Diferenţele de taxare determină deja transportatorii români să alimenteze în alte state din regiune, precum Ungaria, Croaţia, Slovenia sau Bulgaria, ceea ce înseamnă pierderi pentru bugetul României, susţine UNTRR.

Transporturile rutiere internaţionale de mărfuri reprezintă sectorul de activitate cu cea mai mare contribuţie la exportul de servicii al României din ultimii zece ani, în fiecare an depăşind 25% din valoarea serviciilor exportate de România.





