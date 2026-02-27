Actorul Vlad Marinescu, reținut alături de alţi 10 suspecţi în ancheta care vizează clubul The Buddhist. Maşini de lux, confiscate

Actorul Vlad Marinescu, care ar fi coordonat gruparea, a fost reținut. Sursa colaj foto: Facebook/Vlad Marinescu & captură video Antena 3 CNN

Vlad Marinescu, actorul care deţine clubul The Buddhist din Capitală unde se practica prostituţia şi se făcea trafic de droguri, a fost reţinut alături de alţi 10 suspecţi. Pe lângă cei 11 membri ai grupării reținuți de procurori, au mai fost plasați sub control judiciar alte patru persoane. Opt maşini de lux, sacoşe cu sume mari de bani şi un kilogram de cocaină au fost confiscate de la liderii reţelei de proxenetism în urma percheziţiilor de amploare care au avut loc joi în Bucureşti, dar şi în alte trei judeţe.

Vlad Marinescu şi alţi 10 suspecţi, reținuţi în ancheta care vizează clubul The Buddhist

Actorul Vlad Marinescu și alți zece membri ai grupării au fost reținuți de procurorii DIICOT și urmează să afle în cursul zilei de vineri, 27 februarie, dacă vor fi arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile.

O altă persoană, prinsă în flagrant în timp ce deținea și vindea cocaină, este cercetat și pentru trafic de droguri de risc, a mai transmis DIICOT. Tinerele, angajate ca dansatoare şi obligate să se prostitueze, erau drogate înainte de a fi oferite clienţilor din The Buddhist, care este unul dintre cluburile de striptease cunoscute în Capitală.

Anchetatorii au mai spus că drogurile ar fi fost folosite atât de clienţi – afacerişti români şi străini. Clubul The Buddhist ar fi funcţionat drept paravan pentru traficul de persoane şi droguri.

Potrivit DIICOT, au fost confiscate de la membrii reţelei de proxenetism opt autoturisme de lux, peste 500.000 de lei, 40.000 de euro , dar şi bijuterii şi dispozitive de stocare.

"În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de ieri au fost găsite și ridicate sumele de aproximativ 525.000 lei, 40.000 euro, documente, dispozitive de stocare a datelor, bijuterii, 8 autoturisme, circa 1 kilogram cocaină (drog de mare risc), precum și alte mijloace de probă", a precizat DIICOT.

În această după-amiază a început şedinţa de judecată la Tribunalul Bucureşti şi rămâne de văzut ce vor decide judecătorii în cazul celor 11 membri ai grupării de proxenetism, inclusiv în cazul actorului Vlad Marinescu. Cu toţii au ajuns în faţa instanţei cu propunere de arestare.

Ancheta DIICOT descrie faptul că reţeaua de proxenetism şi trafic de droguri ar fi început în 2018 până în prezent. Procurorii spun că tinerele erau recrutate prin anunţuri online de angajare ca dansatoare. Iar odată angajate, ele erau obligate să întreţină relaţii sexuale cu clienţii clubului.