Legea pensiilor magistraților, modificată deja de Guvern la câteva ore după ce Nicușor Dan a promulgat-o. Eroarea care bloca aplicarea

Guvernul Ilie Bolojan a ajustat articolele care prevedeau aplicarea începând cu 1 ianuarie 2026. Foto: Getty Images

Legea pensiilor magistraților a fost modificată vineri, la câteva ore după ce președintele Nicușor Dan a promulgat-o. Guvernul Ilie Bolojan a ajustat articolele care prevedeau aplicarea începând cu 1 ianuarie 2026, astfel încât legea să poată fi pusă în aplicare imediat după intrarea în vigoare a actului normativ, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Executivului, Legea nr. 24/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 27 februarie 2026, a fost modificată în sensul în care, la articolele care prevedeau aplicarea începând cu 1 ianuarie 2026, se menţionează că acestea vor fi aplicate începând cu data intrării în vigoare a legii.

"Este o modificare de corelare a termenelor, astfel încât să fie respectat principiul neretroactivităţii", precizează Guvernul.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri, că a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curţii Constituţionale.

"Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră. Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Curtea Constituţională a României a publicat joi motivarea deciziei din 18 februarie prin care a stabilit că noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor este constituţional. În aceeaşi zi, decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor adoptat de Guvern prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani şi cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.

România așteaptă un răspuns privind banii din PNRR

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a precizat la Antena 3 CNN, în urma întâlnirilor de la nivel înalt care s-au desfășurat joi la Bruxelles, că nu vrea să creeze așteptări privind banii din PNRR pentru jalonul legat de reforma pensiilor magistraților, dar a subliniat că oficialii europeni au ascultat cu atenție argumentele guvernului.

Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan a declarat joi după discuțiile de la Bruxelles cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că deși termenul pentru jalonul legat de reforma pensiilor speciale ale magistraților din PNRR a fost depășit, oficialii europeni au apreciat eforturile depuse de Guvern.

Autoritățile române așteaptă un răspuns de la Comisia Europeană, dacă deblochează sau nu cei 231 de milioane de euro aferenți reformei pensiilor magistraților.

Judecătorii Curtea Constituțională a României (CCR) au redactat joi motivarea deciziei privind pensiile speciale ale magistraților, iar documentul a ajuns la Monitorul Oficial.