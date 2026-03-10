The Guardian: De ce războiul din Iran a repornit temerile privind stagflația economiei globale

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Prețul petrolului a continuat să crească luni, declanșând o scădere bruscă a prețurilor pe unele dintre cele mai importante piețe bursiere din lume, din cauza îngrijorărilor tot mai mari asupra războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, care ar putea pregăti scena pentru un șoc economic global. Astfel, temerile de stagflație, o stare în care activitatea economică stagnează dar inflația crește, sunt mari, scrie The Guardian.

Conflictul din Orientul Mijlociu a declanșat o criză a aprovizionării cu energie care ar putea duce la creșterea inflației și a ratelor dobânzilor, potrivit economiștilor, care spun că actuala creștere economică va slăbi în timp ce prețurile cresc. Temerile de stagflație, o situație în care activitatea economică stagnează dar inflația crește, sunt din ce în ce mai mari.

De ce au scăzut piețele bursiere

Prețul principalelor tipuri de petrol de referință aveau deja cele mai mari creșteri săptămânale din ultimii șase ani până la deschiderea piețelor luni, când a crescut la peste 115 dolari pe baril, depășind 100 de dolari pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Prețul de referință al țițeiului american West Texas Intermediate (WTI) este acum aproape dublu față de nivelul din ianuarie, de aproximativ 60 de dolari pe baril.

Prețurile petrolului au crescut semnificativ în prima săptămână a războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, după ce Iranul a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz. Aproximativ o cincime din petrolierele globale care transportă petrol și gaze trec de obicei prin strâmtoare, ceea ce o face una dintre cele mai importante artere comerciale din lume.

Reducerea producției de petrol în Orientul Mijlociu din ultimele zile a exacerbat temerile privind o penurie de aprovizionare.

„Conflictul care se prelungește a erodat șansa resetării prețurilor. Există șanse mari să asistăm la una dintre cele mai bruște creșteri ale costului petrolului pentru economia globală”, a pus Warren Hogan, consilier economic la Judo Bank.

Aprovizionarea cu gaze și îngrășăminte a fost, de asemenea, afectată, ceea ce a dus la creșterea costurilor și la creșterea riscului unei creșteri semnificative a prețurilor la energie la nivel mondial, contribuind la inflație și încetinind activitatea economică.

Deși Donald Trump a minimalizat acest lucru ca fiind o consecință „pe termen scurt” a conflictului, investitorii nu sunt convinși. Acțiunile din Asia au scăzut brusc, iar piețele europene și americane se așteaptă să urmeze exemplul. Nikkei din Japonia a scăzut cu peste 6%, iar Kospi din Coreea de Sud cu peste 7% luni.

Cum este influențată inflația de prețul petrolului

Se așteaptă ca războiul SUA împotriva Iranului să stimuleze inflația în întreaga lume, cu o creștere susținută a prețurilor petrolului care se va reflecta în economia în ansamblu. Inflația din SUA va crește la 3,7% dacă prețul petrolului se menține la 100 de dolari pe baril, potrivit economiștilor de la Royal Bank of Canada (RBC).

Americanii simt deja impactul: prețurile combustibililor din SUA au crescut cu 25 de cenți în cursul săptămânii și au crescut cu încă 25 de cenți în weekend, ajungând la o medie de 3,44 dolari pe galon până duminică seara, potrivit Gas Buddy.

Costurile mai mari cu combustibilii epuizează portofelele oamenilor și contribuie la costurile afacerilor în alte moduri, împingând în sus prețul bunurilor, de la alimente la mobilă.

De asemenea, inflația este așteptată să crească în Regatul Unit și în zona euro dacă prețurile mai mari ale petrolului persistă, potrivit Oxford Economics. Europa, care importă marea majoritate a petrolului și gazelor sale, a înregistrat o creștere a prețurilor gazelor naturale de aproape 67% în prima săptămână a războiului, potrivit analiștilor de la ANZ Bank. Între timp, prețurile de producție din China vor crește cu 0,4 puncte procentuale dacă prețurile petrolului rămân ridicate, a estimat ANZ Bank. În Australia, inflația se apropie de 5%, cu aproape 1 punct procentual mai mare decât previziunile de dinainte de război, spun economiștii. Prețurile benzinei ar putea crește cu un dolar pe litru, au avertizat economiștii de la Westpac, costurile fiind deja cu 0,20 dolari australieni pe litru mai mari decât în ​​februarie. „Va exista un impact sever și brusc pe termen scurt asupra costului vieții consumatorilor australieni și asupra percepțiilor lor asupra costului vieții, adică asupra așteptărilor lor privind inflația”, a adăugat Hogan.

Suntem în stagflație? Creșterile prețului petrolului sunt „stagflaționiste”: acestea încetinesc sau stagnează activitatea economică, crescând riscul de recesiune și contribuind în același timp la inflație. Creșterea economică mondială ar putea suporta o creștere de 10% a prețurilor la energie, potrivit Fondului Monetar Internațional, dar ar putea încetini de la aproximativ 3,2% la 3%. Economiștii prevăd că Regatul Unit și zona euro ar crește fiecare cu doar 1% sau mai puțin, dacă conflictul persistă. Economiile asiatice s-au bucurat de o creștere puternică a producției industriale, alimentată de boom-ul tehnologic global, dar un șoc energetic ar putea perturba acest impuls, riscând stagflația, a avertizat Oxford Economics. În SUA, prețurile petrolului de 125 de dolari pe baril ar putea reduce produsul intern brut cu 0,8%, chiar dacă inflația depășește 4%, potrivit RSM, o firmă de asigurări, consultanță fiscală și de asigurări pentru companii de dimensiuni medii. ”Șocul petrolului seamănă cu cele din anii 1970, când conflictul din Orientul Mijlociu a dus la creșteri bruște ale prețurilor și a tras economiile avansate în recesiuni persistente”, potrivit lui David Bassanese, economist-șef la BetaShares. „Dacă petrolul se menține peste 100 de dolari pe baril și această perturbare continuă, atunci ne-am putea confrunta cu un moment stagflaționist în prima jumătate a anului: o creștere slabă, dar băncile centrale nu pot face prea multe în acest sens din cauza nivelului ridicat al inflației”, a spus el.

Vor crește ratele dobânzilor? Ratele dobânzilor sunt mai puțin susceptibile de a scădea dacă războiul se prelungește, potrivit economiștilor, în timp ce băncile centrale care sunt pregătite să majoreze dobânzile vor acționa mai devreme. Banca Centrală Europeană și Banca Canadei urmau să mențină ratele dobânzilor neschimbate în 2026. Până luni dimineață, ambele state așteptau să majoreze ratele dobânzilor cel puțin o dată în următorul an. Înainte de război, se aștepta ca Rezerva Federală a SUA, aflată sub presiunea semnificativă din partea lui Trump de a reduce ratele dobânzilor, și Banca Angliei să reducă ratele de două ori în 2026. Acum, se așteaptă ca Fed să le reducă abia în septembrie, iar Banca Angliei se așteaptă să le mențină constante pe tot parcursul anului. Se așteaptă ca Australia să se confrunte acum cu două majorări de rate în acest an, când doar una fusese vizată înainte de conflict. Cât de rău poate fi? „Este probabil ca lumea să se confrunte cu o creștere economică mai lentă și prețuri mai mari, chiar dacă Trump încheie războiul, deoarece prețurile petrolului nu vor reveni la minimele din ianuarie”, a spus Bassanese. „Traderii vor percepe o primă pentru a acoperi riscul unui nou conflict cu intermitențe”, a spus el. Țările din Asia, care depind în mod special de petrolul din Orientul Mijlociu, se străduiesc deja să atenueze impactul creșterii extraordinare a prețurilor. În Bangladesh, universitățile vor fi închise începând de luni, aducând în avans sărbătorile de Eid al-Fitr, ca parte a măsurilor de urgență pentru conservarea energiei electrice. Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a anunțat, de asemenea, prima măsură a țării de a plafona prețurile interne la combustibili în aproape trei decenii. „O dezescaladare rapidă ar ajuta lumea să evite o spirală inflaționistă, pe măsură ce prețurile petrolului s-ar stabiliza, potrivit economistului-șef al Băncii Naționale a Australiei”, Sally Auld. Deși a spus că pare puțin probabil ca acest conflict să mai dureze o lună, dacă ar continua, ar exista „un risc semnificativ de recesiune globală”, iar prețurile petrolului s-ar putea menține în jurul valorii de 120 de dolari americani pe baril. O întrerupere de o lună ar putea duce chiar la depășirea recordului istoric de 145 de dolari pe baril, a estimat Goldman Sachs. Economiștii de la Westpac prevăd că trei luni de întrerupere ar duce la o creștere a prețurilor la 185 de dolari pe baril, cu consecințe grave pentru economia globală.