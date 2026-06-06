Cum poți ști dacă ești plătit corect? Milioane de europeni aplică pentru locuri de muncă fără să știe salariul. Situația din România

Milioane de europeni continuă să aplice pentru locuri de muncă fără să știe cu cât sunt plătite acestea.FOTO: Getty Images

Milioane de europeni continuă să aplice pentru locuri de muncă fără să știe cu cât sunt plătite acestea. Noile reguli ale Uniunii Europene, care au scopul de a crește transparența salarială și de a reduce diferența de remunerare dintre femei și bărbați, ar trebui să intre în vigoare până la 7 iunie, însă cele mai multe state membre par să rateze termenul, scrie Euronews.

Cum poți ști dacă ești plătit corect? În mare parte din Europa, angajații au în continuare acces limitat la informații despre salariile oferite pentru diferite locuri de muncă și despre felul în care veniturile lor se compară cu ale altor persoane care fac o muncă similară.

Directiva UE privind transparența salarială urmărește să schimbe această situație, obligând angajatorii să fie mai deschiși în privința salariilor și întărind principiul remunerației egale pentru muncă egală. Directiva are ca scop reducerea diferenței de salarizare dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană, care este de 11%. Asta înseamnă că veniturile brute pe oră ale femeilor sunt, în medie, cu 11% mai mici decât cele ale bărbaților, potrivit Eurostat.

Pentru multe femei, neaplicarea directivei ar putea avea un impact direct asupra veniturilor obținute în fiecare an.

Confederația Europeană a Sindicatelor estimează că lipsa aplicării regulilor privind transparența salarială le-ar costa pe femeile din UE cel puțin 4,8 miliarde de euro pe an, sumă care ar putea ajunge la 7,2 miliarde de euro. Aceasta ar însemna între 465 și 700 de euro pierduți anual pentru fiecare femeie.

Țările UE trebuie să implementeze regulile până la 7 iunie 2026, însă majoritatea sunt pe cale să rateze termenul, după o perioadă de trei ani avută la dispoziție pentru transpunerea directivei.

Șase țări UE nu au luat încă nicio măsură

Potrivit unui instrument de monitorizare al firmei internaționale de avocatură Addleshaw Goddard, în mai 2026, șase din cele 27 de state membre ale UE nu luaseră încă nicio măsură pentru implementarea directivei. Acestea sunt Austria, Bulgaria, Croația, Ungaria, Luxemburg și Portugalia.

În septembrie 2025, numărul acestor țări era de zece.

Deși Suedia a publicat o propunere, guvernul a suspendat-o pe termen nedeterminat în martie 2026, invocând povara administrativă ridicată pe care directiva ar impune-o angajatorilor.

Germania este așteptată să își actualizeze legislația în 2026. În Cehia, Finlanda, Grecia, Slovenia și Spania sunt așteptate proiecte legislative.

Zece țări au publicat proiecte de lege

Zece state membre ale UE au publicat proiecte legislative, însă acestea se află în etape diferite ale procesului. Este vorba despre Cipru, Danemarca, Estonia, Franța, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Țările de Jos și România.

Trei țări, Belgia, Malta și Polonia, au implementat parțial directiva.

În Slovacia, Parlamentul a aprobat Legea privind egalitatea de remunerare la 15 aprilie 2026, iar aceasta va intra în vigoare la 7 iunie 2026.

Incertitudine majoră în Franța

”,În Franța, este foarte probabil ca termenul de 7 iunie să nu fie respectat. Acest lucru creează o incertitudine reală, iar chiar și după adoptarea legii, elemente-cheie vor trebui definite prin decrete separate de aplicare, fără un calendar clar”,, a declarat pentru Euronews Business Jérémie Paubel, partener specializat în dreptul muncii în Franța la Addleshaw Goddard.

El a subliniat că anticiparea este decisivă. Companiile ar trebui deja să ia măsuri precum cartografierea categoriilor de posturi, auditarea sistemelor și structurilor salariale și identificarea eventualelor diferențe existente, dar, cel mai important, să urmărească atent procesul legislativ.

Ce se va întâmpla în Germania

”,Ratarea termenelor de implementare creează o perioadă intermediară în care companiile s-ar putea să nu aibă încă reguli interne clare, dar instanțele, angajații și consiliile de întreprindere se uită deja la direcția stabilită de directivă”,, a declarat pentru Euronews Business Marijke Van der Most, partener specializat în dreptul muncii în Germania la Addleshaw Goddard.

Ea a subliniat că problema dificilă pentru angajatori nu este doar întârzierea legii germane. Aceștia ar putea fi nevoiți să ia decizii salariale, să răspundă întrebărilor angajaților și să se pregătească pentru litigii într-o perioadă în care standardul viitor este deja vizibil, dar cadrul juridic intern nu este încă finalizat.

Transparența salarială în anunțurile de angajare

Potrivit platformei globale de recrutare Indeed, transparența salarială în anunțurile de angajare a crescut constant în multe țări europene.

În martie 2026, Regatul Unit avea cea mai mare rată, de 56%, deși în mai 2025 aceasta fusese de 65%.

Țările de Jos, cu 48%, și Franța, cu 43%, depășesc pragul de 40%. Irlanda, cu 39%, și Italia, cu 36%, sunt aproape de acest nivel, Italia înregistrând o creștere importantă față de 23% în mai 2025.

În schimb, Spania și Germania se află la coada clasamentului, informațiile salariale fiind incluse în doar 17% și, respectiv, 12% dintre anunțurile de angajare.

Datele Indeed arată, de asemenea, că majoritatea statelor UE sunt aproape să rateze termenul pentru transparența salarială.

Angajații aplică ”în orb”

Indeed subliniază că întârzierile fac ca majoritatea angajaților europeni să continue să aplice pentru locuri de muncă fără să știe ce salariu oferă acestea.

"Salariul este cel mai important factor pentru care oamenii caută un nou loc de muncă. Totuși, în Europa, acesta este elementul care lipsește cel mai des din anunțurile de angajare. Angajații aplică în orb, iar cercetarea noastră a arătat că efectele sunt mai profunde și mai diverse decât credeam”, a declarat Lisa Feist, economist pentru piața muncii din UE la Indeed Hiring Lab.