Vremea de Paște 2026. Prognoza meteo pentru luna aprilie. Care sunt zonele vizate de ploi

2 minute de citit Publicat la 13:54 17 Mar 2026 Modificat la 13:54 17 Mar 2026

În prima săptămână din luna aprilie (săptămâna 30 martie-6 aprilie), temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale.

În perioada Paştelui, vremea va fi una specifică acestei perioade, cu temperaturi care ajung până la 20 de grade, potrivit meteorologilor. Directorul ANM, Elena Mateescu, a precizat că în prima jumătate a lunii aprilie, temperaturile vor fi apropiate de normal. În acest an, Paștele ortodox va fi pe 12 aprilie, iar cel catolic, pe 5 aprilie.

“Pentru următoarele patru săptămâni, dacă vorbim de perioada 6-14 aprilie ce cuprinde perioada sărbătorilor pascale, vorbim de temperaturi apropiate de normal. Aceasta înseamnă la nivelul lunii aprilie, maxime care pot să atingă și 20 de grade”, a spus Elena Mateescu.

Vreme cu temperaturi normale pentru această perioadă, de Paște

Potrivit prognozei ANM, în prima săptămână din luna aprilie (săptămâna 30 martie-6 aprilie), temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, estice, precum și la munte, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

În Săptămâna Mare și de Paște (săptămâna 6-13 aprilie), mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi de asemenea apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor.

Temperaturi ridicate și cer senin de Paște, potrivit prognozei

De asemenea, potrivit prognozei publicate de Accuweather, duminică, 12 aprilie, temperaturile vor urca până la aproximativ 19 grade Celsius, iar minima nopții va fi în jur de 8 grade.

Cerul va fi variabil, cu perioade însorite. La fel se anunță și pentru luni, a doua zi de Paște, când sunt așteptate temperaturi maxime de 19 grade și o minimă de aproximativ 8 grade Celsius.

Deși sunt șanse reduse de precipitații, excepție pot face însă zonele montane.

În Capitală, în jurul sărbătorilor pascale sunt așteptate temperaturi de 18-19 grade și un cer senin.

Vremea în perioada următoare

Temperaturile vor crește treptat până la finalul lunii martie, după un episod scurt caracterizat prin pătrunderea unei mase de aer rece, care va duce la o scădere bruscă a temperaturilor , așa cum a explicat Elena Mateescu, pentru Antena 3 CNN.

După câteva zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate, vremea se schimbă brusc în România: maximele de până la 15 grade din vest și sud-vest scad treptat de joi.

Directorul general ANM, Elena Mateescu, a precizat la Antena 3 CNN că o masă de aer rece va determina scăderea regimului de temperaturi în a doua parte a săptămânii. Izolat, în zonele înalte, sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.