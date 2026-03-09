Suspiciuni că China se implică în războiul Iranului cu SUA: Nave iraniene au plecat din porturi chineze cu substanțe chimice militare

Navele iraniene pot transporta până la 6.500, respectiv 14.500 de containere de 6 metri lungime. FOTO: Profimedia Images

Două nave deținute de o companie iraniană, acuzată de Statele Unite că furnizează materiale programului de rachete balistice al Teheranului, au plecat dintr-un port chinezesc de depozitare a substanțelor chimice, încărcate cu marfă, îndreptându-se spre Iran, conform unei analize realizate de The Washington Post.



Navele aparțin unei companii iraniene de stat aflată sub sancțiunile internaționale, descrisă de Departamentul de Stat al SUA drept “linia maritimă preferată pentru agenții de achiziții iranieni”.

Shabdis și Barzin - care pot transporta până la 6.500, respectiv 14.500 de containere de 6 metri lungime - au acostat în portul Gaolan din Zhuhai, un oraș de pe coasta de sud-est a Chinei. Experții au declarat pentru The Post că Gaolan este un port de încărcare pentru substanțe chimice, inclusiv perclorat de sodiu, un precursor cheie pentru combustibilul solid pentru rachete de care Iranul are nevoie disperată pentru programul său balistic.

Alte douăsprezece nave IRISL au vizitat portul de la începutul anului. În contextul conflictului din Orientul Mijlociu, experții se așteaptă ca China - principalul și cel mai puternic rival strategic al Americii - să fie precaută cu privire la un potențial sprijin pentru Iran.

„China ar fi putut reține aceste nave în port, să impună o întârziere administrativă, să inventeze o reținere vamală - orice fel de instrumente birocratice, dar nu a făcut-o”, a declarat Isaac Kardon, cercetător senior la Carnegie Endowment for International Peace, pentru The Post. „Aceasta este o alegere politică deliberată făcută în timpul unui război activ în care Beijingul solicită public reținere.”

Indicii care arată că navele transportă perclorat de sodiu

Kardon a spus că indiciile despre aceste transporturi sugerează cu tărie că încărcătura este perclorat de sodiu. „Având în vedere istoricul, cea mai credibilă explicație este că încarcă aceeași marfă pe care au transportat-o în ultimul an și ceva”, a spus el.

„Portul Gaolan găzduiește unele dintre cele mai mari terminale de depozitare a substanțelor chimice lichide din sudul Chinei”, a declarat Miad Maleki, un fost oficial al Trezoreriei SUA care a lucrat la eforturile de sancțiuni împotriva Iranului și este acum consilier senior la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor.

Maleki a declarat că, pe baza istoricului transferurilor substanței chimice din portul Gaolan către Iran, a implicării IRISL și a mișcărilor navelor Barzin și Shabdis, evaluarea sa este că cele două nave aflate acum în tranzit transportă perclorat de sodiu.

Începând de sâmbătă, navele se aflau în Marea Chinei de Sud, conform datelor AIS, care oferă informații în timp real despre poziția, viteza, cursul și destinația navei, printre alte detalii. Datele au fost furnizate de compania globală de informații Kpler.

Barzin a ancorat în largul coastei Malaeziei. Destinația sa rămâne portul Bandar Abbas, la aproximativ 6.000 de kilometri distanță, unde se așteaptă să sosească sâmbăta viitoare. Shabdis navighează în prezent, având aproximativ 6.500 de kilometri de parcurs, și se așteaptă să sosească în Iran pe 16 martie.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei a anunțat anul trecut sancțiuni care vizează parțial întreruperea producției de rachete balistice a Iranului, concentrându-se pe oprirea fluxului de perclorat de sodiu și sebacat de dioctil din China către Iran.

Percloratul de sodiu este utilizat pentru a produce perclorat de amoniu. Percloratul de amoniu și sebacatul de dioctil pot fi utilizate în combustibilii care alimentează rachetele balistice. Celelalte 12 nave deținute de IRISL care au vizitat portul Gaolan de la începutul anului au acostat toate la același terminal ca Barzin și Shabdis, iar modificările de proiect sugerează că toate, cu excepția uneia, au preluat marfă. Mai multe - precum Barzin - sunt cunoscute ca transportatori de perclorat de sodiu, potrivit experților și rapoartelor mass-media care citează evaluări ale agențiilor de informații și recenzii de imagini din satelit.

Aceste informații apar în contextul în care s-a aflat că Rusia se implică în conflictul din Iran și ajută în prezent regimul de la Teheran cu informații miltare care să-i ajute pe iranieni să țintească precis forțele SUA din Orientul Mijlociu