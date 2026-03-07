Analiză NYT: Pentru OpenAI și Anthropic, competiția este profund personală

Un moment jenant a avut loc joi între Sam Altman, CEO OpenAI, și Dario Amodei, CEO Anthropic, la Summitul global AI de la New Delhi. FOTO: Profimedia Images

O dispută legată de contractele Pentagonului arată cum liderii celor două cele mai importante start-up-uri de inteligență artificială din Silicon Valley se confruntă într-o rivalitate care ar putea influența viitorul industriei tehnologice, arată o analiză The New York Times.

Nu cu mult timp în urmă, compania OpenAI, condusă de Sam Altman, părea să se bucure de un avans confortabil în cursa corporativă pentru aducerea inteligenței artificiale către publicul larg.

OpenAI a creat aplicația pentru consumatori cu cea mai rapidă creștere din istoria tehnologiei, avea peste 100 de miliarde de dolari în bancă și colaborări cu unele dintre cele mai puternice companii de calcul din lume.

Dar, în Silicon Valley, companiile urcă și coboară rapid.

În doar câteva luni, Anthropic, rivalul mai mic al OpenAI, a atras mii de companii mari ca clienți. Veniturile pe care compania se așteaptă să le obțină anul acesta s-au dublat, ajungând la 19 miliarde de dolari, față de 9 miliarde anul trecut. În unele cercuri tehnologice, tehnologia sa este prezentată chiar drept cea mai bună dintre competitori.

Chiar și un conflict tensionat cu Pentagonul în jurul unui contract a ajutat Anthropic – cel puțin în opinia publică. Aplicația mobilă a companiei a urcat pe primul loc în clasamentul descărcărilor din App Store-ul Apple, după ce OpenAI a anunțat propriul acord cu Pentagonul.

Controversa contractului dintre Departamentul Apărării, OpenAI și Anthropic reprezintă cel mai recent episod dintr-o rivalitate de lungă durată și extrem de personală dintre cele două start-up-uri majore din domeniul inteligenței artificiale și dintre liderii lor, care au viziuni diferite despre modul în care ar trebui dezvoltată această tehnologie.

Disputa arată și cât de rapid se schimbă situația în lumea inteligenței artificiale, unde zeci de miliarde de dolari sunt investite în speranța că învingătorul va controla viitorul industriei tehnologice.

„A fost nevoie de ani pentru ca povestea unei singure companii să se contureze”, a spus Siri Srinivas, investitor de capital de risc în sectorul AI. „Acum, narațiunile se schimbă în câteva luni”.

Industria tehnologică nu este străină de competiția dură. În anii ’90, după ce Netscape a popularizat browserul web, Microsoft a zdrobit compania rivală prin tactici care au dus la o celebră bătălie antitrust. Iar în 2017, când Uber era implicată în scandaluri, competitorul mai mic Lyft a profitat și s-a prezentat drept o alternativă mai prietenoasă pentru șoferi.

Cursa pentru inteligența artificială este însă o escaladare a acelor confruntări. Miza financiară este mult mai mare, iar mulți dintre cei implicați cred că dezvoltă o tehnologie capabilă să schimbe lumea – una care ar putea transforma piața muncii și, în cele din urmă, chiar depăși capacitățile umane.

Alte companii, precum Google, Microsoft, Meta și numeroase start-up-uri din întreaga lume, concurează și ele pentru supremație în domeniul AI. Totuși, OpenAI și Anthropic, două tabere rivale cu sediile la doar câțiva kilometri distanță în San Francisco, au devenit simbolurile acestei febre tehnologice.

Iar istoria se repetă uneori. Așa cum Lyft a încercat să ajungă la bursă înaintea Uber în 2019, Anthropic încearcă acum să lanseze o ofertă publică inițială (IPO) înaintea OpenAI, potrivit unor persoane familiarizate cu planurile companiei. Un astfel de pas i-ar putea oferi un avantaj în fața investitorilor.

Directorul executiv al Anthropic, Dario Amodei, a fost anterior vicepreședinte de cercetare la OpenAI, însă considera că Sam Altman se grăbea prea mult să comercializeze tehnologia. Amodei a plecat din companie împreună cu un grup de cercetători pentru a crea Anthropic, o companie orientată spre profit, dar care promite să respecte anumite standarde de responsabilitate și impact social.

Antipatia dintre Amodei și Altman devine uneori vizibilă în public. La un summit din India, luna trecută, o duzină de lideri AI s-au ținut de mână într-un gest de solidaritate – toți, cu excepția lui Altman și Amodei, care s-au limitat la o stângace atingere a coatelor.

Diferențele de viziune privind dezvoltarea inteligenței artificiale au influențat direct afacerile companiilor. Altman a împins OpenAI să se miște rapid, în timp ce Amodei a pledat pentru prudență, din cauza preocupărilor legate de siguranță. Angajații săi par să îl susțină: vara trecută, când rivalii au oferit între 100 și 500 de milioane de dolari pentru a atrage angajați Anthropic, majoritatea au refuzat.

„La finalul zilei, am pierdut doi angajați în fața Meta”, a spus Amodei la o conferință Morgan Stanley. „Este clar că facem ceva diferit”.

Riscurile acestei abordări au devenit evidente după conflictul companiei cu Pentagonul. Oficialii din apărare au fost deranjați când Anthropic a insistat ca în contract să fie inclusă o clauză care să interzică utilizarea AI în arme autonome și în supravegherea internă. Pentagonul a susținut că firmele private nu ar trebui să dicteze modul în care operează armata.

După ce Amodei a refuzat să cedeze, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat oficial că Anthropic reprezintă un „risc pentru lanțul de aprovizionare”, decizie care exclude tehnologia companiei din contractele militare.

„Trebuie să fie alegerea noastră”, a declarat Emil Michael, directorul tehnologic al Pentagonului.

La doar câteva ore după ce negocierile dintre Anthropic și Pentagon au eșuat, Sam Altman a anunțat că OpenAI a semnat propriul acord cu Pentagonul. Reacția publică a fost imediată: mulți angajați din industria tech și utilizatori ai tehnologiei l-au lăudat pe Amodei pentru că a refuzat să accepte utilizarea AI în supraveghere sau arme autonome.

„De când există Anthropic, un element central al mesajului lor este că încearcă să fie atenți la modul în care este folosită inteligența artificială”, a spus Pete Warden, directorul Moonshine AI.

Într-un memo intern, Amodei a susținut că Anthropic a pierdut contractul deoarece nu a oferit „laude de tip dictatorial” administrației Trump, așa cum susține că a făcut Altman.

„Vreau să fie foarte clar mesajul care vine de la OpenAI și natura sa mincinoasă. Acesta este un exemplu despre cine sunt ei cu adevărat”, a scris Amodei.

Protestatari au apărut în fața sediului OpenAI, scriind pe trotuar mesaje precum „No AI Weapons” și „Care sunt liniile voastre roșii?”. Pe rețeaua X a început să circule hashtagul #FireSamAltman.

În schimb, în fața sediului Anthropic au apărut mesaje de susținere scrise cu cretă colorată.

„DUMNEZEU IUBEȘTE ANTHROPIC”, scria într-un mesaj verde neon. „NE DAȚI CURAJ”, spunea altul.

Deputatul democrat Ro Khanna a lăudat compania pentru poziția sa. Descărcările aplicației Claude au explodat, devenind aplicația numărul 1 în App Store în 16 țări. Până joi, peste un milion de persoane descărcau aplicația în fiecare zi.

Chiar și în interiorul OpenAI reacțiile au fost critice. Unii angajați au pus sub semnul întrebării momentul anunțului făcut de Altman și au întrebat dacă firma a cedat presiunilor guvernului. Cel puțin un angajat a plecat din companie pentru a se alătura Anthropic.

Ulterior, Altman a recunoscut că regretă modul în care a anunțat acordul.

„Nu ar fi trebuit să ne grăbim să publicăm asta vineri”, a scris el pe rețelele sociale. „Încercam sincer să detensionăm situația și să evităm un rezultat mult mai grav, dar probabil a părut oportunist și neglijent.”

Totuși, în Silicon Valley lucrurile se pot schimba rapid. Recent, OpenAI a anunțat că peste 900 de milioane de oameni folosesc produsele sale. Peste nouă milioane de companii plătitoare utilizează ChatGPT pentru muncă, iar veniturile companiei ar putea depăși 25 de miliarde de dolari anul acesta. Compania urmărește, de asemenea, o listare la bursă până la finalul anului.

Între timp, Anthropic se confruntă cu un adversar imprevizibil: președintele Donald Trump.

„Ei bine, eu am concediat Anthropic”, a declarat Trump într-un interviu pentru Politico. „Anthropic are probleme”, a adăugat el, spunând că i-a concediat „ca pe niște câini”.

„Nu ar fi trebuit să facă asta”, a mai spus el.