Preţul gazelor în Europa a crescut la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani

Steagul UE suprapus peste imaginea unei instalații de gaz lichefiat. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Preţurile de referinţă la gaze în Europa au crescut marţi la prânz cu 40%, atingând cel mai ridicat nivel din 2023 până în prezent, pe fondul incertitudinilor cu privire la durata închiderii celei mai mari instalaţii de export de gaze lichefiate din lume, amplasată în Qatar, şi la efectele sale asupra aprovizionării globale cu energie, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

În jurul orei 12:09 p.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale erau în creştere cu 40%, până la 62,10 euro pentru un Megawatt-oră (MWh).

Este a doua zi consecutivă de creştere a cotaţiilor futures la gaze, după ce China, cel mai mare importator mondial de gaze lichefiate, a cerut tuturor părţilor implicate în conflictul din Iran să permită trecerea în siguranţă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit Bloomberg, directorii unor companii chineze din domeniul gazelor au dezvăluit că Beijingul face presiuni asupra oficialilor iranieni pentru a evita acţiuni care ar perturba exporturile de gaze din Qatar.

Instalaţia de la Ras Laffan din Qatar este responsabilă pentru o cincime din oferta mondială de gaze lichefiate

Instalaţia de la Ras Laffan din Qatar, care este responsabilă pentru o cincime din oferta mondială de gaze lichefiate, a fost închisă luni, după un atac iranian cu drone. Marţi, a fost oprită şi producţia pe anumite segmente downstream. Chiar şi înainte de aceste decizii, escaladarea războiului din Orientul Mijlociu închisese efectiv Strâmtoarea Ormuz, o rută cheie de export pentru Qatar.

În total, de la închiderea şedinţei de tranzacţionare de vineri şi până în prezent, preţurile europene la gaze au crescut cu aproximativ 90%, o volatilitate nemaiîntâlnită după criza energetică din 2022. Europa intră în ultima perioadă a iernii cu depozite de gaze golite şi va trebui să concureze cu alţi cumpărători pentru refacerea stocurilor înainte de sezonul care urmează.

„Ne aşteptăm la o volatilitate substanţială a preţurilor în următoarele zile”

În pofida creşterilor din ultimele zile, preţurile de referinţă sunt încă departe de recordurile atinse în timpul crizei energetice, când au trecut de 300 de euro pe megawatt-oră. Totuşi, situaţia ameninţă capacitatea Europei de a-şi reumple depozitele, deoarece concurenţa potenţială cu alte regiuni pentru gaze lichefiate extinde diferenţele de preţuri.

„Ne aşteptăm la o volatilitate substanţială a preţurilor în următoarele zile, pe măsură ce participanţii de pe piaţă evaluează impactul pierderilor de producţie asupra propriilor portofolii de aprovizionare. Cumpărătorii care vor fi cei mai agresivi în achiziţiile spot pe termen scurt vor fi probabil cei de pe pieţele din Asia-Pacific”, a declarat Ross Wyeno, director la S&P Global Energy.

Analiştii Goldman Sachs Group Inc.şi-au majorat previziunile pentru preţurile gazelor în Europa pentru aprilie 2026, de la 36 de euro, până la 55 de euro pe megawatt-oră. Întrucât cea mai mare parte a gazelor lichefiate din Qatar merge în Asia, analiştii se aşteaptă ca preţurile spot asiatice să crească în linie cu preţurile europene.