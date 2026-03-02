Qatar anunță că va acoperi toate costurile suplimentare pentru turiștii străini blocați în țară din cauza războiului

Aeroportul International Hamad din capitala Qatarului, Doha.

După un anunț similar făcut de Emiratele Arabe Unite duminică, Qatar a anunțat luni că va acoperi toate costurile suplimentare pentru turiștii străini blocați acolo din cauza războiului izbucnit în Orientul Mijlociu.

„În Qatar, confortul oaspeților este prioritar. Pentru a asigura confortul oaspeților țării, Qatar Tourism a dispus prelungirea șederii pentru cei care nu pot părăsi țara din cauza circumstanțelor curente, începând cu 28 februarie, cu acoperirea costurilor suplimentare până la reluarea operațiunilor aeroportuare. Siguranța, securitatea și bunăstarea vizitatorilor sunt o prioritate absolută.”, a transmis, pe rețelele sociale, autoritatea oficială.

??✨| في قطر.. راحة الضيف أولوية ??



حرصًا على راحة ضيوف الدولة.. قطر للسياحة تُوجّه بتمديد إقامة المتعذّر مغادرتهم بسبب الظروف الراهنة اعتبارًا من 28 فبراير على أن تتحمّل التكاليف الإضافية حتى استئناف عمليات المطار



• أمن وسلامة ورفاهية الزوار أولوية قصوى #نديب_قطر | #قطر ?? pic.twitter.com/Oe6yae81x1 — نديب قطر (@NadeebQa) March 2, 2026

Ce este Qatar Tourism

Qatar Tourism este autoritatea oficială a statului Qatar responsabilă cu dezvoltarea și promovarea sectorului turistic.

Instituția funcționează ca organism guvernamental și are rolul de a:

promova Qatarul ca destinație turistică la nivel internațional;

reglementa și dezvolta industria ospitalității (hoteluri, agenții, evenimente);

organiza și sprijini evenimente majore;

coordona măsuri pentru siguranța și confortul turiștilor;

implementa strategia națională de turism.

Qatar Tourism colaborează cu alte instituții ale statului și cu sectorul privat pentru a crește numărul de vizitatori și pentru a diversifica economia țării, reducând dependența de sectorul energetic.

Qatarul condamnă o „încălcare flagrantă” a suveranității sale în urma atacului iranian asupra teritoriului său

Qatarul a condamnat sâmbătă un atac cu rachete lansat de Iran împotriva teritoriului său, după ce mai multe serii de explozii au fost auzite în tot orașul Doha, transmite France Presse.

Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului a condamnat „cu fermitate bombardarea teritoriului qatarez cu rachete iraniene”. Acesta consideră că este vorba despre o „încălcare flagrantă a suveranității sale naționale”, adăugând că „își rezervă dreptul deplin de a răspunde acestui atac”.

După ce Iranul a fost atacat de SUA și Israel într-o operațiune comună, Iranul a ripostat. Forțele armate iraniene au confirmat că au atacat baze americane din „întreaga regiune” și au dat asigurări că vor continua atacurile „fără întrerupere până la înfrângerea definitivă a inamicului”.