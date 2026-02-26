Percheziţii DIICOT la un club din Bucureşti într-un dosar trafic de droguri, proxenetism și spălarea banilor

Percheziţii DIICOT la clubul Buddhist, situat în Sectorul 5 al Capitalei. Sursa colaj foto: Poliţia Română

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), alături de poliţişti și jandarmi, au făcut joi dimineață zeci de descinderi și percheziții în Bucureşti, dar şi în judeţele Constanța, Ilfov, Ialomița într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor. Oamenii legii au mers şi într-un club din Capitală, al cărui patron ar fi câştigat peste 19 milioane de lei de pe urma traficului de persoane. Alături de acesta, au fost prinse în flagrant mai multe persoane acolo.

Azi, înainte de ora prânzului au avut loc percheziţii DIICOT, procurorii antimafia şi poliţiştii au descins la clubul Buddhist, aflat în centrul Capitalei şi acţiunea oamenilor legii vine la câteva zile după ce alte localuri au fost vizate de anchetatori pentru acelaşi tip de infracţiuni. Este vorba despre trafic de persoane în cazul acesta, spălare de bani şi trafic de droguri. Surse Antena 3 CNN au spus că s-au găsit cantităţi impresionante de cocaină la aceste descinderi.

Rețeaua ar fi activă din 2018, iar tinerele erau atrase prin anunțuri online, cu promisiunea unui job de dansatoare, însă, ulterior, au fost obligate să ofere servicii sexuale. Potrivit unor surse, unul dintre lideri ar fi fost ridicat în timp ce era la masă cu Adrian Minune. Iar un alt lider ar fi actor într-un serial TV.

"(...) Astfel, până în luna februarie 2026, membrii grupului infracțional au recrutat zeci de tinere, prin intermediul paginii de internet a clubului, dar și prin intermediul unor anunțuri pe rețelele de socializare, pe care le-au convins să încheie contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, inducându-le în eroare cu privire la faptul că activitatea ce urma a fi prestată în cadrul clubului va fi aceea de dans artistic. În realitate, după angajare, victimelor li se punea în vedere faptul că singurul mod de a obține vreo sumă de bani era cea de a oferi servicii sexuale contra cost clienților clubului.

Membrii grupului infracțional au recrutat în general persoane tinere, cu studii precare, lipsite de sprijinul familiei, cu posibilități financiare reduse, fără loc de muncă, unele dintre acestea fiind chiar diagnosticate cu tulburări psihice și le-au exploatat prin obligarea la practicarea prostituției în cadrul clubului. În vederea exercitării unui control cât mai strict asupra victimelor, suspecții au perfecționat un sistem de evidență a clienților și a sumelor de bani încasate, care cuprindea inclusiv sancțiuni pentru victimele care nu își atingeau ținta impusă de clienți.

Totodată, suspecții au recurs și la diferite forme de presiune psihică asupra persoanelor vătămate, în sensul că victimele care nu își atingeau ținta de clienți erau penalizate la finalul lunii, fiindu-le reținută parte din câștiguri și fiind obligate, astfel, să întrețină din ce în ce mai multe raporturi sexuale", au precizat procurorii DIICOT într-un comunicat.

Cercetările au stabilit că membrii grupării au obținut, până în luna februarie 2026, foloase materiale în cuantum de peste 19.500.000 lei, de pe urma practicării prostituției de către victimele grupului infracțional, precum și alte sume în numerar. După percheziţiile celor de la DIICOT, patronul clubului va fi dus la audieri. Oamenii legii au descins şi la domiciliile altor persoane vizate în acest caz.

"Pentru «albirea» sumelor obținute din activitatea infracțională, gruparea de criminalitate organizată a pus la punct un mecanism de disimulare a originii ilicite a veniturilor, ce presupunea colectarea sumelor de bani provenite din exploatarea victimelor și transferul acestora, sub diferite forme, în conturile unei fundații, de unde erau transferate în conturile unor societăți controlate de aceeași grupare și de unde, cea mai mare parte era transferată în conturile liderilor grupului infracțional organizat, pentru a fi introduse în circuitul civil.

În această dimineață, la momentul efectuării perchezițiilor, unul dintre suspecți a fost prins în flagrant în timp ce deținea asupra sa 17 doze de cocaină și la scurt timp după ce comercializase o doză unui client.

La una dintre adresele percheziționate a fost găsită o altă cantitate, de aproximativ 1 kilogram substanță pulverulentă, posibil cocaină", au mai transmis cei de la Direcţia de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Descinderile DIICOT de astăzi vin după ce, la începutul săptămânii, alte localuri din aceeaşi zonă a Bucureştiului au fost luate cu asalt de anchetatori, iar în acel caz erau vizate mai multe persoane printre care şi văduva lui Gabriel Cotabiţă.



