Răzvan Pascu, consultant în turism: Ar trebui să ne luăm gândul să zburăm prin ţările din Orientul Mijlociu în următoarele şapte zile

Răzvan Pascu, consultant în turism, a intervenit, sâmbătă, la Antena 3 CNN, şi a afirmat că, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, "dacă ai zbor în următoarele 7 zile, să-ţi iei gândul că vei mai zbura şi să-ţi cauţi o alternativă. Dar s-o faci repede, pentru că deja se ocupă toate zbourile, iar preţurile cresc".



"Fiind un eveniment de forţă majoră nu eşti asigurat de niciun fel de asigurare fde călătorie sau chiar niici companiile aeriene nu sunt obligate să te despăgubească. Trebuie să-ţi dea banii înapoi pentru zbourl neefectuat, dar asta se va întâmpla în timp. În situaţia asta trebuie să ai bani suplimemtari la tine ca să-ţi achizi cazarea, locul în care ai rămas blocat, apoi să-ţi cumperi alt bilet de avion ca să te întorci acasă. Deci nu există altă soluţie.

În acest caz, dacă avem zboruri cu o companie din Golf, precum Emirate sau WizzAir, care zbura săpre Dubai, sau zbouri prin Doha, prin Qatar, companiile sunt foarte serioase şi, din ce ştiu, la Doha, de exemplu, sunt cozi imense, iar oamenii primesc un voucher de cazare. Zborurile sunt anulate acolo, iar aeroportul e închis până la 3 noaptea. Părerea mea e că se va prelungi acestă suspendare de zbor. Când aeroportul se va deschise, se va va putea zbura printr-un ocol foarte mare. Dar dacă va intra în război şi Arabia Saudită, practic spaţiul aerian al Qatarului va rămâne izolat.

Zborul care, dimineaţă, trebuia să plece din Doha, a decolat spre Bucureşti, dar s-a întos din drum şi a aterizat din noun la Doha", a afirmat Pascu.

Experul în turism a anunţat şi ce soluţii au pasagerii în aceste zile:

"Apoi, mai e o situţia cu turiştii care sunt în alte locuri în lume, în Asia, în Australia... şi care zboară cu escală la Dubai, la Abu Dhabi sau la Doha. Din punctul meu de vedere, dacă ai zbor în următoarele 7 zile, să-ţi iei gândul că vei mai zbura şi să-ţi cauţi o alternativă. Dar s-o faci repede, pentru că deja se ocupă toate zbourile, iar preţurile cresc.

Se poate zbura cu Turkish Airline prin Istanbul sau cu Air France sau KLM sau cu Lufthansa. Ar trebuie să ne luăm gândul să zburăm prin ţările din Orientul Mijlociu în următoarele 7 zile".

Tot Răzvan Pascu, consultant în marketing turistic, a punctat, pe Facebook, că "spaţiul aerian din Qatar, Emirate, Bahrain si Israel (plus Iran şi Irak) este închis".

15 zboruri anulate de pe Aeroportul Otopeni.