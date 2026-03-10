Dominic Fritz: Nicușor Dan susține USR pentru a rămâne în guvern. Despre Bolojan: „A cedat de mai multe ori PSD-ului decât USR-ului”

Liderii PSD și USR, Sorin Grindeanu și Dominic Fritz. Foto: Agerpres

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni seara, la Digi 24, că președintele Nicușor Dan susține în prezent USR pentru a rămâne în guvern, chiar dacă premierul Ilie Bolojan „a cedat de mai multe ori PSD-uliui decât USR-ului”. Fritz a adăugat că unii reprezentanți PSD folosesc un limbaj „extrem de violent” şi „dezumanizant” la adresa Uniunii Salvaţi România, informează Agerpres.

Fritz a precizat că, în cadrul şedinţelor de coaliţie liderii PSD nu le-au cerut celor de la USR să plece de la guvernare. Pe de altă parte, a menţionat că în spaţiul public se folosesc cuvinte precum "vietăţi", "larve" sau "cancer", menite să intimideze votanţii partidului.

Cum vorbesc liderii partidelor în ședințele Coaliției: „Vietăți”, „larve”, „cancer”

„Este un limbaj extrem de violent, un limbaj de dezumanizare. Se vorbeşte despre 'vietăţi', 'larve'. Un limbaj pe care îl cunoaştem din dictaturi. Limbajul în care vorbesc autocraţi despre opoziţia lor. Şi este un lucru pe care l-am cunoscut de la AUR. Acum îl vedem şi din partea unor reprezentanţi PSD, din partea lui Crin Antonescu, din partea lui Victor Ponta. Se vorbeşte despre USR ca despre un 'cancer'. Ar putea să fie amuzant, luând în considerare că USR are 12-13% din voturi, are patru ministere dintr-un guvern mare. Dar de fapt este un limbaj care vrea să intimideze nu neapărat USR-işti, ci vrea să intimideze de fapt toţi votanţii care îşi doresc normalitate, stabilitate, dreptate în România", a spus Fritz.

Despre premierul Bolojan, Dominic Fritz a spus că a cedat de mai multe ori în fața PSD.

„Aş putea să spun că a cedat de mai multe ori PSD-ului decât USR-ului. Tocmai pentru că reflectă şi o realitate aritmetică în Parlament, într-adevăr, PSD are mai multe voturi. Dar întrebarea este dacă există o bază minimală cu care a pornit totuşi această coaliţie dificilă, foarte dificilă. Pentru că suntem partide extrem de diferite, cu viziuni diferite”, a spus Fritz.

În altă ordine de idei, el a apreciat că este un lucru grav decizia Birourilor permanente reunite ale Parlamentului de a amâna procedurile parlamentare pentru alegerea unui nou Avocat al Poporului. Propunerea a fost susţinută de către PSD şi AUR, a spus el.

„Acum o oră s-a votat amânarea plenului reunit, care a fost convocat pentru mâine, în care trebuia să se voteze, printre altele, noul avocat al poporului. Doamna Weber de doi ani nu mai are mandat. Stă, cumva, într-un interimat fără sfârşit, iar atunci când am agreat această coaliţie, USR a primit privilegiul de a nominaliza o persoană care să fie votată de această coaliţie pentru Avocatul Poporului”, a precizat Dominic Frtiz.

El a adăugat că USR a propus-o pentru această funcţie pe Roxana Rizoiu, „o profesionistă desăvârşită”, expertă în drepturile omului, fost agent guvernamental la CEDO.

„PSD nu doar că a declarat că nu o votează, ci acum o oră a votat împreună cu AUR să se amâne acest vot. (...) Au spus că nu votează şi apoi au convocat această şedinţă a Biroului Permanent, cu 30 de minute înainte. Amânarea a fost propusă de AUR şi au votat PSD şi AUR. Pare o chestie procedurală, dar este, din punctul meu de vedere, un lucru grav, tocmai pentru că arată ce interese şi ce legătură există”, a spus el.