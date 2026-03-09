Instrumentul gratuit de la Google care te ajută să ștergi informațiile personale de pe internet. Puțini utilizatori îl cunosc

Acesta permite utilizatorilor să ceară eliminarea anumitor date din rezultatele motorului de căutare. Foto: Getty Images

Puțini oameni știu că există un instrument gratuit care poate elimina informații personale din rezultatele căutărilor pe Google. Deși este ușor de folosit și automatizat, majoritatea utilizatorilor nu îl folosesc.

În realitate, numeroase companii colectează și vând pe internet date personale precum numele, adresa de domiciliu sau numărul de telefon. Aceste firme, cunoscute drept brokeri de date, pun informațiile la dispoziția oricui este dispus să plătească, la prețuri foarte mici. Printre cumpărători se pot afla companii de telemarketing, persoane care urmăresc pe cineva sau chiar infractori specializați în furt de identitate.

Acest lucru poate reprezenta un risc real pentru siguranța personală.

Totuși, există o modalitate prin care aceste informații pot deveni mult mai greu de găsit online. Serviciul gratuit oferit de Google, numit „Results About You”, permite utilizatorilor să ceară eliminarea anumitor date din rezultatele motorului de căutare. Problema este că foarte puțini oameni știu de existența lui.

Cum funcționează serviciul

Google scanează permanent internetul pentru a actualiza rezultatele motorului său de căutare. În acest proces sunt indexate și informații sensibile provenite de la brokeri de date sau de pe alte site-uri, unele dintre ele fiind detalii pe care oamenii nu și-ar dori să le găsească oricine.

Prin intermediul serviciului Results About You, utilizatorii pot cere eliminarea acestor rezultate din căutări. Procedura este simplă și se face în câteva clickuri, iar serviciul a fost recent îmbunătățit pentru a deveni mai util.

Potrivit lui Thorin Klosowski, specialist în securitate digitală și activist pentru protecția vieții private la Electronic Frontier Foundation, acest instrument este unul dintre cele mai importante și mai ușor de folosit pentru protejarea datelor personale.

El spune că accesul rapid la informații precum adresa sau numărul de telefon poate fi folosit în moduri periculoase, de la hărțuire până la fraude.

După activarea serviciului, Google trimite notificări atunci când găsește pe internet informații precum numele, adresa de e-mail, numărul de telefon sau adresa fizică. Utilizatorii pot analiza rezultatele identificate și pot cere eliminarea lor din motorul de căutare.

În Statele Unite, sistemul poate semnala inclusiv informații foarte sensibile, cum ar fi numerele de securitate socială sau datele din pașaport și permisul de conducere.

Pentru utilizarea serviciului automat este necesar un cont Google, însă există și o procedură manuală prin care pot fi raportate rezultate sensibile chiar și fără autentificare.

Ce trebuie să știi înainte să îl folosești

Expunerea online a datelor personale poate crea numeroase riscuri. Totuși, acest instrument nu este o soluție perfectă.

În primul rând, Google nu poate elimina informațiile care circulă pe piețele ilegale sau pe forumuri unde sunt vândute date obținute din atacuri informatice sau breșe de securitate.

De asemenea, serviciul nu șterge informațiile de pe site-urile unde au fost publicate inițial. El elimină doar linkurile din rezultatele Google, ceea ce face însă ca aceste date să fie mult mai greu de găsit.

Specialiștii spun că instrumentul nu oferă anonimat total, dar creează obstacole pentru cei care încearcă să găsească rapid informații despre o persoană.

„Dacă cineva este foarte hotărât să te găsească, probabil va reuși”, spune Klosowski. „Dar Google este cel mai simplu mod prin care oamenii caută informații, iar eliminarea datelor de acolo reduce semnificativ expunerea.”

Pentru a șterge complet informațiile de pe internet este nevoie de pași suplimentari, precum contactarea directă a brokerilor de date sau folosirea unor servicii specializate.

O altă problemă: trebuie să oferi datele Google

Pentru ca serviciul să funcționeze, utilizatorii trebuie să introducă anumite informații personale în sistemul Google, astfel încât acestea să poată fi monitorizate.

Pentru unii oameni, acest lucru poate ridica semne de întrebare, mai ales având în vedere controversele din trecut legate de protecția datelor.

Totuși, specialiștii spun că Google deține deja multe dintre aceste informații, având unul dintre cele mai mari sisteme de colectare a datelor din lume.

Compania susține că informațiile introduse în Results About You nu sunt folosite în alte scopuri și că sunt protejate prin sisteme avansate de securitate și criptare.

Cum poți începe

Pentru a folosi instrumentul, trebuie doar să accesezi pagina dedicată serviciului Results About You și să completezi formularul.

De asemenea, dacă găsești în rezultatele căutării un link care conține informații sensibile, poți solicita eliminarea lui direct din pagina Google. Este suficient să deschizi meniul de lângă rezultat și să selectezi opțiunea de eliminare.

În anumite situații, Google poate elimina și rezultate care conțin date despre membrii familiei. Totuși, nu toate cererile sunt acceptate. De exemplu, informațiile publicate pe site-uri oficiale ale instituțiilor sau pe site-uri de știri nu sunt eliminate.

Cât de folosit este acest instrument

Potrivit Google, peste 10 milioane de persoane au folosit serviciul Results About You de la lansarea sa în 2022.

Deși cifra este mare, ea reprezintă doar o mică parte din totalul celor aproximativ 1,8 miliarde de conturi Google existente în prezent.

Specialiștii spun că este greu de găsit un alt instrument de protecție a vieții private care să ofere atât de multă protecție cu atât de puțin efort.