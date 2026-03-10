Iancu Guda, despre cum poate statul să tempereze preţurile la pompă: "Să reducă acciza şi TVA-ul la jumătate". Ce impact ar fi în buget

Guda a analizat şi scenariul în care preţul carburantului s-ar apropia de pragul de 11 lei pe litru. Sursa foto: Getty Images

Analistul economic Iancu Guda a declarat, luni seară, la Antena 3 CNN, că statul român ar avea pârghiile necesare pentru a interveni în piaţă, ca să tempereze preţurile benzinei şi motorinei la pompă. "Dacă statul ar reduce la jumătate acciza şi TVA doar pentru 3 luni ar însemna la buget doar 0,1% din PIB. Este un cost minim care poate fi asumat, pentru a tempera populaţia şi să nu alimentăm spirala de panică", a afirmat Guda. El a analizat şi scenariul în care preţul carburantului s-ar apropia de pragul de 11 lei pe litru.

"Deşi niciunui stat nu-i convine să vadă inflaţie mare din cauza preţului mare, e un bumerang care se întoarce împotriva economiei. Că, dacă e inflaţia prea mare, iar statul nu intervine, deşi îi convine că pe termen scurt încasează mai mult din TVA şi accize, până la urmă statul are interesul să intervină. Scade consumul, pe fondul inflaţiei, iar statul, per total, pierde mai mult.

(dacă preţul carburantului poate ajunge 11,6 lei/litru până în iunie) În cazul în care avem un preţ al barilului de petrol de 150 de dolari, dublu faţă de 5 martie, se poate apropia de acest prag. De ce? Pentru că, pracic, înseamnă o dublare a materiei prime.

Motorina poate ajunge, marţi, la 9 lei pe litru

Românii ar putea plăti de marţi 9 lei pentru un litru de motorină standard. În Capitală, motorina se vinde cu 8,95 lei. Asta deşi preţul petrolului a scăzut pe piaţa internaţională, după ce Donald Trump a anunţat că va lua măsuri pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz.

Pe piața internațională, prețul petrolului este aproximativ 93 dolari pe baril.

La stațiile de alimentare monitorizate de Antena 3 CNN, motorina a ajuns la 8,95 lei, ceea ce arată o scumpire de 0,25 lei față de ziua de vineri. De asemenea, benzina a ajuns la 8,46 lei, adică o scumpire de 0,15 lei față de ziua de vineri.

Prețul petrolului a urcat luni până aproape de 120 de dolari pe baril, din cauza temerilor că aprovizionarea va fi perturbată pentru o perioadă îndelungată, dar a scăzut după ce președintele Donald Trump a alimentat speranțele că războiul s-ar putea încheia curând.