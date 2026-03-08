Meta, în vizorul autorităților britanice după ce angajați ar fi vizionat imagini intime filmate de ochelarii inteligenți

Meta a confirmat că, uneori, conținutul este capturat de ochelarii inteligenți. Foto: Profimedia Images

Autoritatea britanică pentru protecția datelor a cerut explicații companiei Meta după apariția unui reportaj care susține că angajați subcontractați ar fi avut acces la imagini extrem de sensibile filmate cu ochelarii inteligenți ai companiei, scrie BBC.

Instituția de reglementare din Regatul Unit, Information Commissioner's Office (ICO), a anunțat că va solicita informații despre modul în care compania respectă legislația privind protecția datelor.

Meta a confirmat că, uneori, conținutul este capturat de ochelarii inteligenți

Potrivit unei investigații realizate de publicațiile suedeze Svenska Dagbladet și Göteborgs‑Posten, angajați ai unui subcontractor Meta din Nairobi ar fi analizat uneori videoclipuri filmate de ochelarii inteligenți ai companiei, inclusiv imagini extrem de intime. Printre acestea s-ar număra secvențe cu utilizatori în baie sau chiar în timpul unor momente intime.

Unul dintre angajați ar fi declarat pentru jurnaliști: „Vedem totul, de la camerele în care locuiesc până la trupuri goale.”

Meta a confirmat că, în anumite situații, conținutul capturat de ochelarii inteligenți poate fi analizat de angajați sau colaboratori pentru a îmbunătăți funcționarea sistemelor de inteligență artificială. Compania susține însă că acest lucru este menționat în politica de confidențialitate și că datele sunt filtrate înainte pentru a proteja identitatea persoanelor.

Meta spune că utilizatorii trebuie să pornească manual înregistrarea

Ochelarii inteligenți, realizați în colaborare cu brandul Ray‑Ban, permit utilizatorilor să filmeze sau să fotografieze și să folosească inteligența artificială fără a utiliza mâinile. Dispozitivul poate răspunde la întrebări despre obiectele din jur sau poate analiza imagini capturate de cameră.

Meta spune că utilizatorii trebuie să pornească manual înregistrarea sau prin comandă vocală, iar o lumină de pe ramă indică momentul în care camera filmează. Compania recomandă utilizatorilor să evite filmarea în spații private și să îi informeze pe cei din jur atunci când dispozitivul înregistrează.

Investigația jurnalistică susține însă că unii utilizatori nu știu că imaginile lor pot fi analizate de oameni, deoarece această informație este menționată doar în documente lungi de tip „termeni și condiții”.

”Afirmațiile din acest articol sunt îngrijorătoare”

ICO a transmis că dispozitivele care procesează date personale trebuie să ofere transparență și control utilizatorilor.

„Furnizorii de servicii trebuie să explice clar ce date sunt colectate și cum sunt folosite. Afirmațiile din acest articol sunt îngrijorătoare”, a transmis instituția.

Potrivit reportajului, materialele analizate erau folosite pentru antrenarea sistemelor AI. Angajații companiei Sama etichetau manual imaginile și transcrierile conversațiilor cu inteligența artificială pentru a ajuta sistemele să înțeleagă mai bine conținutul.

Reprezentanții companiei Sama au declarat că activitatea se desfășoară în spații securizate, unde telefoanele personale sunt interzise și unde angajații sunt instruiți în privința protecției datelor.

Angajații au povestit că materialele vizionate erau uneori extrem de sensibile

Totuși, unii lucrători au spus că materialele vizionate erau uneori extrem de sensibile. Într-un caz relatat de aceștia, o pereche de ochelari ar fi rămas pornită într-un dormitor și ar fi filmat o femeie în timp ce se dezbrăca.

Tehnologia bazată pe inteligență artificială integrată în dispozitive purtabile devine tot mai populară, iar ochelarii inteligenți pot avea aplicații utile, de exemplu pentru persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere, deoarece pot descrie obiectele din jur.

Totuși, odată cu răspândirea acestor dispozitive au apărut și temeri legate de utilizarea abuzivă a tehnologiei și de protecția vieții private. În trecut, unele femei au declarat că au fost filmate fără consimțământ de utilizatori ai ochelarilor inteligenți.