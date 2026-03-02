Prețul la gaze naturale explodează în Europa după ce Iranul a lovit o instalație în Qatar. Creșterile oscilau, luni, între 40% și 50%

1 minut de citit Publicat la 15:08 02 Mar 2026 Modificat la 15:17 02 Mar 2026

Vas transportor de GNL în Ras Laffan, Qatar. Foto: Profimedia Images

Prețurile din contractele futures pentru gazele naturale din Europa au crescut cu peste 40% în cursul după-amiezii de luni, atingând un maxim al ultimului an, corespunzător valorii de 45 EUR/MWh, relatează presa economică de pe continent.

Evoluția vine după ce în cursul dimineții piața cunoscuse, deja, o creștere bruscă, în condițiile în care războiul din Orientul Mijlociu a declanșat o întrerupere a aprovizionării directe cu gaze către Europa.

Compania QatarEnergy a anunțat suspendă producția de gaze naturale lichefiate în complexul Ras Laffan, cel mai mare din lume, după ce o dronă a vizat un rezervor din complexul energetic.

Suspendarea din Qatar amenință aproximativ 15% din importurile de GNL către Uniunea Europeană, amplificând dependența de transporturi pe o piață globală tensionată și sporind presiunea la licitații.

Atacul iranian din Qatar este doar o parte din problemă.

În contextul blocadei decretate de Iran, operatorii de transport GNL au oprit fluxurile prin Strâmtoarea Ormuz, limitând astfel și aprovizionarea de la alți producători-cheie din Orientul Mijlociu.

Strâmtoarea este tranzitată în mod obișnuit de 20% din comerțul global cu GNL

Riscurile sunt agravate de nivelurile relativ scăzute de stocare a gazelor în Uniunea Europeană.

Media la nivelul Uniunii este în prezent sub 31%, comparativ cu 40% la aceeași perioadă a anului trecut.

Prețul petrolului a depășit 80 de dolari pe baril. În România, benzina a trecut de 8 lei

Cotația țițeiului Brent cu livrare în luna aprilie a crescut cu 14% în deschiderea piețelor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe baril.

Acesta este cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2025.

Țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat și el o creștere de două cifre, transmite Reuters, citată de Agerpres.

După saltul inițial, cotațiile înregistrează în continuare o creștere de aproximativ 6% comparativ cu valorile de vineri seara.

Creșterea bruscă vine după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului în weekend, ucigându-l pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, printre alții.

Iranul a răspuns cu contraatacuri și o blocadă a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Aproximativ o cincime din transporturile de hidrocarburi din lume trec prin Strâmtoarea Ormuz, iar orice perturbare poate împinge prețurile la energie mai sus și poate perturba piețele globale.

În România, luni dimineață un litru de motorină se vindea în stațiile din București cu prețuri cuprinse între 8,24 și 8,37 lei.

La benzină, tarifele afișate erau între 7,92 și 8,07 lei pe litru.