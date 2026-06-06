Tabăra de genii, organizată la Craiova. Exploratorii viitorului au două zile de activităţi şi concursuri la Teatrul "Marin Sorescu"

Tabăra de genii, organizată la CraiovaTabăra de genii, organizată la Craiova. Sursa foto: Antena 3 CNN

Timp de două zile, copiii îşi dau întâlnire la "Tabăra de genii", organizată în centrul oraşului Craiova. Micuţii vor descoperi istoria geniilor craiovene şi moştenirea pe care o lasă. Ei vor participa şi la cursuri de pilotat roboţi, la ateliere de arheologie, AI, pictură, caligrafie şi vor putea fi, pentru o zi jurnalişti în mini-studioul Antena 3 CNN.

Tinerii specialişti în Robotică au anunţat cu ce surprize îi aşteaptă pe copii la evenimentul de la Craiova.

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"Îi aşteptăm pe copii să vină, avem tot felul de jocuri interactive. Vrem să le arătăm cu ce ne ocupăm noi. Cel mai bun sfat ar fi: antrenamentul duce la perfecţiune. Noi avem, la stand, robotul nostru, la care am muncit cu sârguinţă. Am venit să-l prezentăm, copiii să interacţioneze cu el", au spus elevii premiaţi în Robotică.

"Vreau să mă fac poliţist. Deja mă prefac că sunt poliţist: am serviciu, am şi câinele meu, ajutor de poliţie", a spus Andi, un copil care a mers la evenimentul de la Teatrul "Marin Sorescu" din Craiova.