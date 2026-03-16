ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. De când revin ploile

4 minute de citit Publicat la 13:20 16 Mar 2026 Modificat la 13:20 16 Mar 2026

Vremea se va menține plăcută, urmând ca ulterior să fie așteptate ploi / Sursa colaj foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni, în intervalul 16-29 martie. Potrivit meteorologilor, vremea se va menține plăcută săptămâna aceasta, cu temperaturi cuprinse între 8 și 15 grade, urmând ca în jurul datei de 20 martie să fie așteptate ploi. De asemenea, în intervalul 22–29 martie, temperaturile maxime vor ajunge la 12-18 grade Celsius.

BANAT

Pe tot parcursul intervalului de prognoză, valorile termice vor avea oscilații ușoare în jurul celor normale pentru această perioadă. Astfel, în perioada 16 – 21 martie sunt estimate medii ale temperaturilor maxime de 13…15 grade, cu posibilitatea unor valori ușor mai coborâte în jurul datei de 20 martie.

Ulterior, în intervalul 22 – 29 martie, valorile termice vor fi în

medie de 15…17 grade. Totuși, spre finalul perioadei gradul de incertitudine al prognozei crește, fiind posibile variații mai mari ale regimului termic.

Media temperaturilor minime va fi, în general, cuprinsă între 1 și 3 grade în prima parte a intervalului, iar după data de 23 martie valorile nocturne vor avea o tendință de creștere, situându-se între 2 și 4 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în data de 18 martie și din nou după data de 25 martie.

CRIȘANA

Pe tot parcursul intervalului de prognoză, valorile termice vor avea oscilații ușoare în jurul celor normale pentru această perioadă. În perioada 16 – 21 martie, sunt estimate medii ale temperaturilor maxime de 12…15 grade, cu valori ușor mai coborâte în jurul datei de 20 martie.

Ulterior, în intervalul 22 – 29 martie, maximele termice vor avea valori în medie de 14…16 grade. Totuși, spre finalul perioadei gradul de incertitudine al prognozei crește, fiind posibile variații mai mari ale regimului termic.

Media temperaturilor minime va fi, în general, cuprinsă între -1 și 2 grade în prima parte a intervalului, iar după data de 23 martie valorile termice nocturne vor avea o tendință de creștere, situându-se în medie între 1 și 4 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în data de 18 martie și din nou după data de 26 martie.

TRANSILVANIA

În intervalul 16-21 martie sunt estimate medii ale temperaturilor maxime cuprinse între 9 și 13 grade, cu cele mai scăzute valori în zilele de 19 și 20 martie. Din data de 21 martie, temperatura aerului va crește treptat, astfel încât maximele vor avea valori de 8...13 grade.

Temperaturile minime vor oscila ușor, având în medie valori de -3...2 grade, iar cele mai mari valori vor apărea în a doua jumătate a intervalului. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă până în jurul datei de 25 martie, apoi va crește ușor.

Pe tot parcursul intervalului de prognoză, valorile termice vor avea oscilații ușoare în jurul celor normale pentru această perioadă.

În intervalul 16-21 martie vor fi temperaturi maxime medii de 10...14 grade, cu cele mai scăzute valori în zilele de 19 și 20 martie. Din data

de 21 martie, maximele vor crește treptat și vor avea valori de 13...16 grade.

Temperaturile minime vor avea valori de -2...1 grad în prima săptămână a intervalului, iar apoi vor crește ușor la valori de 0...3 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în data de 18 martie și din nou după data de 26 martie.

În intervalul 16-21 martie sunt estimate medii ale temperaturilor maxime de 9...14 grade, cu cele mai scăzute valori în zilele de 19 și 20 martie.

Din data de 21 martie, maximele vor crește treptat și vor avea valori de 13...15 grade. Temperaturile minime vor oscila ușor, având

în medie valori de -2...3 grade, iar cele mai mari valori vor apărea în a doua jumătate a intervalului.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă până spre data de 22 martie, apoi va crește ușor.

DOBROGEA

Pe tot parcursul intervalului de prognoză, valorile termice vor oscila ușor, fiind apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi maxime medii cuprinse între 10 și 13 grade și minime ce se vor încadra între 1 și 5 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă până spre data de 21 martie, apoi va crește ușor.

MUNTENIA

Valorile termice vor avea ușoare variații, dar vor fi apropiate de normal în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi maxime cuprinse în medie între 10 și 15 grade și minime ce se vor situa între 0 și 4 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai ridicată după data de 22 martie.

OLTENIA

Valorile termice vor avea variații ușoare în jurul celor normale pentru această dată, în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi maxime cuprinse în medie între 11 și 15 grade și minime cuprinse între 0 și 4 grade. Cele mai scăzute valori diurne vor fi în zilele de 19, 20 și 21

martie.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă până spre data de 22 martie, apoi va crește ușor.

LA MUNTE

Valorile termice vor oscila ușor, fiind apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi medii ale maximelor cuprinse între 0 și 4 grade, cu cele mai coborâte în intervalul 19 - 21 martie și minime ce se vor situa între -6 și -2 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în data de 18 martie și din nou după data de 22 martie.