Primul parlamentar PNL care anunță că îl votează pe Adrian Veștea, desemnat premier de Nicușor Dan: "Succes, Adrian"

<1 minut de citit Publicat la 12:04 14 Iun 2026 Modificat la 12:06 14 Iun 2026

Răzvan Prișcă, deputat PNL, anunță că îl susține pe Adrian Veștea. Foto: Răzvan Prișcă / Facebook

Deputatul PNL Răzvan Prișcă a anunțat, duminică, pe Facebook, că îl susține pe Adrian Veștea, desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul Guvern, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.

"Sunt deputat PNL și îl susțin pe Adrian Veștea.

România nu își mai permite prelungirea crizei politice de dragul unor orgolii personale.

România are nevoie de un guvern. Nu mâine, nu după alte runde de negocieri sterile, ci acum.

Premierul desemnat Adrian Veștea e omul cel mai potrivit pentru acest moment complicat: 30 de ani în PNL.

Primar la Râșnov pentru trei mandate. Președinte al Consiliului Județean Brașov. Ministru al Dezvoltării.

Nu vorbim despre un om scos din context, vorbim despre un liberal format în teren, care știe ce înseamnă să administrezi, să atragi fonduri europene și să livrezi concret pentru cetățeni.

Îmi asum această poziție fără ezitare: Adrian Veștea are experiența, seriozitatea și curajul să formeze un guvern care să scoată România din criză și să o țină pe direcția pro-occidentală.

Succes, Adrian!", a scris deputatul PNL.