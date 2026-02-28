Cristian Diaconescu: "Se aşteaptă o reacţie internă a cetăţenilor din Iran faţă de o conducere care a omorât zeci de mii de oameni"

Cristian Diaconescu Foto: Agerpres

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe şi fost consilier prezidenţial, a afirmat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, că negocierile purtate înainte izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu "au reprezentat doar o încercare de amânare, s-a negociat disponibilitatea Iranului de a-şi opri programul de îmbogăţire a uraniului, peste 90%, de a produce arma nucleară" şi că "pasivitatea şi modul în care autorităţile de la Teheran au abordat aceste discuţii au trebuit să primească un răspuns".

Cristian Diaconescu este de părere că, în acest moment, "se aşteaptă o reacţie internă a cetăţenilor din Iran faţă de o condudere care a omorât zeci de mii de oameni".

"Această intervenţie a avut în vedere schimbarea de regim în Iran. Trebuie văzut în ce măsură o acţiune militară din exterior poate genera o mutare politică în interiorul Iranului. Conducerea religioasă-militară din Iran este cea vizată. Se aşteaptă o reacţie internă a cetăţenilor din Iran faţă de o condudere care a omorât zeci de mii de oameni.

Din percepţia comunicării publice a leadership-ului iranian trebuie să înţelegem un lucru: ei se tem pentru viaţa lor. Un coeficient de disperare există. Evident că interesele americane pot fi oriunde în lume, au peste 700 de baze la nivel mondial, dar nu cred că ne poate apropa ameninţare de o manieră preocupantă.

Negocierile în curs au reprezentat doar o încercare de amânare, s-a negociat disponibilitatea Iranului de a-şi opri programul de îmbogăţire a uraniului, peste 90%, de a produce arma nucleară. Dezbaterile nu şi-au atins scopul. Pasivitatea şi modul în care autorităţile de la Teheran au abordat aceste discuţii au trebuit să primească un răspuns.

Reprimarea brutală a mişcării minore a poporului iranin nu a făcut decât să contribuie la luarea acestei decizii", a declarat Diaconescu.