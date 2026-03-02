Prima țară UE lovită de dronele Iranului. Alertă în Cipru, școli închise. Locuitorii din Akrotiri, evacuați după ”o explozie puternică”

Cipru este în alertă, iar autoritățile au închis școli și au evacuat persoane, după ce baza aeriană militară britanică din Akrotiri a fost vizată de un atac cu drone. Într-un discurs adresat națiunii, președintele Nikos Christodoulides a declarat că securitatea țării sale este principala preocupare a guvernului. „Riscul unui atac asupra Ciprului”, cea mai apropiată țară a UE de regiune, era „ridicat”, a declarat un oficial al Comisiei Europene care cunoaște situația, scrie Politico.

„Ne aflăm într-o regiune cu o instabilitate geopolitică deosebită, cu numeroase provocări și probleme, trecem în prezent printr-o criză fără precedent. Facem ceea ce trebuie, iar principala preocupare e siguranța țării noastre și a cetățenilor noștri”, a spus președintele Nikos Christodoulides, scrie The Guardian.

Liderul cipriot a declarat că poziția fermă a insulei din estul Mediteranei, cel mai apropiat stat membru al UE de Orientul Mijlociu și o destinație turistică populară, rămâne aceea de a „nu deveni parte a niciunei operațiuni militare”.

„Rămânem dedicați rolului umanitar pe care l-am îndeplinit în această perioadă, întotdeauna ca parte a soluției și nu a problemei, și vom continua să acționăm cu același simț al responsabilității”, a declarat el în discursul său.

Referindu-se la atacul de la miezul nopții, Christodoulides a declarat națiunii insulare că „o dronă de tip Shahed a lovit instalațiile militare ale bazelor britanice din Akrotiri, provocând pagube materiale minore”. Rapoartele din presa greacă au sugerat că o a doua dronă care a vizat baza britanică de către Iran, aflată la aproximativ 965 de kilometri distanță, ar fi fost neutralizată.

Baza aeriană militară britanică din Akrotiri, Cipru a fost vizată de un atac cu drone, afirmă Ministerul Apărării.

O bază aeriană militară britanică din Cipru a fost vizată duminică seara de un „posibil atac cu dronă”, a transmis Ministerul Apărării, scrie BBC.

Ministerul a precizat că forțele armate au răspuns atacului de la baza din Akrotiri, Cipru, în jurul miezului nopții, ora locală (22:00 GMT).

Nu au fost victime în urma atacului.

„Măsurile noastre de protecție a forței în regiune sunt la cel mai înalt nivel, iar baza a reacționat pentru a ne apăra oamenii”, a transmis Ministerul britanic al Apărării.

Un purtător de cuvânt al guvernului cipriot a declarat că incidentul „a implicat o dronă fără pilot, care a provocat pagube limitate”, potrivit agenției Reuters.

Baza Akrotiri, teritoriu britanic de peste mări de la independenţa Ciprului în 1960, este cea mai mare bază militară a Regatului Unit din regiune.

Londra a desfăşurat recent mijloace suplimentare acolo, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană şi antidrone, radare şi avioane de vânătoare F-35.

Regatul Unit a acceptat să permită Statelor Unite să folosească baze militare britanice pentru a ataca situri de rachete iraniene, a anunţat duminică premierul Keir Starmer, adăugând că Londra nu va participa la "acţiuni ofensive în Iran".

"Ne amintim cu toţii de greşelile făcute în Irak şi am învăţat din ele", a subliniat şeful guvernului britanic.

Însă "Iranul atacă interesele britanice şi ne pune în pericol grav cetăţenii" şi aliaţii din regiune, a adăugat Keir Starmer. "Singura modalitate de a pune capăt ameninţării este distrugerea rachetelor la sursă - în depozitele de stocare sau lansatoarele folosite pentru trage aceste rachete", subliniat el.

În primele ore ale dimineții de luni, Administrația Bazelor Suverane a confirmat că plănuiește „relocarea temporară a personalului neesențial” de la baza Akrotiri. Notificarea s-ar aplica doar bazei militare, a precizat instituția, adăugând că nu este nevoie ca locuitorii să părăsească localitatea Akrotiri din apropiere.

„Toate celelalte locații, locuri de muncă, afaceri și facilități vor rămâne deschise ca de obicei și nu au fost impuse alte restricții”, se arată în comunicat.

Administrația Bazelor Suverană a sfătuit locuitorii din Akrotiri să se adăpostească până la o nouă informare”: „Protecția forțelor din regiune este la cel mai înalt nivel, iar baza a răspuns pentru a-și apăra poporul.”

Localnic din Akrotiri: „Am auzit o explozie foarte puternică. Sirenele sunau non-stop”

Regatul Unit și Cipru au confirmat luni că o dronă fără pilot a lovit baza Akrotiri la scurt timp după miezul nopții, provocând pagube limitate, scrie in-cyprus.philenews.com.

„În ceea ce privește un incident care a avut loc la scurt timp după miezul nopții la baza Akrotiri, conform informațiilor primite la diferite niveluri, a fost vorba de o dronă fără pilot care a provocat pagube limitate”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Konstantinos Letymbiotis, pentru X.

Confirmarea a venit la câteva ore după ce locuitorii din Akrotiri și-au părăsit locuințele în urma unei explozii puternice la baza aeriană, timp în care se auzeau sirene aeriene, iar avioanele de război au fost ridicate de la sol.

„Am auzit o explozie foarte puternică și în câteva minute avioanele au început să decoleze, în timp ce sirenele răsunau non-stop”, a declarat localnic. „Ne-am speriat, simțeam o frică intensă. Am ieșit afară și o bună perioadă de timp am continuat să auzim sirenele.”

Majoritatea locuitorilor din Akrotiri și-au abandonat casele, unii fugind la rude fără să-și ia lucrurile personale. „Am venit la rudele noastre fără să luăm haine sau obiecte personale. Copiii noștri nu vor merge la școală mâine”, a spus un rezident.

Bazele britanice și-au blocat intrările și le-au spus locuitorilor britanici să rămână în case.

Oamenii din zonă cer informații și sprijin imediat din partea autorităților din Cipru.

Cipru, care deține și președinția rotativă a Consiliului UE, a convocat marți o reuniune

În contextul atacurilor iraniene asupra Orientului Mijlociu și al temerilor privind o amenințare la adresa Ciprului, UE a convocat o sesiune de urgență duminică și a programat o serie de întâlniri extraordinare.

UE are sarcina dificilă de a elabora un răspuns coerent de politică externă pentru o regiune în care nu are o influență uriașă, confruntându-se în același timp cu provocări pe mai multe fronturi, atât pe plan intern, cât și extern.

Prioritatea UE este „să asigure protecția civililor și dezescaladarea situației, precum și să se asigure că poporul iranian își poate exprima voința, menținând în același timp sprijinul neclintit pentru Ucraina și presiunea continuă asupra Rusiei”, a declarat ministrul leton de externe, Baiba Braže, pentru Politico.

Reuniunea de urgență a oficialilor axată pe securitate convocată de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, care va avea loc luni la Bruxelles, coincide cu o reuniune programată a miniștrilor europeni în Cipru.

Aceasta are loc după două zile de bombardamente intense conduse de americani și israelieni asupra orașelor iraniene, în urma cărora ayatollahul Khamenei a fost ucis, iar Teheran a lansat atacuri de represalii.

Oficial al CE: „Riscul unui atac asupra Ciprului”, cea mai apropiată țară a UE de regiune, era „ridicat”

„Riscul unui atac asupra Ciprului”, cea mai apropiată țară a UE de regiune, era „ridicat”, potrivit unui oficial al Comisiei Europene informat despre situație, căruia i s-a acordat anonimatul, la fel ca și alții din acest articol, deoarece problema este foarte sensibilă.

Cipru, care deține și președinția rotativă a Consiliului UE, a convocat marți o reuniune pentru a da răspunsul politic la crize, care va reuni instituțiile și țările membre ale blocului comunitar pentru a discuta despre securitatea internă, fluxurile comerciale și aprovizionarea cu energie.

Și o întâlnire a înalților diplomați ai UE cu miniștrii de externe din Golf este organizată în această săptămână, au declarat pentru Politico doi oficiali familiarizați cu discuțiile.

„Trebuie să existe întâlniri de urgență mereu. Acesta este un punct de cotitură pentru Orientul Mijlociu, Europa și SUA”, a declarat pentru Politico un diplomat de rang înalt din regiune, subliniind urgența ca UE să adopte rapid o poziție fermă.

Iranul a lansat două rachete către Cipru, a spus duminică ministrul Apărării de la Londra. Guvernul din Cipru a negat

Cipru a fost încercat duminică să dezmintă zvonurile conform cărora Teheranul l-ar fi vizat cu rachete, după ce ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat pentru Sky News că „am avut două rachete lansate în direcția Ciprului”.

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că două rachete au fost lansate din Iran spre Cipru, unde se află baze militare britanice, scrie The Independent. El a spus că activele britanice din Orientul Mijlociu sunt în pericol din cauza represaliilor iraniene.

John Healey a declarat că nu este încă clar dacă rachetele vizau în mod intenționat bazele britanice de pe insulă. „Nu suntem siguri dacă au fost îndreptate intenționat către bazele noastre”, a spus el.

Guvernul din Cipru a emis ulterior o declarație în care a negat afirmațiile ministrului Apărării al Marii Britanii.

„În ceea ce privește declarațiile și rapoartele referitoare la lansarea de rachete asupra Ciprului, acest lucru nu este adevărat și nu există niciun indiciu că ar fi existat o amenințare la adresa țării”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului , Konstantinos Letymbiotis.

Sâmbătă, prim-ministrul britanic, Sir Keir Starmer, a declarat că Regatul Unit „nu a avut niciun rol” în atacurile comise de Statele Unite și Israel asupra Iranului, deși prezența țării la baza aeriană Akrotiri din Cipru este consolidată.