Cum a ajuns România să fie ținta investitorilor străini, alături de Polonia și Austria. 42,5 miliarde de euro pentru Europa de Est

3 minute de citit Publicat la 23:37 09 Mar 2026 Modificat la 23:37 09 Mar 2026

Cum a reuşit România să profite de o parte din cele 42,5 miliarde de euro investite în Europa Centrală şi de Est, în 2025. Foto: Getty Images

Piețele de fuziuni și achiziții din România, dar şi cele din Polonia, Austria și Lituania au fost cele mai atractive pentru capitalul străin din Europa Centrală și de Est în 2025. Regiunea a atras un flux record de investiții în ciuda războiului din Ucraina, a încetinirii economiei germane și a tensiunilor comerciale. Pentru ţara noastră, decisive au fost aderarea la spaţiul Schengen şi "economia în creștere rapidă", notează Euronews.com.

Investitorii au pompat o sumă record de 42,5 miliarde de euro în fuziuni și achiziții în Europa Centrală și de Est în 2025, deoarece tranzacțiile mai puține, dar mai mari, au semnalat o încredere reînnoită în perspectivele economice ale regiunii, potrivit unui nou raport realizat de Forvis Mazars și Mergermarket.

Valoarea tranzacțiilor a crescut cu 36% față de anul precedent, chiar dacă numărul tranzacțiilor a scăzut cu 9% la aproximativ 1.300, o schimbare pe care experții o atribuie unei concentrări tot mai mari pe activele mari.

Tranzacţia Zentiva

Tranzacția remarcabilă a fost achiziția de către fondul american GTCR a grupului farmaceutic ceh Zentiva, în valoare de 4,1 miliarde de euro, cea mai mare investiție străină din regiune realizată de un investitor extern în ultimii ani.

Experții au atribuit scăderea volumului tranzacțiilor în mare parte presiunilor externe, dificultățile economice ale Germaniei determinând companiile și fondurile să adopte o abordare mai selectivă în ceea ce privește încheierea tranzacțiilor în întreaga regiune.

„Încetinirea economică a Germaniei a însemnat că investitorii au fost reticenți”, a remarcat Andrija Garofulić, co-director al departamentului CEE și partener consultant financiar la Forvis Mazars.

„Acest lucru s-a extins și în zonele centrale și nordice ale CEE”, a spus el.

Raportul arată că investitorii străini rămân coloana vertebrală a pieței de fuziuni și achiziții (M&A) din Europa Centrală și de Est (CEE). Aceștia reprezintă de obicei peste 40% din numărul de tranzacții și până la trei sferturi din valoarea acestora.

În 2025, ponderea investitorilor din afara regiunii a fost de 43% în ceea ce privește numărul de tranzacții și de 54% în ceea ce privește valoarea.

Prin comparație, în America de Nord, investitorii străini reprezintă mai puțin de o cincime din piață.

De unde vin investitorii străini

Majoritatea investitorilor străini provin din SUA, Marea Britanie, Germania și Franța, dar s-a înregistrat o creștere a investițiilor din interiorul regiunii, conform raportului.

Regiunea CEE beneficiază de o creștere economică relativ puternică, de apartenența la UE și de stabilitatea reglementărilor, de o forță de muncă calificată și de costuri de operare mai mici decât o mare parte din Europa de Vest.

Unul dintre punctele forte cheie ale Europei Centrale și de Est este locația sa. Apropierea de cei 500 de milioane de consumatori ai Uniunii Europene, rețeaua sa de transport bine dezvoltată și digitalizarea în creștere atrag companii din întreaga lume.

Prin urmare, Europa Centrală și de Est rămâne „poarta” către Europa pentru capitalul global.

Albania se apropie de statutul de membru al UE, iar România și Bulgaria au aderat la spațiul Schengen. Acest lucru sporește previzibilitatea și securitatea investițiilor.

Domeniul IT rămâne în prim-plan

Cel mai mare număr de tranzacții în 2025 a fost în sectorul tehnologic, cu 20 de investiții. Cele mai vizate afaceri au fost companiile de software, furnizorii de servicii IT și cele axate pe fintech și infrastructură digitală.

În ceea ce privește valoarea, însă, serviciile financiare au condus, cu un volum total de 11,7 miliarde de euro. Cea mai mare tranzacție a fost achiziționarea a 49% din Santander Bank Polska de către Erste Group pentru 6,8 miliarde de euro.

Raportul a evidențiat cinci țări care atrag cea mai mare activitate de fuziuni și achiziții, fiecare din motive distincte.

Austria continuă să servească drept o poartă strategică între Europa de Vest și cea de Est. Republica Cehă atrage investitori prin baza sa industrială stabilită, în timp ce economia în creștere rapidă a României a făcut-o din ce în ce mai atractivă.

Lituania se remarcă prin sectoarele sale tehnologice și fintech, iar Polonia rămâne cea mai mare și mai căutată piață din regiune.

Ascensiunea Poloniei a fost deosebit de izbitoare. În 2025, a devenit prima țară din Europa Centrală și de Est care a înregistrat un PIB combinat care depășește 1 trilion de dolari - o etapă importantă care a deschis ușa către o potențială aderare la G20.

Între timp, capitalul privat începe să-și revină după o perioadă dificilă. Între 2022 și 2024, fondurile s-au chinuit să iasă din investițiile existente, creând o problemă de strângere de fonduri: fără un istoric de performanță, atragerea de capital nou a fost o luptă dificilă.